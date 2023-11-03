https://ria.ru/20231103/dtp-1907126394.html

Бастрыкин потребовал доклад о ДТП на Ставрополье, где сбили девочку

Бастрыкин потребовал доклад о ДТП на Ставрополье, где сбили девочку - РИА Новости, 03.11.2023

Бастрыкин потребовал доклад о ДТП на Ставрополье, где сбили девочку

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал от ставропольского управления ведомства доложить об обстоятельствах ДТП, в котором пострадала семилетняя... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T11:17

2023-11-03T11:17

2023-11-03T11:17

александр бастрыкин

ставропольский край

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЯТИГОРСК, 3 ноя – РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал от ставропольского управления ведомства доложить об обстоятельствах ДТП, в котором пострадала семилетняя девочка. Ранее в СМИ появилась информация, что в Ставропольском крае семилетняя девочка доставлена в районную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и отёками. Ребёнку потребовалась операция, и её отвезли в краевую больницу. По словам родственников, девочка неудачно упала в подвал дома, однако эта информация не подтвердилась. Позже, при проверке полицейскими, семья призналась, что девочку сбил на машине ее молодой дядя. Чтобы избежать наказания в отношении парня, родственники придумали историю с подвалом. "Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Ставропольскому краю Сидорову О. Е. представить доклад по происшествию", – говорится в сообщении СК РФ в Telegram-канале. По данному факту органами полиции расследуется уголовное дело. Следственными органами СК России по Ставропольскому краю инициирован вопрос о передаче уголовного дела в свое производство.

https://ria.ru/20231102/dtp-1907032909.html

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

александр бастрыкин, ставропольский край, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)