https://ria.ru/20231103/gaza-1907275138.html
Израиль не намеревается брать Газу под свой контроль, заявил Блинкен
Израиль не намеревается брать Газу под свой контроль, заявил Блинкен - РИА Новости, 03.11.2023
Израиль не намеревается брать Газу под свой контроль, заявил Блинкен
Израиль заверил, что не имеет ни намерения, ни желания брать Газу под свой контроль и принимать ответственность за нее по итогам своей военной операции, заявил... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T16:55
2023-11-03T16:55
2023-11-03T17:08
израиль
в мире
сша
энтони блинкен
сектор газа
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906924589_40:132:1020:683_1920x0_80_0_0_e0b92449cba5276e8386a814587634b1.jpg
ВАШИНГТОН, 3 ноя – РИА Новости. Израиль заверил, что не имеет ни намерения, ни желания брать Газу под свой контроль и принимать ответственность за нее по итогам своей военной операции, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Мы также знаем, что Израиль не может восстановить контроль и вновь взять на себя ответственность за Газу. Важно отметить, что Израиль дал ясно понять, что не имеет ни намерения, ни желание делать это", - сказал он в ходе визита в Израиль.Блинкен также заявил о недопустимости того, чтобы у власти в палестинском анклаве оставалось движение ХАМАС.
https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html
израиль
сша
сектор газа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906924589_29:0:940:683_1920x0_80_0_0_c64496a0d7140ea721417a492688151a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, в мире, сша, энтони блинкен, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, В мире, США, Энтони Блинкен, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль не намеревается брать Газу под свой контроль, заявил Блинкен
Блинкен: у Израиля нет ни цели, ни желания принимать ответственность за Газу