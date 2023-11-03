https://ria.ru/20231103/donbass-1907213157.html
Путин прокомментировал заявления, что русские — не коренные жители Донбасса
Путин прокомментировал заявления, что русские — не коренные жители Донбасса - РИА Новости, 03.11.2023
Путин прокомментировал заявления, что русские — не коренные жители Донбасса
В советский период Украину сформировали в значительной степени за счет русских земель, заявления о том, что русский народ не является коренным на Украине -... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T15:24
2023-11-03T15:24
2023-11-03T15:59
специальная военная операция на украине
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владимир путин
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В советский период Украину сформировали в значительной степени за счет русских земель, заявления о том, что русский народ не является коренным на Украине - полный беспредел, заявил президент РФ Владимир Путин."Южнорусские земли были переданы при формировании советской Украины, в период создания СССР. Не было же никакой Украины в составе империи, были области. А сама она в XVI веке пришла, Украина, состояла из трех областей: Киев, Житомир, Чернигов - вот и всё. Это пришло из Речи Посполитой, из Польши, добровольно. И тогда, вон у нас в архиве лежит, я уже говорил об этом, письмо: "Мы - русские православные люди, обращаемся в Москву к царю..." Пытаясь отстоять свои права, с тем же самым обращались в Варшаву: "Мы - русские православные люди, просим сохранить то-то, то-то требуем..." Потом произошло то, что произошло, начали формировать Советский Союз и сформировали огромную Украину", - сказал Путин на встрече с членами Общественной палаты России."Так случилось, и современная Россия с этим смирилась после распада Советского Союза, но когда начали истреблять все русское - это, конечно, запредельные вещи. А в конце концов объявили, что русские являются не коренной нацией в этих землях, это вообще полный беспредел, понимаете, а параллельно еще и начали истреблять русских на Донбассе и под аплодисменты Запада", - добавил он.Президент пояснил, что в сложившейся ситуации надо было людей защищать "от этой мрази нацисткой". "Как нам поступить? Они просто поставили нас пред выбором, в рамках которого мы не могли сделать ничего другого, как кроме встать на защиту людей, проживающих там. То же самое потом и с Донбассом пошло, и с Новороссией", - отметил он.
https://ria.ru/20231005/odessa-1900777535.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, безопасность, россия, украина, владимир путин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Безопасность, Россия, Украина, Владимир Путин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин прокомментировал заявления, что русские — не коренные жители Донбасса
Путин назвал беспределом заявления, что русские — не коренная нация Донбасса
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В советский период Украину сформировали в значительной степени за счет русских земель, заявления о том, что русский народ не является коренным на Украине - полный беспредел, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Южнорусские земли были переданы при формировании советской Украины, в период создания СССР
. Не было же никакой Украины в составе империи, были области. А сама она в XVI веке пришла, Украина, состояла из трех областей: Киев
, Житомир
, Чернигов
- вот и всё. Это пришло из Речи Посполитой, из Польши
, добровольно. И тогда, вон у нас в архиве лежит, я уже говорил об этом, письмо: "Мы - русские православные люди, обращаемся в Москву
к царю..." Пытаясь отстоять свои права, с тем же самым обращались в Варшаву
: "Мы - русские православные люди, просим сохранить то-то, то-то требуем..." Потом произошло то, что произошло, начали формировать Советский Союз и сформировали огромную Украину", - сказал Путин на встрече с членами Общественной палаты России.
"Так случилось, и современная Россия с этим смирилась после распада Советского Союза, но когда начали истреблять все русское - это, конечно, запредельные вещи. А в конце концов объявили, что русские являются не коренной нацией в этих землях, это вообще полный беспредел, понимаете, а параллельно еще и начали истреблять русских на Донбассе и под аплодисменты Запада", - добавил он.
Президент пояснил, что в сложившейся ситуации надо было людей защищать "от этой мрази нацисткой". "Как нам поступить? Они просто поставили нас пред выбором, в рамках которого мы не могли сделать ничего другого, как кроме встать на защиту людей, проживающих там. То же самое потом и с Донбассом пошло, и с Новороссией", - отметил он.
Путин назвал Одессу русским городом