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На Алтае при столкновении грузовика со "скорой" погибли два человека - РИА Новости, 03.11.2023
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07:26 03.11.2023 (обновлено: 07:35 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/dtp-1907089364.html
На Алтае при столкновении грузовика со "скорой" погибли два человека
На Алтае при столкновении грузовика со "скорой" погибли два человека - РИА Новости, 03.11.2023
На Алтае при столкновении грузовика со "скорой" погибли два человека
Водитель и пациент скорой помощи погибли после столкновения автомобиля медиков с грузовым тягачем в Алтайском крае, еще два человека пострадали, возбуждено... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T07:26
2023-11-03T07:35
алтайский край
происшествия
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БАРНАУЛ, 3 ноя - РИА Новости. Водитель и пациент скорой помощи погибли после столкновения автомобиля медиков с грузовым тягачем в Алтайском крае, еще два человека пострадали, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.&quot;Сегодня… в Немецком национальном районе Алтайского края на трассе в районе села Гальбштадт произошло столкновение автомобиля скорой медицинской помощи и грузового тягача с прицепом. На месте происшествия погибли пациент и водитель скорой медицинской помощи, еще двое граждан пострадали&quot;, - говорится в сообщении.По предварительным данным регионального главка МВД, авария произошла по вине водителя тягача. "Водитель-мужчина, 2001 года рождения, управляя автомобилем Mercedes Benz Actros, совершил выезд на полосу встречного движения, вследствие чего допустил столкновение со специализированным автомобилем медицинской скорой помощи "Луидор-2250" под управлением водителя-мужчины, 1962 года рождения", - сообщили в пресс-службе ведомства.Погибшая пациентка — 73-летняя женщина, пострадали 24- и 26 летний пассажиры, они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка всех обстоятельств происшествия. По ее итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере дорожного травматизма и организации движения. На место происшествия выехал территориальный прокурор."Поставлен на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом", - добавила Антошкина.
https://ria.ru/20231102/dtp-1907032909.html
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алтайский край, происшествия
Алтайский край, Происшествия
На Алтае при столкновении грузовика со "скорой" погибли два человека

На Алтае при столкновении с грузовиком погибли водитель и пациент "скорой"

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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БАРНАУЛ, 3 ноя - РИА Новости. Водитель и пациент скорой помощи погибли после столкновения автомобиля медиков с грузовым тягачем в Алтайском крае, еще два человека пострадали, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.
«

"Сегодня… в Немецком национальном районе Алтайского края на трассе в районе села Гальбштадт произошло столкновение автомобиля скорой медицинской помощи и грузового тягача с прицепом. На месте происшествия погибли пациент и водитель скорой медицинской помощи, еще двое граждан пострадали", - говорится в сообщении.

По предварительным данным регионального главка МВД, авария произошла по вине водителя тягача.
"Водитель-мужчина, 2001 года рождения, управляя автомобилем Mercedes Benz Actros, совершил выезд на полосу встречного движения, вследствие чего допустил столкновение со специализированным автомобилем медицинской скорой помощи "Луидор-2250" под управлением водителя-мужчины, 1962 года рождения", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Погибшая пациентка — 73-летняя женщина, пострадали 24- и 26 летний пассажиры, они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка всех обстоятельств происшествия. По ее итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере дорожного травматизма и организации движения. На место происшествия выехал территориальный прокурор.
"Поставлен на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом", - добавила Антошкина.
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