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В ДНР более 10,2 тысячи абонентов остались без электричества - РИА Новости, 03.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:13 03.11.2023 (обновлено: 10:15 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/elektrichestvo-1907108294.html
В ДНР более 10,2 тысячи абонентов остались без электричества
В ДНР более 10,2 тысячи абонентов остались без электричества - РИА Новости, 03.11.2023
В ДНР более 10,2 тысячи абонентов остались без электричества
Более 10,2 тысячи бытовых абонентов остаются без электроснабжения на территории Донецкой Народной Республики после обстрелов со стороны украинских войск,... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T10:13
2023-11-03T10:15
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Более 10,2 тысячи бытовых абонентов остаются без электроснабжения на территории Донецкой Народной Республики после обстрелов со стороны украинских войск, сообщило министерство угля и энергетики ДНР в своем Telegram-канале. "По состоянию на 7.00 3 ноября на территории Донецкой Народной Республики обесточено 123 трансформаторных подстанции, 10 210 бытовых абонентов", - говорится в сообщении Минугля. Ранее в совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщали, что украинские войска за прошедшие сутки 48 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 149 различных боеприпасов.
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В ДНР более 10,2 тысячи абонентов остались без электричества

Минугля ДНР: в республике более 10,2 тысячи абонентов остались без электричества

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Линии электропередач. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Более 10,2 тысячи бытовых абонентов остаются без электроснабжения на территории Донецкой Народной Республики после обстрелов со стороны украинских войск, сообщило министерство угля и энергетики ДНР в своем Telegram-канале.
"По состоянию на 7.00 3 ноября на территории Донецкой Народной Республики обесточено 123 трансформаторных подстанции, 10 210 бытовых абонентов", - говорится в сообщении Минугля.
Ранее в совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщали, что украинские войска за прошедшие сутки 48 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 149 различных боеприпасов.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
2 ноября, 18:01
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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