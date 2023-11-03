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В Южной Осетии заявили, что борются с фашизмом вместе с ВС России - РИА Новости, 03.11.2023
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21:31 03.11.2023 (обновлено: 21:32 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/fashizm-1907331730.html
В Южной Осетии заявили, что борются с фашизмом вместе с ВС России
В Южной Осетии заявили, что борются с фашизмом вместе с ВС России - РИА Новости, 03.11.2023
В Южной Осетии заявили, что борются с фашизмом вместе с ВС России
Российские и южноосетинские военные плечом к плечу борются с фашизмом, заявил президент республики Алан Гаглоев во время своего выступления на торжественном... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T21:31
2023-11-03T21:32
южная осетия
россия
москва
кузьма минин (сухорукий)
алан гаглоев
дмитрий пожарский
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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ЦХИНВАЛ, 3 ноя - РИА Новости. Российские и южноосетинские военные плечом к плечу борются с фашизмом, заявил президент республики Алан Гаглоев во время своего выступления на торжественном приеме по случаю празднования Дня народного единства. Прием был организован представительством Россотрудничества в Южной Осетии, который посетили председатель правительства Константин Джуссоев, председатель Парламента Алан Алборов, члены правительства и депутаты парламента, а также представители общественных организаций республики. "Это праздник гордости за Отечество, за ратную и трудовую историю страны, героизм и силу духа. Мы вместе прошли непростой путь, мы вместе с вами являемся гражданами сильного государства, у которого великое прошлое, достойное настоящее и светлое будущее. Российские военнослужащие, в их рядах и бойцы из Осетии, которые являются гражданами Российской Федерации, защищают те ценности, которые нам оставили наши предки. Они плечом к плечу борются с фашизмом, отстаивают мир, спокойствие и справедливость", - сказал Алан Гаглоев. День народного единства стал в России официальным праздником в 2005 году. Он был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Ополченцы штурмом взяли Китай-город 22 октября. Именно эта дата - 22 октября по юлианскому календарю, или 4 ноября по григорианскому - была выбрана в качестве дня государственного праздника.
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южная осетия, россия, москва, кузьма минин (сухорукий), алан гаглоев, дмитрий пожарский, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Южная Осетия, Россия, Москва, Кузьма Минин (Сухорукий), Алан Гаглоев, Дмитрий Пожарский, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
В Южной Осетии заявили, что борются с фашизмом вместе с ВС России

Гаглоев: военные России и Южной Осетии плечом к плечу борются с фашизмом

© Sputnik / Наталья АйриянАлан Гаглоев
Алан Гаглоев - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© Sputnik / Наталья Айриян
Алан Гаглоев. Архивное фото
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ЦХИНВАЛ, 3 ноя - РИА Новости. Российские и южноосетинские военные плечом к плечу борются с фашизмом, заявил президент республики Алан Гаглоев во время своего выступления на торжественном приеме по случаю празднования Дня народного единства.
Прием был организован представительством Россотрудничества в Южной Осетии, который посетили председатель правительства Константин Джуссоев, председатель Парламента Алан Алборов, члены правительства и депутаты парламента, а также представители общественных организаций республики.
«
"Это праздник гордости за Отечество, за ратную и трудовую историю страны, героизм и силу духа. Мы вместе прошли непростой путь, мы вместе с вами являемся гражданами сильного государства, у которого великое прошлое, достойное настоящее и светлое будущее. Российские военнослужащие, в их рядах и бойцы из Осетии, которые являются гражданами Российской Федерации, защищают те ценности, которые нам оставили наши предки. Они плечом к плечу борются с фашизмом, отстаивают мир, спокойствие и справедливость", - сказал Алан Гаглоев.
День народного единства стал в России официальным праздником в 2005 году. Он был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Ополченцы штурмом взяли Китай-город 22 октября. Именно эта дата - 22 октября по юлианскому календарю, или 4 ноября по григорианскому - была выбрана в качестве дня государственного праздника.
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Южная ОсетияРоссияМоскваКузьма Минин (Сухорукий)Алан ГаглоевДмитрий ПожарскийФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
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