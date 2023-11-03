https://ria.ru/20231103/gaza-1907176536.html

Лавров прокомментировал идею переселить жителей Газы в другие страны

Лавров прокомментировал идею переселить жителей Газы в другие страны - РИА Новости, 03.11.2023

Лавров прокомментировал идею переселить жителей Газы в другие страны

Москва настороженно относится к планам переселить жителей сектора Газа в другие страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T14:01

2023-11-03T14:01

2023-11-03T14:31

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Москва настороженно относится к планам переселить жителей сектора Газа в другие страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы с большой настороженностью относимся к планам разрушить перспективы создания палестинского государства, обречь палестинцев на вечное бесправное существование. Это не обеспечит ни мир, ни безопасность в регионе", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с кувейтским коллегой, комментируя планы переселить палестинцев в другие страны.Он добавил, что каждая из идей о переселении палестинцев направлена на то, чтобы похоронить двугосударственное решение палестино-израильского конфликта. "Циркулирует много идей, каждая из которых направлена на то, чтобы оттянуть, если не похоронить решение СБ ООН о создании Палестинского государства", - сказал Лавров.Он отметил, что такие планы смогут лишь посеять "гроздья гнева" и осложнят ситуацию по урегулированию палестино-израильского конфликта. "Это лишь загонит конфликт вглубь. Причем и загнать-то очень глубоко не получится, будут посеяны очередные гроздья гнева, которые, наверняка, очень быстро дадут очередные всходы. Поэтому прежде чем замышлять очередные авантюры, лучше все-таки собраться и договориться о том, как выполнять решения Совета безопасности (ООН - ред.)", - сообщил Лавров на пресс-конференции.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, сектор газа, палестина, сергей лавров, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году