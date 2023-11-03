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Два самолета МЧС доставят в Газу 28 тонн гуманитарного груза - РИА Новости, 03.11.2023
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03:21 03.11.2023 (обновлено: 05:29 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/gumanitarnaya_pomosch-1907082435.html
Два самолета МЧС доставят в Газу 28 тонн гуманитарного груза
Два самолета МЧС доставят в Газу 28 тонн гуманитарного груза - РИА Новости, 03.11.2023
Два самолета МЧС доставят в Газу 28 тонн гуманитарного груза
Два самолета Ил-76 МЧС России по указанию президента России Владимира Путина доставят 28 тонн гуманитарного груза в Египет для населения сектора Газа, сообщило... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T03:21
2023-11-03T05:29
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
владимир путин
египет
красный полумесяц
в мире
ил-76
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Два самолета Ил-76 МЧС России по указанию президента России Владимира Путина доставят 28 тонн гуманитарного груза в Египет для населения сектора Газа, сообщило ведомство."Два борта МЧС России доставят 28 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа ... Российская гуманитарная помощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца для дальнейшей отправки в сектор Газа", - говорится в Telegram-канале ведомства.В гуманитарную помощь входят лекарственные препараты, гемостатические средства и перевязочные материалы.В октябре МЧС доставило в Египет 27 тонн гуманитарного груза для жителей сектора Газа.
https://ria.ru/20231102/evakuatsiya-1906900939.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, владимир путин, египет, красный полумесяц, в мире, ил-76, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Владимир Путин, Египет, Красный полумесяц, В мире, Ил-76, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Два самолета МЧС доставят в Газу 28 тонн гуманитарного груза

Два самолета МЧС по указанию Путина доставят в Газу 28 тонн гуманитарного груза

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкСпецборт Ил-76 МЧС России
Спецборт Ил-76 МЧС России - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Спецборт Ил-76 МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Два самолета Ил-76 МЧС России по указанию президента России Владимира Путина доставят 28 тонн гуманитарного груза в Египет для населения сектора Газа, сообщило ведомство.
"Два борта МЧС России доставят 28 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа ... Российская гуманитарная помощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца для дальнейшей отправки в сектор Газа", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В гуманитарную помощь входят лекарственные препараты, гемостатические средства и перевязочные материалы.
В октябре МЧС доставило в Египет 27 тонн гуманитарного груза для жителей сектора Газа.
Палестинские беженцы на КПП Рафах на границе сектора Газа и Египта - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
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Вчера, 12:38
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияВладимир ПутинЕгипетКрасный полумесяцВ миреИл-76Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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