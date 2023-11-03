https://ria.ru/20231103/fnb-1907168732.html

Объем ФНБ за октябрь сократился, заявили в Минфине

Объем ФНБ за октябрь сократился, заявили в Минфине - РИА Новости, 03.11.2023

Объем ФНБ за октябрь сократился, заявили в Минфине

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за октябрь сократился на 107,106 миллиарда рублей - до 13,541 триллиона рублей, а в долларах увеличился - на... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T13:31

2023-11-03T13:31

2023-11-03T13:31

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за октябрь сократился на 107,106 миллиарда рублей - до 13,541 триллиона рублей, а в долларах увеличился - на 5,119 миллиарда долларов, до 145,224 миллиарда долларов, следует из материалов на сайте Минфина РФ. "По состоянию на 1 ноября 2023 года объем ФНБ составил 13 541 231,5 миллиона рублей или 9,0% ВВП, прогнозируемого на 2023 год … что эквивалентно 145 224,4 миллиона долларов", - говорится в материалах. При этом объем ликвидных активов Фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 6,938 триллиона рублей, или 74,411 миллиарда долларов (4,6% ВВП). Объем ФНБ за сентябрь сократился на 55,2 миллиарда рублей - до 13,648 триллиона рублей, а в долларах - на 2,7 миллиарда, до 140,105 миллиарда долларов. Его ликвидная часть на 1 октября составляла 7,14 триллиона рублей, или 73,297 миллиарда долларов (4,8% ВВП). На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 ноября было размещено 3,667 миллиарда евро, 279,8 миллиарда юаней, 261,8 миллиона рублей, 508,265 тонны золота в обезличенной форме. На депозитах в ВЭБе размещено 657,76 миллиарда рублей. Кроме того, 3 миллиарда долларов размещены в облигациях Украины, по которым страна допустила дефолт. В ценных бумагах российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, размещено 940,395 миллиарда рублей и 1,9 миллиарда долларов, в привилегированных акциях кредитных организаций – почти 329 миллиардов рублей. На субординированном депозите в Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов размещено 38,4 миллиарда рублей. Еще 3,028 триллиона рублей вложено в обыкновенные акции Сбербанка, 92,79 миллиарда рублей - в обыкновенные акции "Аэрофлота", 137 миллиардов рублей - в обыкновенные акции "Дом.РФ", 467 миллиардов рублей - в привилегированные акции РЖД, 58,3 миллиарда рублей - в обыкновенные акции ГТЛК, 147,2 миллиарда рублей - в обыкновенные акции Банка ВТБ (ПАО). Кроме того, еще 60 миллиардов рублей вложено в облигации VK, а еще 185,7 миллиарда рублей - в облигации ООО "НЛК-Финанс". Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2023 году составил 348,9 миллиарда рублей, что эквивалентно 4,107 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20231005/fnb-1900689886.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, украина, газпромбанк, сбербанк россии, аэрофлот