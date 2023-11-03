https://ria.ru/20231103/dvzyai-1907302471.html
МИД России прокомментировал отзыв ратификации ДВЗЯИ
МИД России прокомментировал отзыв ратификации ДВЗЯИ - РИА Новости, 03.11.2023
МИД России прокомментировал отзыв ратификации ДВЗЯИ
Несмотря на отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), Россия остается государством, подписавшим договор со всеми... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T18:14
2023-11-03T18:14
2023-11-03T18:21
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Несмотря на отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), Россия остается государством, подписавшим договор со всеми вытекающими из этого правами и обязательствами, заявили в МИД России."Россия остается государством, подписавшим ДВЗЯИ со всеми вытекающими из этого правами и обязательствами. Продолжаем участвовать в работе Подготовительной комиссии Организации по ДВЗЯИ. Намерены и в дальнейшем соблюдать мораторий на ядерные испытания, введенный более 30 лет назад", - говорится в сообщении МИД России.В ведомстве также отметили, что проведение США натурных испытаний на полигоне в Неваде вынудит Москву действовать зеркально."В США должны понимать: проведение ими натурных испытаний, к чему полигонная инфраструктура в Неваде, по имеющимся сведениям, подготовлена, вынудит нас действовать зеркально", - добавили в МИД РФ.Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США. Президент РФ ранее заявлял, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позднее отмечал, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания. Россия выступает за укрепление и развитие глобального режима контроля над ядерным оружием и его равноправный учет, заявил позже посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.Ранее президент РФ Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения. Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
https://ria.ru/20231030/dvzyai-1906065457.html
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россия, в мире, сша, владимир путин, сергей рябков, госдума рф
Россия, В мире, США, Владимир Путин, Сергей Рябков, Госдума РФ
МИД России прокомментировал отзыв ратификации ДВЗЯИ
МИД: Россия намерена и в дальнейшем соблюдать мораторий на ядерные испытания
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости.
Несмотря на отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), Россия остается государством, подписавшим договор со всеми вытекающими из этого правами и обязательствами, заявили в МИД России.
"Россия остается государством, подписавшим ДВЗЯИ со всеми вытекающими из этого правами и обязательствами. Продолжаем участвовать в работе Подготовительной комиссии Организации по ДВЗЯИ. Намерены и в дальнейшем соблюдать мораторий на ядерные испытания, введенный более 30 лет назад", - говорится в сообщении МИД России.
Шойгу заявил, что речи о разрушении ДВЗЯИ не идет
В ведомстве также отметили, что проведение США
натурных испытаний на полигоне в Неваде
вынудит Москву
действовать зеркально.
"В США должны понимать: проведение ими натурных испытаний, к чему полигонная инфраструктура в Неваде, по имеющимся сведениям, подготовлена, вынудит нас действовать зеркально", - добавили в МИД РФ.
Президент России Владимир Путин
подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков
отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США. Президент РФ ранее заявлял, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума
может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков
позднее отмечал, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания. Россия выступает за укрепление и развитие глобального режима контроля над ядерным оружием и его равноправный учет, заявил позже посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов
.
Испытание США в Неваде увеличивает риски ядерного конфликта, завили в ICAN
Ранее президент РФ Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения. Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
Лавров сообщил, что Россия не выявила нарушений ДВЗЯИ со стороны США