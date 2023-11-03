https://ria.ru/20231103/fashizm-1907331730.html

В Южной Осетии заявили, что борются с фашизмом вместе с ВС России

В Южной Осетии заявили, что борются с фашизмом вместе с ВС России - РИА Новости, 03.11.2023

В Южной Осетии заявили, что борются с фашизмом вместе с ВС России

Российские и южноосетинские военные плечом к плечу борются с фашизмом, заявил президент республики Алан Гаглоев во время своего выступления на торжественном... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T21:31

2023-11-03T21:31

2023-11-03T21:32

южная осетия

россия

москва

кузьма минин (сухорукий)

алан гаглоев

дмитрий пожарский

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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ЦХИНВАЛ, 3 ноя - РИА Новости. Российские и южноосетинские военные плечом к плечу борются с фашизмом, заявил президент республики Алан Гаглоев во время своего выступления на торжественном приеме по случаю празднования Дня народного единства. Прием был организован представительством Россотрудничества в Южной Осетии, который посетили председатель правительства Константин Джуссоев, председатель Парламента Алан Алборов, члены правительства и депутаты парламента, а также представители общественных организаций республики. "Это праздник гордости за Отечество, за ратную и трудовую историю страны, героизм и силу духа. Мы вместе прошли непростой путь, мы вместе с вами являемся гражданами сильного государства, у которого великое прошлое, достойное настоящее и светлое будущее. Российские военнослужащие, в их рядах и бойцы из Осетии, которые являются гражданами Российской Федерации, защищают те ценности, которые нам оставили наши предки. Они плечом к плечу борются с фашизмом, отстаивают мир, спокойствие и справедливость", - сказал Алан Гаглоев. День народного единства стал в России официальным праздником в 2005 году. Он был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Ополченцы штурмом взяли Китай-город 22 октября. Именно эта дата - 22 октября по юлианскому календарю, или 4 ноября по григорианскому - была выбрана в качестве дня государственного праздника.

https://ria.ru/20231030/moldaviya-1906111631.html

южная осетия

россия

москва

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южная осетия, россия, москва, кузьма минин (сухорукий), алан гаглоев, дмитрий пожарский, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)