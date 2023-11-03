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В Минэнерго рассказали о ситуации с ограничениями на экспорт нефтепродуктов - РИА Новости, 03.11.2023
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13:02 03.11.2023 (обновлено: 13:04 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/eksport-1907161200.html
В Минэнерго рассказали о ситуации с ограничениями на экспорт нефтепродуктов
В Минэнерго рассказали о ситуации с ограничениями на экспорт нефтепродуктов - РИА Новости, 03.11.2023
В Минэнерго рассказали о ситуации с ограничениями на экспорт нефтепродуктов
Ограничения на экспорт нефтепродуктов из России продолжают действовать, увеличиваются их отгрузки на внутренний рынок, заявило Минэнерго РФ в официальном... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T13:02
2023-11-03T13:04
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
экономика
россия
цены на нефть
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Ограничения на экспорт нефтепродуктов из России продолжают действовать, увеличиваются их отгрузки на внутренний рынок, заявило Минэнерго РФ в официальном Telegram-канале. "В рамках усилий по обеспечению баланса мирового нефтяного рынка Россия дополнительно сокращает поставки на нефтяные рынки посредством сокращения экспорта, как нефти, так и нефтепродуктов. Отмечаем, что в России введены ограничения на экспорт нефтепродуктов, которые продолжают действовать. Увеличиваются отгрузки нефтепродуктов на внутренний рынок, в том числе для формирования запасов", - говорится в сообщении министерства.
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министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика, россия, цены на нефть
Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Экономика, Россия, Цены на нефть
В Минэнерго рассказали о ситуации с ограничениями на экспорт нефтепродуктов

Минэнерго: в России продолжают действовать ограничения на экспорт нефтепродуктов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Ограничения на экспорт нефтепродуктов из России продолжают действовать, увеличиваются их отгрузки на внутренний рынок, заявило Минэнерго РФ в официальном Telegram-канале.
"В рамках усилий по обеспечению баланса мирового нефтяного рынка Россия дополнительно сокращает поставки на нефтяные рынки посредством сокращения экспорта, как нефти, так и нефтепродуктов. Отмечаем, что в России введены ограничения на экспорт нефтепродуктов, которые продолжают действовать. Увеличиваются отгрузки нефтепродуктов на внутренний рынок, в том числе для формирования запасов", - говорится в сообщении министерства.
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