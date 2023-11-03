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СМИ сообщили об опасном инциденте между самолетом КНР и вертолетом Канады - РИА Новости, 03.11.2023
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11:25 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/intsident-1907130649.html
СМИ сообщили об опасном инциденте между самолетом КНР и вертолетом Канады
СМИ сообщили об опасном инциденте между самолетом КНР и вертолетом Канады - РИА Новости, 03.11.2023
СМИ сообщили об опасном инциденте между самолетом КНР и вертолетом Канады
Китайский истребитель выпустил в прошлое воскресенье сигнальные ракеты рядом с канадским военным вертолетом над международными водами Южно-Китайского моря, что, РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T11:25
2023-11-03T11:25
в мире
южно-китайское море
канада
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Китайский истребитель выпустил в прошлое воскресенье сигнальные ракеты рядом с канадским военным вертолетом над международными водами Южно-Китайского моря, что, по мнению канадских военных, могло привести к поражению вертолета, сообщил американскому телеканалу CNN пилот на борту фрегата "Оттава" канадских ВМС, с которого взлетал этот вертолет, майор Роб Миллен. "Риск для вертолета в этом случае заключается в попадании сигнальных ракет в лопасти несущего винта или двигатели, таким образом, событие было классифицировано как небезопасное, а также как нестандартное, непрофессиональное", - заявил военный телеканалу. Миллен отметил, что этот инцидент стал вторым в этот день, при котором китайские истребители приблизились на расстояние 100 футов (30,48 метра) от вертолета "Оттавы". Военный указал, что оба инцидента произошли в разных местах в нескольких десятках километров от Парасельских островов. Согласно информации канадских военных, вертолет занимался поиском ранее обнаруженной подводной лодки, когда произошли эти инциденты. По словам Миллена, ранее Канада и другие страны неоднократно видели, как китайские самолеты приближались к воздушным судам с неподвижным крылом, но такие действия в отношении вертолета - редкость. Миллен рассказал телеканалу, что ранее в тот же день он управлял вертолетом, когда китайские самолеты J-11 перехватили его с близкого расстояния, в то время как он летел прямо и ровно на высоте 3 тысячи футов (914,4 метра) над водой обратно в сторону "Оттавы" - знак того, что у него не было враждебных намерений. При этом, по словам Миллена, китайские самолеты кружили вокруг его вертолета. Пилот заявил, что спустился на высоту 200 футов (60,97 метра), "очень неудобную для быстрых истребителей", и завершил таким образом эту встречу.
https://ria.ru/20231103/kitay-1907112473.html
южно-китайское море
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в мире, южно-китайское море, канада
В мире, Южно-Китайское море, Канада
СМИ сообщили об опасном инциденте между самолетом КНР и вертолетом Канады

CNN: самолет КНР пустил сигнальные ракеты возле вертолета Канады

© Фото : Fu Gan / China MilitaryИстребитель J-11
Истребитель J-11 - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© Фото : Fu Gan / China Military
Истребитель J-11. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Китайский истребитель выпустил в прошлое воскресенье сигнальные ракеты рядом с канадским военным вертолетом над международными водами Южно-Китайского моря, что, по мнению канадских военных, могло привести к поражению вертолета, сообщил американскому телеканалу CNN пилот на борту фрегата "Оттава" канадских ВМС, с которого взлетал этот вертолет, майор Роб Миллен.
«
"Риск для вертолета в этом случае заключается в попадании сигнальных ракет в лопасти несущего винта или двигатели, таким образом, событие было классифицировано как небезопасное, а также как нестандартное, непрофессиональное", - заявил военный телеканалу.
Миллен отметил, что этот инцидент стал вторым в этот день, при котором китайские истребители приблизились на расстояние 100 футов (30,48 метра) от вертолета "Оттавы". Военный указал, что оба инцидента произошли в разных местах в нескольких десятках километров от Парасельских островов. Согласно информации канадских военных, вертолет занимался поиском ранее обнаруженной подводной лодки, когда произошли эти инциденты.
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По словам Миллена, ранее Канада и другие страны неоднократно видели, как китайские самолеты приближались к воздушным судам с неподвижным крылом, но такие действия в отношении вертолета - редкость.
Миллен рассказал телеканалу, что ранее в тот же день он управлял вертолетом, когда китайские самолеты J-11 перехватили его с близкого расстояния, в то время как он летел прямо и ровно на высоте 3 тысячи футов (914,4 метра) над водой обратно в сторону "Оттавы" - знак того, что у него не было враждебных намерений. При этом, по словам Миллена, китайские самолеты кружили вокруг его вертолета. Пилот заявил, что спустился на высоту 200 футов (60,97 метра), "очень неудобную для быстрых истребителей", и завершил таким образом эту встречу.
 
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