https://ria.ru/20231103/gaza-1907267880.html

Блинкен призвал значительно нарастить объемы гуманитарной помощи Газе

Блинкен призвал значительно нарастить объемы гуманитарной помощи Газе - РИА Новости, 03.11.2023

Блинкен призвал значительно нарастить объемы гуманитарной помощи Газе

Необходимо значительно нарастить гуманитарную помощь Газе, нынешние объемы поставок недостаточны, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T16:39

2023-11-03T16:39

2023-11-03T16:52

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

энтони блинкен

израиль

палестина

сша

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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Необходимо значительно нарастить гуманитарную помощь Газе, нынешние объемы поставок недостаточны, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Нам необходимо существенно и немедленно увеличить постоянный поток гуманитарной помощи в Газу", - сказал Блинкен в ходе пресс-конференции в Израиле. При этом госсекретарь отметил, что нынешние объемы поставок гумпомощи недостаточны.Он заявил, что требуется большее для защиты гражданских лиц в Палестине. Как заявил Блинкен, гражданское население не должно страдать из-за тактик ХАМАС и их действий. "Мы дали Израилю совет, который только лучшие друзья могут дать, о том, как минимизировать жертвы среди гражданских", - добавил он.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

https://ria.ru/20231102/ssha-1906692311.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, энтони блинкен, израиль, палестина, сша