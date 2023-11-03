https://ria.ru/20231103/gurtskaya-1907248477.html
Путин пообещал Гурцкой приехать в центр социальной интеграции
Путин пообещал Гурцкой приехать в центр социальной интеграции - РИА Новости, 03.11.2023
Путин пообещал Гурцкой приехать в центр социальной интеграции
Президент России Владимир Путин пообещал члену Общественной палаты РФ Диане Гурцкой приехать в ее центр социальной интеграции. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T16:13
2023-11-03T16:13
2023-11-03T16:13
диана гурцкая
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал члену Общественной палаты РФ Диане Гурцкой приехать в ее центр социальной интеграции. После приглашения президента в центр Гурцкая отметила, что это будет большая честь для них. "Вам, Диана, спасибо за то, что делаете это, не только творчеством занимаетесь, но и такой важной, тонкой социальной работой. Постараюсь, конечно, я знаю, что все, что вы желаете, у вас всегда все получается. Постараюсь к вам в гости приехать", - ответил Путин на приглашение Дианы Гурцкой.
https://ria.ru/20231103/putin-1907217655.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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диана гурцкая, владимир путин, россия, общество
Диана Гурцкая, Владимир Путин, Россия, Общество
Путин пообещал Гурцкой приехать в центр социальной интеграции
Путин пообещал члену ОП Диане Гурцкой приехать в ее центр социальной интеграции
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал члену Общественной палаты РФ Диане Гурцкой приехать в ее центр социальной интеграции.
После приглашения президента в центр Гурцкая отметила, что это будет большая честь для них.
"Вам, Диана, спасибо за то, что делаете это, не только творчеством занимаетесь, но и такой важной, тонкой социальной работой. Постараюсь, конечно, я знаю, что все, что вы желаете, у вас всегда все получается. Постараюсь к вам в гости приехать", - ответил Путин на приглашение Дианы Гурцкой.
Путин отметил важность общественного контроля органов власти