https://ria.ru/20231103/frantsiya-1907244812.html

Во Франции расследуют появления свастик в Париже и Страсбурге

Во Франции расследуют появления свастик в Париже и Страсбурге - РИА Новости, 03.11.2023

Во Франции расследуют появления свастик в Париже и Страсбурге

Прокуратура Франции начала расследование из-за антисемитских надписей и свастик, появившихся накануне на улицах Страсбурга и Парижа, сообщил телеканал BFMTV. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T16:08

2023-11-03T16:08

2023-11-03T16:08

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ПАРИЖ, 3 ноя - РИА Новости. Прокуратура Франции начала расследование из-за антисемитских надписей и свастик, появившихся накануне на улицах Страсбурга и Парижа, сообщил телеканал BFMTV. Свастики и антисемитские надписи появились на зданиях в квартале Вобан в Страсбурге недалеко от здания школы. "Ненависть к евреям вновь масштабно проявляется на наших улицах. Наказание за антисемитизм должно быть беспощадным", - написал городской советник Страсбурга Пьер Якубович в соцсети X. Он указал, что о появлении надписей в полицию сообщили родители школьников. Антисемитские надписи с угрозами были нанесены, в том числе, на стены Европейской школы Страсбурга и на здание городской академии, которая подала жалобу на этот акт. Прокуратура Страсбурга начала расследование произошедшего. Позже днем свастики также были обнаружены в XVII округе Парижа. Мэр округа Жеффруа Булар в соцсети X осудил правонарушение, квалифицировав его как "оправдание терроризма". Власти округа обратились в прокуратуру. Накануне мужчину и женщину из Молдавии задержали во Франции в связи с появлением в Париже граффити в виде звезд Давида. Их депортируют из страны. Пару задержали в понедельник после обнаружения изображений звезды Давида на стенах школы в 10-м округе Парижа. У задержанных обнаружили трафареты и баллончики с краской. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что на фоне роста числа актов антисемитизма во Франции в ночь на вторник в одном из районов Парижа на жилые дома краской нанесли звезды Давида. Десятки домов в 14 округе на юге города покрылись еврейской религиозной символикой. Нанесённые баллончиками с краской через трафарет, синие звезды были видны на ставнях и стенах жилых домов, офисных зданиях. Аналогичные изображения появились и в пригородах Парижа. Во Франции на фоне обострения палестино-израильского конфликта участились антисемитские действия. Глава МВД Жеральд Дарманен сообщал, что после 7 октября во Франции зарегистрировали 857 актов антисемитизма, 425 человек задержаны.

https://ria.ru/20231031/parizh-1906385129.html

https://ria.ru/20231101/podzhog-1906654000.html

https://ria.ru/20231102/niderlandy-1906934659.html

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в мире, париж, франция, страсбург, жеральд дарманен