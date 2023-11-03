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Югра второй год подтверждает внедрение регионального инвестстандарта - РИА Новости, 03.11.2023
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
17:58 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/investstandart-1907298315.html
Югра второй год подтверждает внедрение регионального инвестстандарта
Югра второй год подтверждает внедрение регионального инвестстандарта - РИА Новости, 03.11.2023
Югра второй год подтверждает внедрение регионального инвестстандарта
Ханты-Мансийский автономный округ второй год подряд подтвердил внедрение регионального инвестиционного стандарта, сообщает Фонд развития Югры. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T17:58
2023-11-03T17:58
ханты-мансийский автономный округ
экономика
ханты-мансийский автономный округ
москва
сахалинская область
югра
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноя – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ второй год подряд подтвердил внедрение регионального инвестиционного стандарта, сообщает Фонд развития Югры. "В оценке внедрения стандарта приняли участие более 3600 инвесторов с проектами от 50 миллионов рублей – это в 4,5 раза больше, чем в 2022 году. Опрос проводился анонимно, с помощью системы платформы SberOpros: без бумаг, без потери качества при росте масштаба. По итогам анализа ответов инвесторов в 2023 году лучшими были признаны практики региональных инвестиционных команд в 11 регионах: Югра, Москва, Московская, Калужская, Тульская, Тюменская, Сахалинская области, Республика Крым, Красноярский и Пермский края", - говорится в сообщении. Региональный инвестиционный стандарт был успешно внедрен в Югре в 2022 году. В его рамках утверждена инвестиционная декларация и свод инвестиционных правил, модернизирована инвестиционная карта Югры, действует совет по вопросам развития инвестиционной деятельности в автономном округе, основной целью которого является содействие реализации государственной политики, направленной на создание условий для привлечения инвестиций в экономику Югры, координация действий бизнеса и власти по развитию региона, защита прав инвесторов.
https://ria.ru/20231103/platforma-1907296344.html
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экономика, ханты-мансийский автономный округ, москва, сахалинская область, югра
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Экономика, Ханты-Мансийский автономный округ, Москва, Сахалинская область, Югра

Югра второй год подтверждает внедрение регионального инвестстандарта

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВид на Ханты-Мансийск сверху
Вид на Ханты-Мансийск сверху - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноя – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ второй год подряд подтвердил внедрение регионального инвестиционного стандарта, сообщает Фонд развития Югры.
«
"В оценке внедрения стандарта приняли участие более 3600 инвесторов с проектами от 50 миллионов рублей – это в 4,5 раза больше, чем в 2022 году. Опрос проводился анонимно, с помощью системы платформы SberOpros: без бумаг, без потери качества при росте масштаба. По итогам анализа ответов инвесторов в 2023 году лучшими были признаны практики региональных инвестиционных команд в 11 регионах: Югра, Москва, Московская, Калужская, Тульская, Тюменская, Сахалинская области, Республика Крым, Красноярский и Пермский края", - говорится в сообщении.
В Ханты-Мансийске - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Платформу для аренды мобильных установок для месторождений создадут в Югре
Вчера, 17:52
Региональный инвестиционный стандарт был успешно внедрен в Югре в 2022 году. В его рамках утверждена инвестиционная декларация и свод инвестиционных правил, модернизирована инвестиционная карта Югры, действует совет по вопросам развития инвестиционной деятельности в автономном округе, основной целью которого является содействие реализации государственной политики, направленной на создание условий для привлечения инвестиций в экономику Югры, координация действий бизнеса и власти по развитию региона, защита прав инвесторов.
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругЭкономикаХанты-Мансийский автономный округМоскваСахалинская областьЮгра
 
 
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