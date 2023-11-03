https://ria.ru/20231103/donetsk-1907154223.html

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 03.11.2023

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив два кассетных снаряда, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T12:34

2023-11-03T12:34

2023-11-03T12:34

специальная военная операция на украине

донецк

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 3 ноя – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив два кассетных снаряда, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Кировский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, с 7.00 до 9.45 было выпущено 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки и два таких же снаряда по Куйбышевскому району Донецка. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231102/oruzhie-1906969651.html

донецк

донецкая народная республика

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донецк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика