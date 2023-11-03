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Бастрыкин потребовал доклад о ДТП на Ставрополье, где сбили девочку - РИА Новости, 03.11.2023
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11:17 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/dtp-1907126394.html
Бастрыкин потребовал доклад о ДТП на Ставрополье, где сбили девочку
Бастрыкин потребовал доклад о ДТП на Ставрополье, где сбили девочку - РИА Новости, 03.11.2023
Бастрыкин потребовал доклад о ДТП на Ставрополье, где сбили девочку
Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал от ставропольского управления ведомства доложить об обстоятельствах ДТП, в котором пострадала семилетняя... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T11:17
2023-11-03T11:17
александр бастрыкин
ставропольский край
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЯТИГОРСК, 3 ноя – РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал от ставропольского управления ведомства доложить об обстоятельствах ДТП, в котором пострадала семилетняя девочка. Ранее в СМИ появилась информация, что в Ставропольском крае семилетняя девочка доставлена в районную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и отёками. Ребёнку потребовалась операция, и её отвезли в краевую больницу. По словам родственников, девочка неудачно упала в подвал дома, однако эта информация не подтвердилась. Позже, при проверке полицейскими, семья призналась, что девочку сбил на машине ее молодой дядя. Чтобы избежать наказания в отношении парня, родственники придумали историю с подвалом. "Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Ставропольскому краю Сидорову О. Е. представить доклад по происшествию", – говорится в сообщении СК РФ в Telegram-канале. По данному факту органами полиции расследуется уголовное дело. Следственными органами СК России по Ставропольскому краю инициирован вопрос о передаче уголовного дела в свое производство.
https://ria.ru/20231102/dtp-1907032909.html
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александр бастрыкин, ставропольский край, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Александр Бастрыкин, Ставропольский край, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин потребовал доклад о ДТП на Ставрополье, где сбили девочку

Бастрыкин потребовал доклад о ДТП на Ставрополье, где сбили семилетнюю девочку

© Фото : СК РоссииПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© Фото : СК России
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 3 ноя – РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал от ставропольского управления ведомства доложить об обстоятельствах ДТП, в котором пострадала семилетняя девочка.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Ставропольском крае семилетняя девочка доставлена в районную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и отёками. Ребёнку потребовалась операция, и её отвезли в краевую больницу. По словам родственников, девочка неудачно упала в подвал дома, однако эта информация не подтвердилась. Позже, при проверке полицейскими, семья призналась, что девочку сбил на машине ее молодой дядя. Чтобы избежать наказания в отношении парня, родственники придумали историю с подвалом.
"Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Ставропольскому краю Сидорову О. Е. представить доклад по происшествию", – говорится в сообщении СК РФ в Telegram-канале.
По данному факту органами полиции расследуется уголовное дело. Следственными органами СК России по Ставропольскому краю инициирован вопрос о передаче уголовного дела в свое производство.
Место смертельного ДТП в Козульском районе Красноярского края. 2 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
В Красноярском крае в ДТП со скорой погибла фельдшер
2 ноября, 18:30
 
Александр БастрыкинСтавропольский крайПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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