https://ria.ru/20231103/industrii-1907253927.html

Путин пообещал обсудить с Володиным проект о развитии креативных индустрий

Путин пообещал обсудить с Володиным проект о развитии креативных индустрий - РИА Новости, 03.11.2023

Путин пообещал обсудить с Володиным проект о развитии креативных индустрий

Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с председателем Госдумы Вячеславом Володиным приоритетное рассмотрение законопроекта о развитии креативных... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T16:16

2023-11-03T16:16

2023-11-03T16:42

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с председателем Госдумы Вячеславом Володиным приоритетное рассмотрение законопроекта о развитии креативных индустрий. С соответствующей просьбой к главе государства обратилась представитель комиссии по просвещению и воспитанию ОП РФ Наталья Кравченко в ходе его встречи с членами Общественной палаты России. "Что касается проекта закона по креативным индустриям, - конечно, поддержим. Обязательно переговорю с коллегами в Думе, с Володиным переговорю. Мы все сделаем, поддержим", - сказал Путин. Он также поддержал идею общественников по масштабированию социально-просветительского проекта "Школа мечты" общества "Знание" , направленного на повышение качества образовательной среды, пообещав обсудить это с министром просвещения Сергеем Кравцовым. В конце октября депутаты Госдумы от разных фракций совместно с группой сенаторов РФ внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, определяющий правовые основы организации и развития в России креативных индустрий как базового сектора креативной экономики.

https://ria.ru/20231101/zhurnalistika-1906651750.html

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вячеслав володин, госдума рф, владимир путин, сергей кравцов, россия