https://ria.ru/20231103/forum-1907336935.html
Нижегородская область представит свой стенд на форуме "Россия" на ВДНХ
Нижегородская область представит свой стенд на форуме "Россия" на ВДНХ - РИА Новости, 03.11.2023
Нижегородская область представит свой стенд на форуме "Россия" на ВДНХ
Нижегородская область представит свой стенд на форуме-выставке "Россия" на ВДНХ через образы Оки и Волги, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T21:51
2023-11-03T21:51
2023-11-03T21:55
нижегородская область
технологии
нижегородская область
москва
россия
владимир путин
глеб никитин
выставка-форум "россия"
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 ноя - РИА Новости. Нижегородская область представит свой стенд на форуме-выставке "Россия" на ВДНХ через образы Оки и Волги, сообщает пресс-служба правительства региона. Международная форум-выставка "Россия" стартует на территории ВДНХ в Москве 4 ноября. В историческом месте свои достижения продемонстрируют 89 регионов и десятки самых известных компаний страны. Свой стенд представит и Нижегородская область. "В основе концепции стенда Нижегородской области – образ Оки и Волги в формате медиаландшафта, который служит системой хранения и презентации проектов, героев и идей, рожденных на нижегородской земле. Достижения региона будут представлены на стенде через цифровые панели с презентациями, видео- и аудиороликами", - говорится в сообщении. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что проведение форума-выставки "Россия" поможет раскрыть потенциал регионов. "Инициатива президента России Владимира Путина о проведении форума-выставки "Россия" позволяет не только представить достижения регионов, но и обозначить перспективные проекты, найти новых партнеров. Современные технологии дают возможность рассказать об истории и культуре нашего региона, а также показать динамику развития", - цитирует пресс-служба слова Никитина. На стенде представлены макеты и артефакты, отражающие достижения области по 12 ключевым направлениям социально-экономического развития региона. Например, в сфере транспорта представлены такие проекты, как новый трамвай "МиНиН", "Метеоры" и "Валдаи", строительство новых станций метро. Культурные и туристические объекты представлены культурным центром "Пакгаузы", туристическо-паломническим кластером "Арзамас-Дивеево-Саров". На тач-экранах гости стенда могут узнать о регионе через портал "Знакомьтесь, Нижний", приобрести товары народных художественных промыслов в онлайн-магазине. Помимо этого, на экране будут демонстрироваться изображения в формате "было" и "стало", благодаря чему можно будет увидеть, как изменился регион за последние шесть лет. В рамках работы стенда запланированы лекции и мастер-классы, подкасты и встречи с известными нижегородцами и гостями, викторины и игры.
https://ria.ru/20231025/byudzhet-1905264053.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, нижегородская область, москва, россия, владимир путин, глеб никитин, выставка-форум "россия"
Нижегородская область, Технологии, Нижегородская область, Москва, Россия, Владимир Путин, Глеб Никитин, Выставка-форум "Россия"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 ноя - РИА Новости. Нижегородская область представит свой стенд на форуме-выставке "Россия" на ВДНХ через образы Оки и Волги, сообщает пресс-служба правительства региона.
Международная форум-выставка "Россия" стартует на территории ВДНХ в Москве
4 ноября. В историческом месте свои достижения продемонстрируют 89 регионов и десятки самых известных компаний страны. Свой стенд представит и Нижегородская область.
«
"В основе концепции стенда Нижегородской области – образ Оки и Волги в формате медиаландшафта, который служит системой хранения и презентации проектов, героев и идей, рожденных на нижегородской земле. Достижения региона будут представлены на стенде через цифровые панели с презентациями, видео- и аудиороликами", - говорится в сообщении.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
отметил, что проведение форума-выставки "Россия" поможет раскрыть потенциал регионов.
Проект бюджета Нижегородской области внесен в парламент региона
«
"Инициатива президента России Владимира Путина
о проведении форума-выставки "Россия" позволяет не только представить достижения регионов, но и обозначить перспективные проекты, найти новых партнеров. Современные технологии дают возможность рассказать об истории и культуре нашего региона, а также показать динамику развития", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
На стенде представлены макеты и артефакты, отражающие достижения области по 12 ключевым направлениям социально-экономического развития региона. Например, в сфере транспорта представлены такие проекты, как новый трамвай "МиНиН", "Метеоры" и "Валдаи", строительство новых станций метро. Культурные и туристические объекты представлены культурным центром "Пакгаузы", туристическо-паломническим кластером "Арзамас-Дивеево-Саров".
На тач-экранах гости стенда могут узнать о регионе через портал "Знакомьтесь, Нижний", приобрести товары народных художественных промыслов в онлайн-магазине. Помимо этого, на экране будут демонстрироваться изображения в формате "было" и "стало", благодаря чему можно будет увидеть, как изменился регион за последние шесть лет.
В рамках работы стенда запланированы лекции и мастер-классы, подкасты и встречи с известными нижегородцами и гостями, викторины и игры.
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