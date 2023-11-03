https://ria.ru/20231103/gurtskaya-1907248477.html

Путин пообещал Гурцкой приехать в центр социальной интеграции

Путин пообещал Гурцкой приехать в центр социальной интеграции - РИА Новости, 03.11.2023

Путин пообещал Гурцкой приехать в центр социальной интеграции

Президент России Владимир Путин пообещал члену Общественной палаты РФ Диане Гурцкой приехать в ее центр социальной интеграции. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T16:13

2023-11-03T16:13

2023-11-03T16:13

диана гурцкая

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал члену Общественной палаты РФ Диане Гурцкой приехать в ее центр социальной интеграции. После приглашения президента в центр Гурцкая отметила, что это будет большая честь для них. "Вам, Диана, спасибо за то, что делаете это, не только творчеством занимаетесь, но и такой важной, тонкой социальной работой. Постараюсь, конечно, я знаю, что все, что вы желаете, у вас всегда все получается. Постараюсь к вам в гости приехать", - ответил Путин на приглашение Дианы Гурцкой.

https://ria.ru/20231103/putin-1907217655.html

россия

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Влада Копылова

диана гурцкая, владимир путин, россия, общество