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Блинкен рассказал, как гумпаузы могут помочь жителям Газы и ЦАХАЛ - РИА Новости, 03.11.2023
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17:30 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/gumpauzy-1907289015.html
Блинкен рассказал, как гумпаузы могут помочь жителям Газы и ЦАХАЛ
Блинкен рассказал, как гумпаузы могут помочь жителям Газы и ЦАХАЛ - РИА Новости, 03.11.2023
Блинкен рассказал, как гумпаузы могут помочь жителям Газы и ЦАХАЛ
США прорабатывают с Израилем и иными зарубежными партнерами механизм гуманитарных пауз, которые призваны защитить мирных жителей сектора Газы и дать возможность РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T17:30
2023-11-03T17:30
в мире
израиль
россия
сша
владимир путин
энтони блинкен
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хамас
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. США прорабатывают с Израилем и иными зарубежными партнерами механизм гуманитарных пауз, которые призваны защитить мирных жителей сектора Газы и дать возможность сокрушить правящее в палестинском анклаве движение ХАМАС, заявил госсекретарь Энтони Блинкен "Мы считаем, что это может стать критически значимым механизмом, который обеспечит защиту мирного населения, давая возможность Израилю добиваться своей цели разгрома ХАМАС", - сказал он в ходе визита в Израиль. По словам Блинкена, сейчас идет обсуждение того, как использовать гуманитарные паузы для максимизации потоков гуманитарной помощи, как увязать их с освобождением заложников, как гарантировать, что ими не воспользуется ХАМАС для "своей выгоды". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231103/izrail-1907284502.html
https://ria.ru/20231103/ogon-1907273655.html
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в мире, израиль, россия, сша, владимир путин, энтони блинкен, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, США, Владимир Путин, Энтони Блинкен, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Блинкен рассказал, как гумпаузы могут помочь жителям Газы и ЦАХАЛ

Блинкен: гумпаузы защитят жителей Газы и помогут Израилю сокрушить ХАМАС

© AP Photo / Leah MillisГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP Photo / Leah Millis
Госсекретарь США Энтони Блинкен . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. США прорабатывают с Израилем и иными зарубежными партнерами механизм гуманитарных пауз, которые призваны защитить мирных жителей сектора Газы и дать возможность сокрушить правящее в палестинском анклаве движение ХАМАС, заявил госсекретарь Энтони Блинкен
«
"Мы считаем, что это может стать критически значимым механизмом, который обеспечит защиту мирного населения, давая возможность Израилю добиваться своей цели разгрома ХАМАС", - сказал он в ходе визита в Израиль.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
США поддержали право и обязанность Израиля защитить себя, заявил Блинкен
Вчера, 17:16
По словам Блинкена, сейчас идет обсуждение того, как использовать гуманитарные паузы для максимизации потоков гуманитарной помощи, как увязать их с освобождением заложников, как гарантировать, что ими не воспользуется ХАМАС для "своей выгоды".
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Последствия обстрелов сектора Газа со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
США препятствуют прекращению огня в Газе, заявили в "Хезболле"
Вчера, 16:53
 
В миреИзраильРоссияСШАВладимир ПутинЭнтони БлинкенООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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