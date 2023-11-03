https://ria.ru/20231103/dvizhenie-1907159654.html

Движение по Шекснинскому проспекту продлили в Череповце ко Дню города

Движение по Шекснинскому проспекту продлили в Череповце ко Дню города - РИА Новости, 03.11.2023

Движение по Шекснинскому проспекту продлили в Череповце ко Дню города

Два участка Шекснинского проспекта Череповца общей протяженностью 1,3 километра открыли для движения в преддверии Дня города, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T12:56

2023-11-03T12:56

2023-11-03T12:56

вологодская область

череповец

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ВОЛОГДА, 3 ноя - РИА Новости. Два участка Шекснинского проспекта Череповца общей протяженностью 1,3 километра открыли для движения в преддверии Дня города, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области. Шекснинский проспект находится в Зашекснинском районе города, где власти планируют создать образцовую территорию для жизни со всей необходимой инфраструктурой. В прошлом году в этом районе открыли Архангельский мост, соединяющий Зашекснинский район с другими частями города. Тогда же был открыт первый участок Шекснинского проспекта, строительство которого началось в 2021 году. Проспект имеет шесть полос, по три в каждую сторону, светофоры и разметку, остановочные павильоны общественного транспорта, тротуары и велосипедные дорожки. При строительстве объекта, по данным пресс-службы, потребовалось масштабное переустройство и прокладка новых инженерных сетей для дальнейшего развития города. По словам первого заместителя губернатора Дмитрия Горбачева, на строительство второго и третьего этапов Шекснинского проспекта выделен инфраструктурный кредит из федерального бюджета. С учетом средств регионального бюджета стоимость строительства составила 2,2 миллиарда рублей. "У нас далекоидущие планы. За развитием транспортной доступности последует и развитие самого Зашекснинского микрорайона. Развитие транспортной системы города Череповца будет способствовать повышению качества жизни, развитию бизнеса и социальной инфраструктуры, общему экономическому росту города", - приводит пресс-служба слова Горбачева.

https://ria.ru/20231031/proekt-1906425047.html

череповец

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

череповец