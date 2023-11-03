https://ria.ru/20231103/dtp-1907137506.html

В ДТП в Чувашии погибли четверо жителей Казани

В ДТП в Чувашии погибли четверо жителей Казани - РИА Новости, 03.11.2023

В ДТП в Чувашии погибли четверо жителей Казани

Четверо жителей Казани погибли при столкновении кроссовера с фурой на трассе в Чувашии, еще один человек ранен, сообщает МВД республики. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T11:43

2023-11-03T11:43

2023-11-03T11:48

происшествия

казань

чувашская республика (чувашия)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 ноя - РИА Новости. Четверо жителей Казани погибли при столкновении кроссовера с фурой на трассе в Чувашии, еще один человек ранен, сообщает МВД республики. ДТП с участием автомашин Mitsubishi Outlander и Scania произошло в пятницу в 7.20 на 731-м километре автодороги М7 в Козловском муниципальном округе Чувашии. "По предварительным данным, кроссовер выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с фурой. В результате аварии водитель и трое пассажиров Mitsubishi погибли, пострадал водитель грузового автомобиля. Известно, что все погибшие - взрослые жители города Казань", - говорится в сообщении. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб, устанавливаются обстоятельства автоаварии.

https://ria.ru/20231103/dtp-1907126394.html

казань

чувашская республика (чувашия)

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, казань, чувашская республика (чувашия)