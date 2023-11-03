Бастрыкин потребовал доклад о ДТП на Ставрополье, где сбили девочку
Бастрыкин потребовал доклад о ДТП на Ставрополье, где сбили семилетнюю девочку
© Фото : СК РоссииПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Фото : СК России
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 3 ноя – РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал от ставропольского управления ведомства доложить об обстоятельствах ДТП, в котором пострадала семилетняя девочка.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Ставропольском крае семилетняя девочка доставлена в районную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и отёками. Ребёнку потребовалась операция, и её отвезли в краевую больницу. По словам родственников, девочка неудачно упала в подвал дома, однако эта информация не подтвердилась. Позже, при проверке полицейскими, семья призналась, что девочку сбил на машине ее молодой дядя. Чтобы избежать наказания в отношении парня, родственники придумали историю с подвалом.
"Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Ставропольскому краю Сидорову О. Е. представить доклад по происшествию", – говорится в сообщении СК РФ в Telegram-канале.
По данному факту органами полиции расследуется уголовное дело. Следственными органами СК России по Ставропольскому краю инициирован вопрос о передаче уголовного дела в свое производство.