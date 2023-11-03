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Путин и Лукашенко обсуждали электрификацию дороги от Бреста до Казани - РИА Новости, 03.11.2023
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13:26 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/doroga-1907167183.html
Путин и Лукашенко обсуждали электрификацию дороги от Бреста до Казани
Путин и Лукашенко обсуждали электрификацию дороги от Бреста до Казани - РИА Новости, 03.11.2023
Путин и Лукашенко обсуждали электрификацию дороги от Бреста до Казани
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсуждал со своим российским коллегой Владимиром Путиным электрификацию дороги от Бреста до Казани, сообщили в... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T13:26
2023-11-03T13:26
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МИНСК, 3 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсуждал со своим российским коллегой Владимиром Путиным электрификацию дороги от Бреста до Казани, сообщили в пресс-службе белорусского лидера."Лукашенко в разговоре с Лихачевым (гендиректор госкорпорации "Росатом" - ред.) во время посещения БелАЭС заявил, что обсуждал с Путиным электрификацию дороги от Бреста до Казани и далее - создание инфраструктуры для электротранспорта", - передает пресс-служба."Тем более технологии в этой сфере идут вперед. "(Вице-премьер Белоруссии Петр) Пархомчик уже научился с вашими энергетиками заправлять электричеством автобус на ходу. Полтора или сколько километров провода. Он поднял "рогатины", проехал полтора километра - он готов, заправил батарею. Это вообще прогресс большой - не надо останавливаться", - сказал Лукашенко.Когда при посещении главой государства БелАЭС речь шла о возможных перспективах развития атомной энергетики в Белоруссии, президент республики поинтересовался у Лихачева, где, по его мнению, можно разместить третий энергоблок, если вдруг в будущем такая необходимость появится. Руководитель "Росатома" отметил, что с точки зрения строительства еще одного блока на БелАЭС, если будет такая необходимость, проблем не возникнет - есть возможность развивать площадку. "Мы фактически рассматриваем энергосистему как, если не единую, то во многом очень комплементарную между Россией и Беларусью. В этом смысле надо, чтобы наши министерства энергетики, наши правительства выработали план", - пояснил Лихачев.
https://ria.ru/20231031/rossiya-1906405521.html
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белорусская аэс, в мире, брест, казань, александр лукашенко, белоруссия, владимир путин
Белорусская АЭС, В мире, Брест, Казань, Александр Лукашенко, Белоруссия, Владимир Путин
Путин и Лукашенко обсуждали электрификацию дороги от Бреста до Казани

Путин и Лукашенко обсуждали электрификацию дороги от Бреста до Казани

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 3 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсуждал со своим российским коллегой Владимиром Путиным электрификацию дороги от Бреста до Казани, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Лукашенко в разговоре с Лихачевым (гендиректор госкорпорации "Росатом" - ред.) во время посещения БелАЭС заявил, что обсуждал с Путиным электрификацию дороги от Бреста до Казани и далее - создание инфраструктуры для электротранспорта", - передает пресс-служба.
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"Тем более технологии в этой сфере идут вперед. "(Вице-премьер Белоруссии Петр) Пархомчик уже научился с вашими энергетиками заправлять электричеством автобус на ходу. Полтора или сколько километров провода. Он поднял "рогатины", проехал полтора километра - он готов, заправил батарею. Это вообще прогресс большой - не надо останавливаться", - сказал Лукашенко.
Когда при посещении главой государства БелАЭС речь шла о возможных перспективах развития атомной энергетики в Белоруссии, президент республики поинтересовался у Лихачева, где, по его мнению, можно разместить третий энергоблок, если вдруг в будущем такая необходимость появится. Руководитель "Росатома" отметил, что с точки зрения строительства еще одного блока на БелАЭС, если будет такая необходимость, проблем не возникнет - есть возможность развивать площадку. "Мы фактически рассматриваем энергосистему как, если не единую, то во многом очень комплементарную между Россией и Беларусью. В этом смысле надо, чтобы наши министерства энергетики, наши правительства выработали план", - пояснил Лихачев.
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Белорусская АЭСВ миреБрестКазаньАлександр ЛукашенкоБелоруссияВладимир Путин
 
 
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