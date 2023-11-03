https://ria.ru/20231103/eksport-1907161200.html

В Минэнерго рассказали о ситуации с ограничениями на экспорт нефтепродуктов

В Минэнерго рассказали о ситуации с ограничениями на экспорт нефтепродуктов - РИА Новости, 03.11.2023

В Минэнерго рассказали о ситуации с ограничениями на экспорт нефтепродуктов

Ограничения на экспорт нефтепродуктов из России продолжают действовать, увеличиваются их отгрузки на внутренний рынок, заявило Минэнерго РФ в официальном... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T13:02

2023-11-03T13:02

2023-11-03T13:04

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

экономика

россия

цены на нефть

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Ограничения на экспорт нефтепродуктов из России продолжают действовать, увеличиваются их отгрузки на внутренний рынок, заявило Минэнерго РФ в официальном Telegram-канале. "В рамках усилий по обеспечению баланса мирового нефтяного рынка Россия дополнительно сокращает поставки на нефтяные рынки посредством сокращения экспорта, как нефти, так и нефтепродуктов. Отмечаем, что в России введены ограничения на экспорт нефтепродуктов, которые продолжают действовать. Увеличиваются отгрузки нефтепродуктов на внутренний рынок, в том числе для формирования запасов", - говорится в сообщении министерства.

https://ria.ru/20231006/toplivo-1901076445.html

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министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика, россия, цены на нефть