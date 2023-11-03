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Россия поддержит "арабское решение" по проблеме Газы, заявил Лавров - РИА Новости, 03.11.2023
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13:57 03.11.2023 (обновлено: 14:01 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/gaza-1907175795.html
Россия поддержит "арабское решение" по проблеме Газы, заявил Лавров
Россия поддержит "арабское решение" по проблеме Газы, заявил Лавров - РИА Новости, 03.11.2023
Россия поддержит "арабское решение" по проблеме Газы, заявил Лавров
РФ поддержит "арабское решение" саммита ЛАГ и Арабо-Африканского саммита по проблеме сектора Газы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T13:57
2023-11-03T14:01
россия
лига арабских государств
сергей лавров
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. РФ поддержит "арабское решение" саммита ЛАГ и Арабо-Африканского саммита по проблеме сектора Газы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Сегодня мы говорили о тех инициативах, которые были выдвинуты и которые будут реализованы в ближайшие дни, включая проведения саммита Лиги арабских государств и Арабо-Африканского саммита по проблеме (сектора) Газы. Мы всегда полагаемся на решения и на мнения, на оценки региональных стран при рассмотрении того или иного конкретного конфликта. И в данном случае для нас будет принципиально важным узнать мнение, единое мнение – я уверен, это будет единое мнение – арабского мира", - заявил Лавров на брифинге по итогам переговоров с главой МИД Кувейта Салемом Абдаллой аль-Джабер ас-Сабахом.По его словам, Россия "будет делать все, чтобы способствовать реализации тех планов, тех инициатив, которые сформулируют страны региона"."Мы полностью доверяем им в том, что касается в обеспечении здесь мира и стабильности и будем поддерживать "арабское решение" по этому сложнейшему вопросу", - заверил Лавров.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231103/izrail-1907150377.html
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
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россия, лига арабских государств, сергей лавров, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия, Лига арабских государств, Сергей Лавров, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия поддержит "арабское решение" по проблеме Газы, заявил Лавров

Лавров: Россия поддержит "арабское решение" саммита ЛАГ по проблеме Газы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. РФ поддержит "арабское решение" саммита ЛАГ и Арабо-Африканского саммита по проблеме сектора Газы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сегодня мы говорили о тех инициативах, которые были выдвинуты и которые будут реализованы в ближайшие дни, включая проведения саммита Лиги арабских государств и Арабо-Африканского саммита по проблеме (сектора) Газы. Мы всегда полагаемся на решения и на мнения, на оценки региональных стран при рассмотрении того или иного конкретного конфликта. И в данном случае для нас будет принципиально важным узнать мнение, единое мнение – я уверен, это будет единое мнение – арабского мира", - заявил Лавров на брифинге по итогам переговоров с главой МИД Кувейта Салемом Абдаллой аль-Джабер ас-Сабахом.
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По его словам, Россия "будет делать все, чтобы способствовать реализации тех планов, тех инициатив, которые сформулируют страны региона".
"Мы полностью доверяем им в том, что касается в обеспечении здесь мира и стабильности и будем поддерживать "арабское решение" по этому сложнейшему вопросу", - заверил Лавров.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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