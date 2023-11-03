Рейтинг@Mail.ru
В ДТП в Чувашии погибли четверо жителей Казани - РИА Новости, 03.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:43 03.11.2023 (обновлено: 11:48 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/dtp-1907137506.html
В ДТП в Чувашии погибли четверо жителей Казани
В ДТП в Чувашии погибли четверо жителей Казани - РИА Новости, 03.11.2023
В ДТП в Чувашии погибли четверо жителей Казани
Четверо жителей Казани погибли при столкновении кроссовера с фурой на трассе в Чувашии, еще один человек ранен, сообщает МВД республики. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T11:43
2023-11-03T11:48
происшествия
казань
чувашская республика (чувашия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907127153_0:4:800:454_1920x0_80_0_0_1b556d27c0c50f45e7bbd567997716f3.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 ноя - РИА Новости. Четверо жителей Казани погибли при столкновении кроссовера с фурой на трассе в Чувашии, еще один человек ранен, сообщает МВД республики. ДТП с участием автомашин Mitsubishi Outlander и Scania произошло в пятницу в 7.20 на 731-м километре автодороги М7 в Козловском муниципальном округе Чувашии. "По предварительным данным, кроссовер выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с фурой. В результате аварии водитель и трое пассажиров Mitsubishi погибли, пострадал водитель грузового автомобиля. Известно, что все погибшие - взрослые жители города Казань", - говорится в сообщении. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб, устанавливаются обстоятельства автоаварии.
https://ria.ru/20231103/dtp-1907126394.html
казань
чувашская республика (чувашия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907127153_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_b6a6f463d920fa4a20d2ebebe92fda3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, казань, чувашская республика (чувашия)
Происшествия, Казань, Чувашская Республика (Чувашия)
В ДТП в Чувашии погибли четверо жителей Казани

Четверо жителей Казани погибли при столкновении кроссовера с фурой в Чувашии

© МВД по Чувашской републикеМесто ДТП на федеральной трассе М-7 в Козловском округе, где столкнулись легковой автомобиль и грузовик в Чувашии. 3 ноября 2023
Место ДТП на федеральной трассе М-7 в Козловском округе, где столкнулись легковой автомобиль и грузовик в Чувашии. 3 ноября 2023
© МВД по Чувашской републике
Место ДТП на федеральной трассе М-7 в Козловском округе, где столкнулись легковой автомобиль и грузовик в Чувашии. 3 ноября 2023
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 ноя - РИА Новости. Четверо жителей Казани погибли при столкновении кроссовера с фурой на трассе в Чувашии, еще один человек ранен, сообщает МВД республики.
ДТП с участием автомашин Mitsubishi Outlander и Scania произошло в пятницу в 7.20 на 731-м километре автодороги М7 в Козловском муниципальном округе Чувашии.
"По предварительным данным, кроссовер выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с фурой. В результате аварии водитель и трое пассажиров Mitsubishi погибли, пострадал водитель грузового автомобиля. Известно, что все погибшие - взрослые жители города Казань", - говорится в сообщении.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб, устанавливаются обстоятельства автоаварии.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Бастрыкин потребовал доклад о ДТП на Ставрополье, где сбили девочку
Вчера, 11:17
 
ПроисшествияКазаньЧувашская Республика (Чувашия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала