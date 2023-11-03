Лукашенко заявил, что готов сотрудничать с соседними странами ЕС
Лукашенко заявил, что готов работать с ЕС, если тот не будет диктовать условия
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 3 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов сотрудничать с соседними странами ЕС, если они не будут диктовать условия по смене политики Минска.
"Это не значит, что завтра там (в Польше после прошедших парламентских выборов – ред.) поменяется политика в отношении Беларуси. По закрытым каналам мы с ними разговариваем, они предъявляют мне какие-то условия: "Ты там этого отпусти, этого отпусти". Он закон нарушил, как я его отпущу? Для этого должны быть определенные условия. Мы суверенное независимое государство. Мы будем проводить ту политику, которая в интересах нашего народа. Вот этим все сказано. Если они готовы на это, завтра мы готовы пожать друг другу руки в любом месте и готовы с ними сотрудничать", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.
Президент Белоруссии выразил уверенность, что рано или поздно соседние европейские страны восстановят отношения с Белоруссией. "Подождем. У нас катастрофы нет. Я не говорю, что у нас шикарная жизнь во всех отношениях. Но у нас человек… если ты хочешь заработать чуть больше для семьи, ты сможешь", - сказал он. По словам президента, многое зависит и от поведения жителей приграничных регионов. "Поддерживайте отношения с литовцами, поляками, с ними не надо ссориться. Мы один народ фактически", - заявил Лукашенко.
"И Литва - мы восстановим отношения, и Польша - они никуда не денутся. Основной принцип - соседи не могут жить плохо. Я всегда говорю: соседи от Бога, их не выбирают. Бывают разногласия, ссоры и так далее - это преходящее время. Придут времена, когда мы будем жить с ними так, как это было всегда, и в советские времена", – продолжил глава белорусского государства.
Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации Белоруссия не виновата. При этом белорусский лидер заметил, что со стороны Литвы, например, звучали разного рода претензии, недовольство строительством Белорусской АЭС. "Я им тогда говорил: литовцы, одумайтесь, мы все равно построим эту станцию. Ни американцы, ни европейцы, никто не помешает нам построить. Мы принимаем решение, что нам делать на нашей земле. И мы ее построили", - напомнил Лукашенко. Более того, сказал он, "Беларусь и тогда, и сейчас выражала готовность принимать на работу на АЭС специалистов из Литвы, поставлять туда электроэнергию".
Сейчас со стороны Литвы и Польши звучат претензии из-за мигрантов, пытающихся попасть в ЕС через территорию Белоруссии, добавил Лукашенко. Он заявил, что Белоруссия не намерена удерживать на своей территории мигрантов, которые направляются в ЕС, и не станет "отстойником" в Европе. Тем более в ситуации, когда сами же страны ЕС разорвали отношения с Белоруссией, в том числе по миграционной тематике, ввели санкции, добавил он.
Глава государства высказался и по поводу безвизового режима для жителей соседних стран, на введение которого также негативно отреагировали власти этих государств. "И вот они все выдумывают, выдумывают и упрекают в том, что мы чего-то делаем против них. Нет у нас этого желания", - подчеркнул Лукашенко.