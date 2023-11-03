В ДТП в Чувашии погибли четверо жителей Казани
Четверо жителей Казани погибли при столкновении кроссовера с фурой в Чувашии
© МВД по Чувашской републикеМесто ДТП на федеральной трассе М-7 в Козловском округе, где столкнулись легковой автомобиль и грузовик в Чувашии. 3 ноября 2023
Место ДТП на федеральной трассе М-7 в Козловском округе, где столкнулись легковой автомобиль и грузовик в Чувашии. 3 ноября 2023
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 ноя - РИА Новости. Четверо жителей Казани погибли при столкновении кроссовера с фурой на трассе в Чувашии, еще один человек ранен, сообщает МВД республики.
ДТП с участием автомашин Mitsubishi Outlander и Scania произошло в пятницу в 7.20 на 731-м километре автодороги М7 в Козловском муниципальном округе Чувашии.
"По предварительным данным, кроссовер выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с фурой. В результате аварии водитель и трое пассажиров Mitsubishi погибли, пострадал водитель грузового автомобиля. Известно, что все погибшие - взрослые жители города Казань", - говорится в сообщении.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб, устанавливаются обстоятельства автоаварии.