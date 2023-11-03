https://ria.ru/20231103/gaza-1907115574.html

МЧС России доставило в Египет гуманитарную помощь для жителей Газы

МЧС России доставило в Египет гуманитарную помощь для жителей Газы - РИА Новости, 03.11.2023

МЧС России доставило в Египет гуманитарную помощь для жителей Газы

Авиация МЧС России доставила гуманитарную помощь в Египет, ее перенаправят жителям сектора Газа, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T10:44

2023-11-03T10:44

2023-11-03T10:45

россия

египет

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

сектор газа

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Авиация МЧС России доставила гуманитарную помощь в Египет, ее перенаправят жителям сектора Газа, сообщается в Telegram-канале МЧС России."Авиация МЧС России доставила гуманитарную помощь в Арабскую Республику Египет. Гуманитарный груз уже передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Они перенаправят российскую помощь жителям сектора Газа", - говорится в сообщении.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, египет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, сектор газа