https://ria.ru/20231103/gosudarstvo-1907235038.html

Россияне вправе ожидать эффективности от государства, заявил Путин

Россияне вправе ожидать эффективности от государства, заявил Путин - РИА Новости, 03.11.2023

Россияне вправе ожидать эффективности от государства, заявил Путин

Россияне вправе ожидать от государства эффективности, но это дорога должна быть с двусторонним движением, заявил президент России Владимир Путин РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T15:51

2023-11-03T15:51

2023-11-03T15:51

владимир путин

россия

общество

общественная палата рф

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Россияне вправе ожидать от государства эффективности, но это дорога должна быть с двусторонним движением, заявил президент России Владимир Путин "Вот я что хотел бы сказать всем гражданам России, которые проживают и на новых территориях, как мы сейчас говорим, и в тех тех территориях, которые составляют основу Российской Федерации. Мы конечно все, в любой части, вправе ожидать от государства того, что оно будет действовать эффективно, люди будут видеть результаты работы страны. Но это должна быть дорога с двусторонним движением", - сказал он на форуме "Сообщество".

https://ria.ru/20231016/byudzhet-1903035563.html

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владимир путин, россия, общество, общественная палата рф