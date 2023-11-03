https://ria.ru/20231103/inoagenty-1907331308.html
Минюст признал журналиста Дмитрия Губина* иноагентом
Минюст признал журналиста Дмитрия Губина* иноагентом - РИА Новости, 04.11.2023
Минюст признал журналиста Дмитрия Губина* иноагентом
Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов журналиста Дмитрия Губина* и еще четырех человек, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-03T21:23
2023-11-03T21:23
2023-11-04T08:19
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов журналиста Дмитрия Губина* и еще четырех человек, сообщается на сайте ведомства."Третьего ноября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Д. П. Губин*, Д. С. Еловский*, К. В. Качур*, А. А. Солдатов*, М. В. Снеговая*", — говорится в сообщении.По данным Минюста, Губин* создавал и распространял для неограниченного круга лиц сообщения иностранных агентов. Кроме того, Губин* распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях, а также фейки о ВС РФ. Отмечается, что журналист проживает за пределами России.Как следует из текста ведомства, Еловский* распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях, а также выступал против СВО на Украине, создавал и распространял для неограниченного круга лиц материалы иноагентов. Добавляется, что Еловский* — шеф-редактор информационно-политического проекта, созданного иностранным агентом.Качур* осуществлял действия, формирующие негативный образ Российской Федерации и ее армии, распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях. Проживает за пределами России.Солдатов* и Снеговая*, в свою очередь, были респондентами на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, а также создавали и распространяли сообщения и материалы иностранных агентов. Отмечается, что оба проживают за пределами РФ. Подчеркивается, что Снеговая* сотрудничает с американскими аналитическими центрами и университетами. Она также осуществляла действия, формирующие негативный образ Российской Федерации и ее армии. Солдатов* же выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях.* Признаны Минюстом иноагентами.
https://ria.ru/20231025/inoagent-1905148581.html
https://ria.ru/20231020/minyust-1904260546.html
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РИА Новости
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общество, россия, министерство юстиции рф (минюст россии)
Общество, Россия, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Минюст признал журналиста Дмитрия Губина* иноагентом
Минюст внес в реестр иноагентов журналистов Губина, Еловского и Солдатова
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости.
Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов журналиста Дмитрия Губина* и еще четырех человек, сообщается на сайте
ведомства.
«
"Третьего ноября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Д. П. Губин*, Д. С. Еловский*, К. В. Качур*, А. А. Солдатов*, М. В. Снеговая*", — говорится в сообщении.
По данным Минюста, Губин* создавал и распространял для неограниченного круга лиц сообщения иностранных агентов. Кроме того, Губин* распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях, а также фейки о ВС РФ. Отмечается, что журналист проживает за пределами России.
Как следует из текста ведомства, Еловский* распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях, а также выступал против СВО на Украине
, создавал и распространял для неограниченного круга лиц материалы иноагентов. Добавляется, что Еловский* — шеф-редактор информационно-политического проекта, созданного иностранным агентом.
Из реестра иноагентов исключили более 60 человек и юрлиц
Качур* осуществлял действия, формирующие негативный образ Российской Федерации и ее армии, распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях. Проживает за пределами России.
Солдатов* и Снеговая*, в свою очередь, были респондентами на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, а также создавали и распространяли сообщения и материалы иностранных агентов. Отмечается, что оба проживают за пределами РФ. Подчеркивается, что Снеговая* сотрудничает с американскими аналитическими центрами и университетами. Она также осуществляла действия, формирующие негативный образ Российской Федерации и ее армии. Солдатов* же выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях.
* Признаны Минюстом иноагентами.
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