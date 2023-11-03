Рейтинг@Mail.ru
Во Франции расследуют появления свастик в Париже и Страсбурге - РИА Новости, 03.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:08 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/frantsiya-1907244812.html
Во Франции расследуют появления свастик в Париже и Страсбурге
Во Франции расследуют появления свастик в Париже и Страсбурге - РИА Новости, 03.11.2023
Во Франции расследуют появления свастик в Париже и Страсбурге
Прокуратура Франции начала расследование из-за антисемитских надписей и свастик, появившихся накануне на улицах Страсбурга и Парижа, сообщил телеканал BFMTV. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T16:08
2023-11-03T16:08
в мире
париж
франция
страсбург
жеральд дарманен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785829319_0:169:3071:1896_1920x0_80_0_0_c2dcb0303ef326cfba8ae42d2ccfbf31.jpg
ПАРИЖ, 3 ноя - РИА Новости. Прокуратура Франции начала расследование из-за антисемитских надписей и свастик, появившихся накануне на улицах Страсбурга и Парижа, сообщил телеканал BFMTV. Свастики и антисемитские надписи появились на зданиях в квартале Вобан в Страсбурге недалеко от здания школы. "Ненависть к евреям вновь масштабно проявляется на наших улицах. Наказание за антисемитизм должно быть беспощадным", - написал городской советник Страсбурга Пьер Якубович в соцсети X. Он указал, что о появлении надписей в полицию сообщили родители школьников. Антисемитские надписи с угрозами были нанесены, в том числе, на стены Европейской школы Страсбурга и на здание городской академии, которая подала жалобу на этот акт. Прокуратура Страсбурга начала расследование произошедшего. Позже днем свастики также были обнаружены в XVII округе Парижа. Мэр округа Жеффруа Булар в соцсети X осудил правонарушение, квалифицировав его как "оправдание терроризма". Власти округа обратились в прокуратуру. Накануне мужчину и женщину из Молдавии задержали во Франции в связи с появлением в Париже граффити в виде звезд Давида. Их депортируют из страны. Пару задержали в понедельник после обнаружения изображений звезды Давида на стенах школы в 10-м округе Парижа. У задержанных обнаружили трафареты и баллончики с краской. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что на фоне роста числа актов антисемитизма во Франции в ночь на вторник в одном из районов Парижа на жилые дома краской нанесли звезды Давида. Десятки домов в 14 округе на юге города покрылись еврейской религиозной символикой. Нанесённые баллончиками с краской через трафарет, синие звезды были видны на ставнях и стенах жилых домов, офисных зданиях. Аналогичные изображения появились и в пригородах Парижа. Во Франции на фоне обострения палестино-израильского конфликта участились антисемитские действия. Глава МВД Жеральд Дарманен сообщал, что после 7 октября во Франции зарегистрировали 857 актов антисемитизма, 425 человек задержаны.
https://ria.ru/20231031/parizh-1906385129.html
https://ria.ru/20231101/podzhog-1906654000.html
https://ria.ru/20231102/niderlandy-1906934659.html
париж
франция
страсбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785829319_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ae29d981833775e80cd365524d604827.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, париж, франция, страсбург, жеральд дарманен
В мире, Париж, Франция, Страсбург, Жеральд Дарманен
Во Франции расследуют появления свастик в Париже и Страсбурге

Во Франции начали расследование после появления свастик в Париже и Страсбурге

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во Франции
Сотрудник полиции во Франции - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции во Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 3 ноя - РИА Новости. Прокуратура Франции начала расследование из-за антисемитских надписей и свастик, появившихся накануне на улицах Страсбурга и Парижа, сообщил телеканал BFMTV.
Свастики и антисемитские надписи появились на зданиях в квартале Вобан в Страсбурге недалеко от здания школы.
Звезды Давида на стенах домов в Париже - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
В Париже и пригородах пометили звездами Давида дома, где живут евреи
31 октября, 12:13
"Ненависть к евреям вновь масштабно проявляется на наших улицах. Наказание за антисемитизм должно быть беспощадным", - написал городской советник Страсбурга Пьер Якубович в соцсети X.
Он указал, что о появлении надписей в полицию сообщили родители школьников.
Антисемитские надписи с угрозами были нанесены, в том числе, на стены Европейской школы Страсбурга и на здание городской академии, которая подала жалобу на этот акт. Прокуратура Страсбурга начала расследование произошедшего.
Вход в церемониальный зал еврейской части Центрального кладбища в Вене после пожара. 1 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
В Вене подожгли еврейскую часть Центрального кладбища
1 ноября, 12:55
Позже днем свастики также были обнаружены в XVII округе Парижа.
Мэр округа Жеффруа Булар в соцсети X осудил правонарушение, квалифицировав его как "оправдание терроризма". Власти округа обратились в прокуратуру.
Накануне мужчину и женщину из Молдавии задержали во Франции в связи с появлением в Париже граффити в виде звезд Давида. Их депортируют из страны. Пару задержали в понедельник после обнаружения изображений звезды Давида на стенах школы в 10-м округе Парижа. У задержанных обнаружили трафареты и баллончики с краской.
Голландия. Вид на канал в старом центре Амстердама - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
В Нидерландах выросло число случаев антисемитизма
2 ноября, 13:48
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что на фоне роста числа актов антисемитизма во Франции в ночь на вторник в одном из районов Парижа на жилые дома краской нанесли звезды Давида. Десятки домов в 14 округе на юге города покрылись еврейской религиозной символикой. Нанесённые баллончиками с краской через трафарет, синие звезды были видны на ставнях и стенах жилых домов, офисных зданиях. Аналогичные изображения появились и в пригородах Парижа.
Во Франции на фоне обострения палестино-израильского конфликта участились антисемитские действия. Глава МВД Жеральд Дарманен сообщал, что после 7 октября во Франции зарегистрировали 857 актов антисемитизма, 425 человек задержаны.
 
В миреПарижФранцияСтрасбургЖеральд Дарманен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала