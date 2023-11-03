https://ria.ru/20231103/dsnv-1907074096.html

Антонов: если для США важен ДСНВ, то пусть просто его выполнят

Антонов: если для США важен ДСНВ, то пусть просто его выполнят - РИА Новости, 03.11.2023

Антонов: если для США важен ДСНВ, то пусть просто его выполнят

Если для США важен Договор о стратегических наступательных вооружениях, то пусть они просто его выполнят, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T00:25

2023-11-03T00:25

2023-11-03T00:25

россия

сша

вашингтон (штат)

анатолий антонов

владимир путин

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904154894_0:201:3072:1929_1920x0_80_0_0_c1d7da0ad681894b6e873406d52402a8.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Если для США важен Договор о стратегических наступательных вооружениях, то пусть они просто его выполнят, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Если так нужен, важен (для США - ред.) Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), так пусть они просто его выполнят", - сказал Антонов в эфире Первого канала. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля. Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок. ДСНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон сократит свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Срок действия ДСНВ-3 истекает в 2026 году.

https://ria.ru/20231103/antonov-1907073565.html

россия

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, вашингтон (штат), анатолий антонов, владимир путин, нато