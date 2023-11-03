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Проекты по микроэлектронике из ОЭЗ "Технополис Москва" получат гранты РНФ - РИА Новости, 03.11.2023
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14:30 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/granty-1907057423.html
Проекты по микроэлектронике из ОЭЗ "Технополис Москва" получат гранты РНФ
Проекты по микроэлектронике из ОЭЗ "Технополис Москва" получат гранты РНФ - РИА Новости, 03.11.2023
Проекты по микроэлектронике из ОЭЗ "Технополис Москва" получат гранты РНФ
Компаниям, входящим в особую экономическую зону (ОЭЗ) "Технополис Москва", предоставят гранты на проекты по микроэлектронике, их размер составит от 30 до 90 млн РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T14:30
2023-11-03T14:30
экономика
технологии
москва
россия
владимир ефимов (правительство москвы)
владислав овчинский
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Компаниям, входящим в особую экономическую зону (ОЭЗ) "Технополис Москва", предоставят гранты на проекты по микроэлектронике, их размер составит от 30 до 90 млн руб., сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Это стало возможным после того, как указанные компании победили на конкурсе по отбору технологических предложений в области микроэлектроники. Мероприятие было организовано Российским научным фондом. Конкурс проходил для того, чтобы поддержать опытно-конструкторские и технологические работы для формирования научных и технологических заделов, которые обеспечивают развитие и импортонезависимость данного направления.Как подчеркнул Ефимов, в настоящий момент в сфере столичной электронной промышленности задействовано примерно 50 компаний. Из этого числа 33 предприятия входят в кластер микроэлектроники ОЭЗ "Технополис Москва"."Получаемые резидентами ОЭЗ налоговые льготы и развитая инфраструктура оказывают мощную поддержку производителям. В первом полугодии текущего года представители кластера микроэлектроники получили льготы почти на 280 млн руб.", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.В рамках первого этапа конкурса от производителей и тех, кто разрабатывает такую продукцию, поступил запрос на различные потребности в новых технологиях. Речь идет о тех проектах, которые они смогут сами профинансировать. Далее, на втором этапе конкурса, определили исполнителей, которые могут завершить отобранные идеи до стадии ОКР, а потом это ввести в производство.В свою очередь, министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский заявил, что в шорт-лист в рамках первой ступени мероприятия попали 56 технологических идей. Из этого числа авторами четырнадцати проектов стали 6 компаний, входящих в столичную ОЭЗ."Среди десяти победителей второго этапа, которые будут эти идеи реализовывать, – 2 резидента московской ОЭЗ, а также опорный вуз – НИУ "Московский институт электронной техники", - сказал Овчинский.Он добавил, что этим компаниям нужно будет разработать аналого-цифровую интегральную схему в специализированном корпусе для МЭМС-микрофона, технологический процесс флип-чип монтажа кристаллов с алюминиевой металлизацией на кремниевую подложку. Кроме того, им предстоит смоделировать корпус и конструкции транзисторных наногетероструктур.По словам Овчинского, две компании получат грант по 30 млн руб., третья – 90 млн руб.По словам гендиректора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дегтева, кластер микроэлектроники московской ОЭЗ производит свыше 50% всей продукции, которую выпускают в особой экономической зоне столицы. Предприятия разрабатывают продукцию, у которой нет аналогов ни в России, ни в других странах. За первые шесть месяцев текущего года компании кластера вложили в свое развитие более 11,9 млрд руб.Особая экономическая зона "Технополис Москва" – территория, которая имеет особый юридический статус. Здесь действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь 6 площадок ("Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем", "Руднево"), где размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 275 га. ОЭЗ "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.Ранее Ефимов сообщил, что за счет включения территорий индустриального парка "Руднево" площадь ОЭЗ "Технополис Москва" выросла на 16,4 га.
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экономика, технологии, москва, россия, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский
Экономика, Технологии, Москва, Россия, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владислав Овчинский

Проекты по микроэлектронике из ОЭЗ "Технополис Москва" получат гранты РНФ

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов . Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Компаниям, входящим в особую экономическую зону (ОЭЗ) "Технополис Москва", предоставят гранты на проекты по микроэлектронике, их размер составит от 30 до 90 млн руб., сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Это стало возможным после того, как указанные компании победили на конкурсе по отбору технологических предложений в области микроэлектроники. Мероприятие было организовано Российским научным фондом. Конкурс проходил для того, чтобы поддержать опытно-конструкторские и технологические работы для формирования научных и технологических заделов, которые обеспечивают развитие и импортонезависимость данного направления.
Как подчеркнул Ефимов, в настоящий момент в сфере столичной электронной промышленности задействовано примерно 50 компаний. Из этого числа 33 предприятия входят в кластер микроэлектроники ОЭЗ "Технополис Москва".
"Получаемые резидентами ОЭЗ налоговые льготы и развитая инфраструктура оказывают мощную поддержку производителям. В первом полугодии текущего года представители кластера микроэлектроники получили льготы почти на 280 млн руб.", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
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Ефимов: площадь ОЭЗ "Технополис Москва" выросла более чем на 16 гектаров
25 октября, 14:19
В рамках первого этапа конкурса от производителей и тех, кто разрабатывает такую продукцию, поступил запрос на различные потребности в новых технологиях. Речь идет о тех проектах, которые они смогут сами профинансировать. Далее, на втором этапе конкурса, определили исполнителей, которые могут завершить отобранные идеи до стадии ОКР, а потом это ввести в производство.
В свою очередь, министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский заявил, что в шорт-лист в рамках первой ступени мероприятия попали 56 технологических идей. Из этого числа авторами четырнадцати проектов стали 6 компаний, входящих в столичную ОЭЗ.
«
"Среди десяти победителей второго этапа, которые будут эти идеи реализовывать, – 2 резидента московской ОЭЗ, а также опорный вуз – НИУ "Московский институт электронной техники", - сказал Овчинский.
Он добавил, что этим компаниям нужно будет разработать аналого-цифровую интегральную схему в специализированном корпусе для МЭМС-микрофона, технологический процесс флип-чип монтажа кристаллов с алюминиевой металлизацией на кремниевую подложку. Кроме того, им предстоит смоделировать корпус и конструкции транзисторных наногетероструктур.
По словам Овчинского, две компании получат грант по 30 млн руб., третья – 90 млн руб.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
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19 октября, 14:12
По словам гендиректора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дегтева, кластер микроэлектроники московской ОЭЗ производит свыше 50% всей продукции, которую выпускают в особой экономической зоне столицы. Предприятия разрабатывают продукцию, у которой нет аналогов ни в России, ни в других странах. За первые шесть месяцев текущего года компании кластера вложили в свое развитие более 11,9 млрд руб.
Особая экономическая зона "Технополис Москва" – территория, которая имеет особый юридический статус. Здесь действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь 6 площадок ("Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем", "Руднево"), где размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 275 га. ОЭЗ "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.
Ранее Ефимов сообщил, что за счет включения территорий индустриального парка "Руднево" площадь ОЭЗ "Технополис Москва" выросла на 16,4 га.
Студент на стажировке в компании ОЭЗ Технополис Москва
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