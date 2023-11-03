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Израиль не намеревается брать Газу под свой контроль, заявил Блинкен - РИА Новости, 03.11.2023
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16:55 03.11.2023 (обновлено: 17:08 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/gaza-1907275138.html
Израиль не намеревается брать Газу под свой контроль, заявил Блинкен
Израиль не намеревается брать Газу под свой контроль, заявил Блинкен - РИА Новости, 03.11.2023
Израиль не намеревается брать Газу под свой контроль, заявил Блинкен
Израиль заверил, что не имеет ни намерения, ни желания брать Газу под свой контроль и принимать ответственность за нее по итогам своей военной операции, заявил... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T16:55
2023-11-03T17:08
израиль
в мире
сша
энтони блинкен
сектор газа
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 3 ноя – РИА Новости. Израиль заверил, что не имеет ни намерения, ни желания брать Газу под свой контроль и принимать ответственность за нее по итогам своей военной операции, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Мы также знаем, что Израиль не может восстановить контроль и вновь взять на себя ответственность за Газу. Важно отметить, что Израиль дал ясно понять, что не имеет ни намерения, ни желание делать это", - сказал он в ходе визита в Израиль.Блинкен также заявил о недопустимости того, чтобы у власти в палестинском анклаве оставалось движение ХАМАС.
https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html
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израиль, в мире, сша, энтони блинкен, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, В мире, США, Энтони Блинкен, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль не намеревается брать Газу под свой контроль, заявил Блинкен

Блинкен: у Израиля нет ни цели, ни желания принимать ответственность за Газу

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные во время наземной операции на территории сектора Газа
Израильские военные во время наземной операции на территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные во время наземной операции на территории сектора Газа
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 ноя – РИА Новости. Израиль заверил, что не имеет ни намерения, ни желания брать Газу под свой контроль и принимать ответственность за нее по итогам своей военной операции, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Мы также знаем, что Израиль не может восстановить контроль и вновь взять на себя ответственность за Газу. Важно отметить, что Израиль дал ясно понять, что не имеет ни намерения, ни желание делать это", - сказал он в ходе визита в Израиль.
Блинкен также заявил о недопустимости того, чтобы у власти в палестинском анклаве оставалось движение ХАМАС.
Военная техника израильской армии в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
У Израиля нет времени на победу над ХАМАС
2 ноября, 08:00
 
ИзраильВ миреСШАЭнтони БлинкенСектор ГазаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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