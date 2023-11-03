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Антонов: если для США важен ДСНВ, то пусть просто его выполнят - РИА Новости, 03.11.2023
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00:25 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/dsnv-1907074096.html
Антонов: если для США важен ДСНВ, то пусть просто его выполнят
Антонов: если для США важен ДСНВ, то пусть просто его выполнят - РИА Новости, 03.11.2023
Антонов: если для США важен ДСНВ, то пусть просто его выполнят
Если для США важен Договор о стратегических наступательных вооружениях, то пусть они просто его выполнят, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T00:25
2023-11-03T00:25
россия
сша
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Если для США важен Договор о стратегических наступательных вооружениях, то пусть они просто его выполнят, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Если так нужен, важен (для США - ред.) Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), так пусть они просто его выполнят", - сказал Антонов в эфире Первого канала. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля. Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок. ДСНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон сократит свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Срок действия ДСНВ-3 истекает в 2026 году.
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россия, сша, вашингтон (штат), анатолий антонов, владимир путин, нато
Россия, США, Вашингтон (штат), Анатолий Антонов, Владимир Путин, НАТО
Антонов: если для США важен ДСНВ, то пусть просто его выполнят

Посол Антонов: если для США нужен и важен ДСНВ, то пусть они просто его выполнят

© AP Photo / John LocherВъезд на территорию Невадского испытательного и тренировочного полигона
Въезд на территорию Невадского испытательного и тренировочного полигона - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP Photo / John Locher
Въезд на территорию Невадского испытательного и тренировочного полигона. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Если для США важен Договор о стратегических наступательных вооружениях, то пусть они просто его выполнят, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«
"Если так нужен, важен (для США - ред.) Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), так пусть они просто его выполнят", - сказал Антонов в эфире Первого канала.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.
ДСНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон сократит свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Срок действия ДСНВ-3 истекает в 2026 году.
Посол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Россия работает над компенсацией всей суммы ядерных сил США, заявил Антонов
00:14
 
РоссияСШАВашингтон (штат)Анатолий АнтоновВладимир ПутинНАТО
 
 
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