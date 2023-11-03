Антонов: если для США важен ДСНВ, то пусть просто его выполнят
Посол Антонов: если для США нужен и важен ДСНВ, то пусть они просто его выполнят
© AP Photo / John LocherВъезд на территорию Невадского испытательного и тренировочного полигона
© AP Photo / John Locher
Въезд на территорию Невадского испытательного и тренировочного полигона. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Если для США важен Договор о стратегических наступательных вооружениях, то пусть они просто его выполнят, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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"Если так нужен, важен (для США - ред.) Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), так пусть они просто его выполнят", - сказал Антонов в эфире Первого канала.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.
ДСНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон сократит свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Срок действия ДСНВ-3 истекает в 2026 году.