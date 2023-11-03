https://ria.ru/20231103/inoagenty-1907331308.html

Минюст признал журналиста Дмитрия Губина* иноагентом

Минюст признал журналиста Дмитрия Губина* иноагентом - РИА Новости, 04.11.2023

Минюст признал журналиста Дмитрия Губина* иноагентом

Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов журналиста Дмитрия Губина* и еще четырех человек, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-03T21:23

2023-11-03T21:23

2023-11-04T08:19

общество

россия

министерство юстиции рф (минюст россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855737350_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_861cc70df0561342a8f2626992a90cda.jpg

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов журналиста Дмитрия Губина* и еще четырех человек, сообщается на сайте ведомства."Третьего ноября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Д. П. Губин*, Д. С. Еловский*, К. В. Качур*, А. А. Солдатов*, М. В. Снеговая*", — говорится в сообщении.По данным Минюста, Губин* создавал и распространял для неограниченного круга лиц сообщения иностранных агентов. Кроме того, Губин* распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях, а также фейки о ВС РФ. Отмечается, что журналист проживает за пределами России.Как следует из текста ведомства, Еловский* распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях, а также выступал против СВО на Украине, создавал и распространял для неограниченного круга лиц материалы иноагентов. Добавляется, что Еловский* — шеф-редактор информационно-политического проекта, созданного иностранным агентом.Качур* осуществлял действия, формирующие негативный образ Российской Федерации и ее армии, распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях. Проживает за пределами России.Солдатов* и Снеговая*, в свою очередь, были респондентами на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, а также создавали и распространяли сообщения и материалы иностранных агентов. Отмечается, что оба проживают за пределами РФ. Подчеркивается, что Снеговая* сотрудничает с американскими аналитическими центрами и университетами. Она также осуществляла действия, формирующие негативный образ Российской Федерации и ее армии. Солдатов* же выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях.* Признаны Минюстом иноагентами.

https://ria.ru/20231025/inoagent-1905148581.html

https://ria.ru/20231020/minyust-1904260546.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, министерство юстиции рф (минюст россии)