https://ria.ru/20231103/forum-1907336935.html

Нижегородская область представит свой стенд на форуме "Россия" на ВДНХ

Нижегородская область представит свой стенд на форуме "Россия" на ВДНХ - РИА Новости, 03.11.2023

Нижегородская область представит свой стенд на форуме "Россия" на ВДНХ

Нижегородская область представит свой стенд на форуме-выставке "Россия" на ВДНХ через образы Оки и Волги, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T21:51

2023-11-03T21:51

2023-11-03T21:55

нижегородская область

технологии

нижегородская область

москва

россия

владимир путин

глеб никитин

выставка-форум "россия"

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 ноя - РИА Новости. Нижегородская область представит свой стенд на форуме-выставке "Россия" на ВДНХ через образы Оки и Волги, сообщает пресс-служба правительства региона. Международная форум-выставка "Россия" стартует на территории ВДНХ в Москве 4 ноября. В историческом месте свои достижения продемонстрируют 89 регионов и десятки самых известных компаний страны. Свой стенд представит и Нижегородская область. "В основе концепции стенда Нижегородской области – образ Оки и Волги в формате медиаландшафта, который служит системой хранения и презентации проектов, героев и идей, рожденных на нижегородской земле. Достижения региона будут представлены на стенде через цифровые панели с презентациями, видео- и аудиороликами", - говорится в сообщении. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что проведение форума-выставки "Россия" поможет раскрыть потенциал регионов. "Инициатива президента России Владимира Путина о проведении форума-выставки "Россия" позволяет не только представить достижения регионов, но и обозначить перспективные проекты, найти новых партнеров. Современные технологии дают возможность рассказать об истории и культуре нашего региона, а также показать динамику развития", - цитирует пресс-служба слова Никитина. На стенде представлены макеты и артефакты, отражающие достижения области по 12 ключевым направлениям социально-экономического развития региона. Например, в сфере транспорта представлены такие проекты, как новый трамвай "МиНиН", "Метеоры" и "Валдаи", строительство новых станций метро. Культурные и туристические объекты представлены культурным центром "Пакгаузы", туристическо-паломническим кластером "Арзамас-Дивеево-Саров". На тач-экранах гости стенда могут узнать о регионе через портал "Знакомьтесь, Нижний", приобрести товары народных художественных промыслов в онлайн-магазине. Помимо этого, на экране будут демонстрироваться изображения в формате "было" и "стало", благодаря чему можно будет увидеть, как изменился регион за последние шесть лет. В рамках работы стенда запланированы лекции и мастер-классы, подкасты и встречи с известными нижегородцами и гостями, викторины и игры.

https://ria.ru/20231025/byudzhet-1905264053.html

https://ria.ru/20231024/nalog-1904963166.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, нижегородская область, москва, россия, владимир путин, глеб никитин, выставка-форум "россия"