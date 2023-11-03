https://ria.ru/20231103/gaza-1907275138.html

Израиль не намеревается брать Газу под свой контроль, заявил Блинкен

Израиль не намеревается брать Газу под свой контроль, заявил Блинкен - РИА Новости, 03.11.2023

Израиль не намеревается брать Газу под свой контроль, заявил Блинкен

Израиль заверил, что не имеет ни намерения, ни желания брать Газу под свой контроль и принимать ответственность за нее по итогам своей военной операции, заявил... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T16:55

2023-11-03T16:55

2023-11-03T17:08

израиль

в мире

сша

энтони блинкен

сектор газа

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 3 ноя – РИА Новости. Израиль заверил, что не имеет ни намерения, ни желания брать Газу под свой контроль и принимать ответственность за нее по итогам своей военной операции, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Мы также знаем, что Израиль не может восстановить контроль и вновь взять на себя ответственность за Газу. Важно отметить, что Израиль дал ясно понять, что не имеет ни намерения, ни желание делать это", - сказал он в ходе визита в Израиль.Блинкен также заявил о недопустимости того, чтобы у власти в палестинском анклаве оставалось движение ХАМАС.

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

израиль, в мире, сша, энтони блинкен, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году