https://ria.ru/20231103/evrosoyuz-1907283846.html

Лукашенко заявил, что готов сотрудничать с соседними странами ЕС

Лукашенко заявил, что готов сотрудничать с соседними странами ЕС - РИА Новости, 03.11.2023

Лукашенко заявил, что готов сотрудничать с соседними странами ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов сотрудничать с соседними странами ЕС, если они не будут диктовать условия по смене политики Минска. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T17:15

2023-11-03T17:15

2023-11-03T17:15

в мире

белоруссия

александр лукашенко

евросоюз

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МИНСК, 3 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов сотрудничать с соседними странами ЕС, если они не будут диктовать условия по смене политики Минска. "Это не значит, что завтра там (в Польше после прошедших парламентских выборов – ред.) поменяется политика в отношении Беларуси. По закрытым каналам мы с ними разговариваем, они предъявляют мне какие-то условия: "Ты там этого отпусти, этого отпусти". Он закон нарушил, как я его отпущу? Для этого должны быть определенные условия. Мы суверенное независимое государство. Мы будем проводить ту политику, которая в интересах нашего народа. Вот этим все сказано. Если они готовы на это, завтра мы готовы пожать друг другу руки в любом месте и готовы с ними сотрудничать", - приводит слова Лукашенко агентство Белта. Президент Белоруссии выразил уверенность, что рано или поздно соседние европейские страны восстановят отношения с Белоруссией. "Подождем. У нас катастрофы нет. Я не говорю, что у нас шикарная жизнь во всех отношениях. Но у нас человек… если ты хочешь заработать чуть больше для семьи, ты сможешь", - сказал он. По словам президента, многое зависит и от поведения жителей приграничных регионов. "Поддерживайте отношения с литовцами, поляками, с ними не надо ссориться. Мы один народ фактически", - заявил Лукашенко. "И Литва - мы восстановим отношения, и Польша - они никуда не денутся. Основной принцип - соседи не могут жить плохо. Я всегда говорю: соседи от Бога, их не выбирают. Бывают разногласия, ссоры и так далее - это преходящее время. Придут времена, когда мы будем жить с ними так, как это было всегда, и в советские времена", – продолжил глава белорусского государства. Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации Белоруссия не виновата. При этом белорусский лидер заметил, что со стороны Литвы, например, звучали разного рода претензии, недовольство строительством Белорусской АЭС. "Я им тогда говорил: литовцы, одумайтесь, мы все равно построим эту станцию. Ни американцы, ни европейцы, никто не помешает нам построить. Мы принимаем решение, что нам делать на нашей земле. И мы ее построили", - напомнил Лукашенко. Более того, сказал он, "Беларусь и тогда, и сейчас выражала готовность принимать на работу на АЭС специалистов из Литвы, поставлять туда электроэнергию". Сейчас со стороны Литвы и Польши звучат претензии из-за мигрантов, пытающихся попасть в ЕС через территорию Белоруссии, добавил Лукашенко. Он заявил, что Белоруссия не намерена удерживать на своей территории мигрантов, которые направляются в ЕС, и не станет "отстойником" в Европе. Тем более в ситуации, когда сами же страны ЕС разорвали отношения с Белоруссией, в том числе по миграционной тематике, ввели санкции, добавил он. Глава государства высказался и по поводу безвизового режима для жителей соседних стран, на введение которого также негативно отреагировали власти этих государств. "И вот они все выдумывают, выдумывают и упрекают в том, что мы чего-то делаем против них. Нет у нас этого желания", - подчеркнул Лукашенко.

https://ria.ru/20231102/polsha-1907025367.html

https://ria.ru/20231027/evropa-1905645148.html

https://ria.ru/20230809/dialog-1889132813.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко, евросоюз