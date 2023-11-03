Путин пообещал обсудить с Володиным проект о развитии креативных индустрий
Путин пообещал обсудить с Володиным рассмотрение проекта о креативных индустриях
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты РФ нового состава в Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве. 3 ноября 2023
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты РФ нового состава в Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве. 3 ноября 2023
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с председателем Госдумы Вячеславом Володиным приоритетное рассмотрение законопроекта о развитии креативных индустрий.
С соответствующей просьбой к главе государства обратилась представитель комиссии по просвещению и воспитанию ОП РФ Наталья Кравченко в ходе его встречи с членами Общественной палаты России.
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"Что касается проекта закона по креативным индустриям, - конечно, поддержим. Обязательно переговорю с коллегами в Думе, с Володиным переговорю. Мы все сделаем, поддержим", - сказал Путин.
Он также поддержал идею общественников по масштабированию социально-просветительского проекта "Школа мечты" общества "Знание" , направленного на повышение качества образовательной среды, пообещав обсудить это с министром просвещения Сергеем Кравцовым.
В конце октября депутаты Госдумы от разных фракций совместно с группой сенаторов РФ внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, определяющий правовые основы организации и развития в России креативных индустрий как базового сектора креативной экономики.