Рейтинг@Mail.ru
Путин пообещал обсудить с Володиным проект о развитии креативных индустрий - РИА Новости, 03.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:16 03.11.2023 (обновлено: 16:42 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/industrii-1907253927.html
Путин пообещал обсудить с Володиным проект о развитии креативных индустрий
Путин пообещал обсудить с Володиным проект о развитии креативных индустрий - РИА Новости, 03.11.2023
Путин пообещал обсудить с Володиным проект о развитии креативных индустрий
Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с председателем Госдумы Вячеславом Володиным приоритетное рассмотрение законопроекта о развитии креативных... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T16:16
2023-11-03T16:42
вячеслав володин
госдума рф
владимир путин
сергей кравцов
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907263897_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_b2cb3d6e9b87e20ff49353bd30aeb5e9.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с председателем Госдумы Вячеславом Володиным приоритетное рассмотрение законопроекта о развитии креативных индустрий. С соответствующей просьбой к главе государства обратилась представитель комиссии по просвещению и воспитанию ОП РФ Наталья Кравченко в ходе его встречи с членами Общественной палаты России. "Что касается проекта закона по креативным индустриям, - конечно, поддержим. Обязательно переговорю с коллегами в Думе, с Володиным переговорю. Мы все сделаем, поддержим", - сказал Путин. Он также поддержал идею общественников по масштабированию социально-просветительского проекта "Школа мечты" общества "Знание" , направленного на повышение качества образовательной среды, пообещав обсудить это с министром просвещения Сергеем Кравцовым. В конце октября депутаты Госдумы от разных фракций совместно с группой сенаторов РФ внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, определяющий правовые основы организации и развития в России креативных индустрий как базового сектора креативной экономики.
https://ria.ru/20231101/zhurnalistika-1906651750.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907263897_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_b55d6040f872b1d211d0f1482b9937e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вячеслав володин, госдума рф, владимир путин, сергей кравцов, россия
Вячеслав Володин, Госдума РФ, Владимир Путин, Сергей Кравцов, Россия
Путин пообещал обсудить с Володиным проект о развитии креативных индустрий

Путин пообещал обсудить с Володиным рассмотрение проекта о креативных индустриях

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты РФ нового состава в Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве. 3 ноября 2023
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты РФ нового состава в Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве. 3 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты РФ нового состава в Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве. 3 ноября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с председателем Госдумы Вячеславом Володиным приоритетное рассмотрение законопроекта о развитии креативных индустрий.
С соответствующей просьбой к главе государства обратилась представитель комиссии по просвещению и воспитанию ОП РФ Наталья Кравченко в ходе его встречи с членами Общественной палаты России.
«
"Что касается проекта закона по креативным индустриям, - конечно, поддержим. Обязательно переговорю с коллегами в Думе, с Володиным переговорю. Мы все сделаем, поддержим", - сказал Путин.
Он также поддержал идею общественников по масштабированию социально-просветительского проекта "Школа мечты" общества "Знание" , направленного на повышение качества образовательной среды, пообещав обсудить это с министром просвещения Сергеем Кравцовым.
В конце октября депутаты Госдумы от разных фракций совместно с группой сенаторов РФ внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, определяющий правовые основы организации и развития в России креативных индустрий как базового сектора креативной экономики.
Президент Союза журналистов России Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Глава СЖР надеется, что ИИ поспособствует развитию креативной журналистики
1 ноября, 12:48
 
Вячеслав ВолодинГосдума РФВладимир ПутинСергей КравцовРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала