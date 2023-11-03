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В Швеции сообщили о погибших в Газе гражданах - РИА Новости, 03.11.2023
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11:56 03.11.2023 (обновлено: 12:00 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/gaza-1907141250.html
В Швеции сообщили о погибших в Газе гражданах
В Швеции сообщили о погибших в Газе гражданах - РИА Новости, 03.11.2023
В Швеции сообщили о погибших в Газе гражданах
Среди погибших в секторе Газа есть граждане Швеции, сообщает шведская газета Dagens Nyheter со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел Швеции. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T11:56
2023-11-03T12:00
в мире
израиль
швеция
россия
владимир путин
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Среди погибших в секторе Газа есть граждане Швеции, сообщает шведская газета Dagens Nyheter со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел Швеции. "МИД получил информацию от местных властей о том, что в Газе погибли шведы", - приводит газета сообщение пресс-службы ведомства. Число погибших, их возраст и другие детали не уточняются в силу сложностей с подтверждением данных в условиях военного конфликта. Газета сообщает, что, по оценкам МИД королевства, в секторе находятся около 400 шведов и лиц с видом на жительство в Швеции. В октябре министерство иностранных дел Швеции сообщало, что самолет с 143 пассажирами, эвакуировавший шведов из Израиля на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, приземлился в аэропорту Стокгольма, был запланирован еще один рейс для шведских граждан, желающих выехать из Израиля и Палестины. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231102/bezhentsy-1907062687.html
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в мире, израиль, швеция, россия, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Швеция, Россия, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Швеции сообщили о погибших в Газе гражданах

Dagens Nyheter: среди погибших в секторе Газа есть граждане Швеции

© AP Photo / Hatem MoussaРазрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии
Разрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Среди погибших в секторе Газа есть граждане Швеции, сообщает шведская газета Dagens Nyheter со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел Швеции.
"МИД получил информацию от местных властей о том, что в Газе погибли шведы", - приводит газета сообщение пресс-службы ведомства.
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Число погибших, их возраст и другие детали не уточняются в силу сложностей с подтверждением данных в условиях военного конфликта.
Газета сообщает, что, по оценкам МИД королевства, в секторе находятся около 400 шведов и лиц с видом на жительство в Швеции.
В октябре министерство иностранных дел Швеции сообщало, что самолет с 143 пассажирами, эвакуировавший шведов из Израиля на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, приземлился в аэропорту Стокгольма, был запланирован еще один рейс для шведских граждан, желающих выехать из Израиля и Палестины.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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В миреИзраильШвецияРоссияВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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