https://ria.ru/20231103/investstandart-1907298315.html

Югра второй год подтверждает внедрение регионального инвестстандарта

Югра второй год подтверждает внедрение регионального инвестстандарта - РИА Новости, 03.11.2023

Югра второй год подтверждает внедрение регионального инвестстандарта

Ханты-Мансийский автономный округ второй год подряд подтвердил внедрение регионального инвестиционного стандарта, сообщает Фонд развития Югры. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T17:58

2023-11-03T17:58

2023-11-03T17:58

ханты-мансийский автономный округ

экономика

ханты-мансийский автономный округ

москва

сахалинская область

югра

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568262408_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_9cc1f991a520c0acadff9df21963acdc.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноя – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ второй год подряд подтвердил внедрение регионального инвестиционного стандарта, сообщает Фонд развития Югры. "В оценке внедрения стандарта приняли участие более 3600 инвесторов с проектами от 50 миллионов рублей – это в 4,5 раза больше, чем в 2022 году. Опрос проводился анонимно, с помощью системы платформы SberOpros: без бумаг, без потери качества при росте масштаба. По итогам анализа ответов инвесторов в 2023 году лучшими были признаны практики региональных инвестиционных команд в 11 регионах: Югра, Москва, Московская, Калужская, Тульская, Тюменская, Сахалинская области, Республика Крым, Красноярский и Пермский края", - говорится в сообщении. Региональный инвестиционный стандарт был успешно внедрен в Югре в 2022 году. В его рамках утверждена инвестиционная декларация и свод инвестиционных правил, модернизирована инвестиционная карта Югры, действует совет по вопросам развития инвестиционной деятельности в автономном округе, основной целью которого является содействие реализации государственной политики, направленной на создание условий для привлечения инвестиций в экономику Югры, координация действий бизнеса и власти по развитию региона, защита прав инвесторов.

https://ria.ru/20231103/platforma-1907296344.html

ханты-мансийский автономный округ

москва

сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, ханты-мансийский автономный округ, москва, сахалинская область, югра