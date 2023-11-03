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Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 03.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:34 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/donetsk-1907154223.html
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 03.11.2023
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив два кассетных снаряда, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T12:34
2023-11-03T12:34
специальная военная операция на украине
донецк
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 3 ноя – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив два кассетных снаряда, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Кировский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, с 7.00 до 9.45 было выпущено 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки и два таких же снаряда по Куйбышевскому району Донецка. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231102/oruzhie-1906969651.html
донецк
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донецк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку два кассетных снаряда

© Фото : ДНР в СЦКК/TelegramСуббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке
Суббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© Фото : ДНР в СЦКК/Telegram
Суббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 ноя – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив два кассетных снаряда, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Кировский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.
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Кроме того, с 7.00 до 9.45 было выпущено 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки и два таких же снаряда по Куйбышевскому району Донецка.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
2 ноября, 18:01
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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