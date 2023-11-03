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В ДНР более 10,2 тысячи абонентов остались без электричества
В ДНР более 10,2 тысячи абонентов остались без электричества - РИА Новости, 03.11.2023
В ДНР более 10,2 тысячи абонентов остались без электричества
Более 10,2 тысячи бытовых абонентов остаются без электроснабжения на территории Донецкой Народной Республики после обстрелов со стороны украинских войск,... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T10:13
2023-11-03T10:13
2023-11-03T10:15
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Более 10,2 тысячи бытовых абонентов остаются без электроснабжения на территории Донецкой Народной Республики после обстрелов со стороны украинских войск, сообщило министерство угля и энергетики ДНР в своем Telegram-канале. "По состоянию на 7.00 3 ноября на территории Донецкой Народной Республики обесточено 123 трансформаторных подстанции, 10 210 бытовых абонентов", - говорится в сообщении Минугля. Ранее в совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщали, что украинские войска за прошедшие сутки 48 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 149 различных боеприпасов.
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В ДНР более 10,2 тысячи абонентов остались без электричества
Минугля ДНР: в республике более 10,2 тысячи абонентов остались без электричества