https://ria.ru/20231103/frantsiya-1907244812.html
Во Франции расследуют появления свастик в Париже и Страсбурге
Во Франции расследуют появления свастик в Париже и Страсбурге - РИА Новости, 03.11.2023
Во Франции расследуют появления свастик в Париже и Страсбурге
Прокуратура Франции начала расследование из-за антисемитских надписей и свастик, появившихся накануне на улицах Страсбурга и Парижа, сообщил телеканал BFMTV. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T16:08
2023-11-03T16:08
2023-11-03T16:08
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ПАРИЖ, 3 ноя - РИА Новости. Прокуратура Франции начала расследование из-за антисемитских надписей и свастик, появившихся накануне на улицах Страсбурга и Парижа, сообщил телеканал BFMTV. Свастики и антисемитские надписи появились на зданиях в квартале Вобан в Страсбурге недалеко от здания школы. "Ненависть к евреям вновь масштабно проявляется на наших улицах. Наказание за антисемитизм должно быть беспощадным", - написал городской советник Страсбурга Пьер Якубович в соцсети X. Он указал, что о появлении надписей в полицию сообщили родители школьников. Антисемитские надписи с угрозами были нанесены, в том числе, на стены Европейской школы Страсбурга и на здание городской академии, которая подала жалобу на этот акт. Прокуратура Страсбурга начала расследование произошедшего. Позже днем свастики также были обнаружены в XVII округе Парижа. Мэр округа Жеффруа Булар в соцсети X осудил правонарушение, квалифицировав его как "оправдание терроризма". Власти округа обратились в прокуратуру. Накануне мужчину и женщину из Молдавии задержали во Франции в связи с появлением в Париже граффити в виде звезд Давида. Их депортируют из страны. Пару задержали в понедельник после обнаружения изображений звезды Давида на стенах школы в 10-м округе Парижа. У задержанных обнаружили трафареты и баллончики с краской. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что на фоне роста числа актов антисемитизма во Франции в ночь на вторник в одном из районов Парижа на жилые дома краской нанесли звезды Давида. Десятки домов в 14 округе на юге города покрылись еврейской религиозной символикой. Нанесённые баллончиками с краской через трафарет, синие звезды были видны на ставнях и стенах жилых домов, офисных зданиях. Аналогичные изображения появились и в пригородах Парижа. Во Франции на фоне обострения палестино-израильского конфликта участились антисемитские действия. Глава МВД Жеральд Дарманен сообщал, что после 7 октября во Франции зарегистрировали 857 актов антисемитизма, 425 человек задержаны.
https://ria.ru/20231031/parizh-1906385129.html
https://ria.ru/20231101/podzhog-1906654000.html
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в мире, париж, франция, страсбург, жеральд дарманен
В мире, Париж, Франция, Страсбург, Жеральд Дарманен
Во Франции расследуют появления свастик в Париже и Страсбурге
Во Франции начали расследование после появления свастик в Париже и Страсбурге
ПАРИЖ, 3 ноя - РИА Новости.
Прокуратура Франции начала расследование из-за антисемитских надписей и свастик, появившихся накануне на улицах Страсбурга и Парижа, сообщил телеканал
BFMTV.
Свастики и антисемитские надписи появились на зданиях в квартале Вобан в Страсбурге недалеко от здания школы.
В Париже и пригородах пометили звездами Давида дома, где живут евреи
"Ненависть к евреям вновь масштабно проявляется на наших улицах. Наказание за антисемитизм должно быть беспощадным", - написал городской советник Страсбурга Пьер Якубович в соцсети X.
Он указал, что о появлении надписей в полицию сообщили родители школьников.
Антисемитские надписи с угрозами были нанесены, в том числе, на стены Европейской школы Страсбурга и на здание городской академии, которая подала жалобу на этот акт. Прокуратура Страсбурга начала расследование произошедшего.
В Вене подожгли еврейскую часть Центрального кладбища
Позже днем свастики также были обнаружены в XVII округе Парижа.
Мэр округа Жеффруа Булар в соцсети X осудил правонарушение, квалифицировав его как "оправдание терроризма". Власти округа обратились в прокуратуру.
Накануне мужчину и женщину из Молдавии
задержали во Франции в связи с появлением в Париже граффити в виде звезд Давида. Их депортируют из страны. Пару задержали в понедельник после обнаружения изображений звезды Давида на стенах школы в 10-м округе Парижа. У задержанных обнаружили трафареты и баллончики с краской.
В Нидерландах выросло число случаев антисемитизма
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что на фоне роста числа актов антисемитизма во Франции в ночь на вторник в одном из районов Парижа на жилые дома краской нанесли звезды Давида. Десятки домов в 14 округе на юге города покрылись еврейской религиозной символикой. Нанесённые баллончиками с краской через трафарет, синие звезды были видны на ставнях и стенах жилых домов, офисных зданиях. Аналогичные изображения появились и в пригородах Парижа.
Во Франции на фоне обострения палестино-израильского конфликта участились антисемитские действия. Глава МВД Жеральд Дарманен
сообщал, что после 7 октября во Франции зарегистрировали 857 актов антисемитизма, 425 человек задержаны.