Рейтинг@Mail.ru
Минюст признал журналиста Дмитрия Губина* иноагентом - РИА Новости, 04.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:23 03.11.2023 (обновлено: 08:19 04.11.2023)
https://ria.ru/20231103/inoagenty-1907331308.html
Минюст признал журналиста Дмитрия Губина* иноагентом
Минюст признал журналиста Дмитрия Губина* иноагентом - РИА Новости, 04.11.2023
Минюст признал журналиста Дмитрия Губина* иноагентом
Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов журналиста Дмитрия Губина* и еще четырех человек, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-03T21:23
2023-11-04T08:19
общество
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855737350_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_861cc70df0561342a8f2626992a90cda.jpg
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов журналиста Дмитрия Губина* и еще четырех человек, сообщается на сайте ведомства.&quot;Третьего ноября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Д. П. Губин*, Д. С. Еловский*, К. В. Качур*, А. А. Солдатов*, М. В. Снеговая*&quot;, — говорится в сообщении.По данным Минюста, Губин* создавал и распространял для неограниченного круга лиц сообщения иностранных агентов. Кроме того, Губин* распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях, а также фейки о ВС РФ. Отмечается, что журналист проживает за пределами России.Как следует из текста ведомства, Еловский* распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях, а также выступал против СВО на Украине, создавал и распространял для неограниченного круга лиц материалы иноагентов. Добавляется, что Еловский* — шеф-редактор информационно-политического проекта, созданного иностранным агентом.Качур* осуществлял действия, формирующие негативный образ Российской Федерации и ее армии, распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях. Проживает за пределами России.Солдатов* и Снеговая*, в свою очередь, были респондентами на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, а также создавали и распространяли сообщения и материалы иностранных агентов. Отмечается, что оба проживают за пределами РФ. Подчеркивается, что Снеговая* сотрудничает с американскими аналитическими центрами и университетами. Она также осуществляла действия, формирующие негативный образ Российской Федерации и ее армии. Солдатов* же выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях.* Признаны Минюстом иноагентами.
https://ria.ru/20231025/inoagent-1905148581.html
https://ria.ru/20231020/minyust-1904260546.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855737350_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_7de340d841c77200b696c4f08d8d6843.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, министерство юстиции рф (минюст россии)
Общество, Россия, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Минюст признал журналиста Дмитрия Губина* иноагентом

Минюст внес в реестр иноагентов журналистов Губина, Еловского и Солдатова

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства юстиции России
Здание Министерства юстиции России - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства юстиции России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов журналиста Дмитрия Губина* и еще четырех человек, сообщается на сайте ведомства.
«

"Третьего ноября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Д. П. Губин*, Д. С. Еловский*, К. В. Качур*, А. А. Солдатов*, М. В. Снеговая*", — говорится в сообщении.

По данным Минюста, Губин* создавал и распространял для неограниченного круга лиц сообщения иностранных агентов. Кроме того, Губин* распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях, а также фейки о ВС РФ. Отмечается, что журналист проживает за пределами России.
Как следует из текста ведомства, Еловский* распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях, а также выступал против СВО на Украине, создавал и распространял для неограниченного круга лиц материалы иноагентов. Добавляется, что Еловский* — шеф-редактор информационно-политического проекта, созданного иностранным агентом.
Здание Минюста РФ - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Из реестра иноагентов исключили более 60 человек и юрлиц
25 октября, 14:03
Качур* осуществлял действия, формирующие негативный образ Российской Федерации и ее армии, распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях. Проживает за пределами России.
Солдатов* и Снеговая*, в свою очередь, были респондентами на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, а также создавали и распространяли сообщения и материалы иностранных агентов. Отмечается, что оба проживают за пределами РФ. Подчеркивается, что Снеговая* сотрудничает с американскими аналитическими центрами и университетами. Она также осуществляла действия, формирующие негативный образ Российской Федерации и ее армии. Солдатов* же выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях.
* Признаны Минюстом иноагентами.
Георгий Кунадзе* - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Минюст включил экс-замглавы МИД Кунадзе* в реестр иноагентов
20 октября, 21:13
 
ОбществоРоссияМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала