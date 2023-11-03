https://ria.ru/20231103/donbass-1907163710.html
Пасечник поблагодарил Орловскую область за помощь в восстановлении ЛНР
Пасечник поблагодарил Орловскую область за помощь в восстановлении ЛНР - РИА Новости, 03.11.2023
Пасечник поблагодарил Орловскую область за помощь в восстановлении ЛНР
Глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале поблагодарил губернатора Орловской области Андрея Клычкова и его команду за постоянную поддержку и помощь... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T13:12
2023-11-03T13:12
2023-11-03T13:12
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ЛУГАНСК, 3 ноя - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале поблагодарил губернатора Орловской области Андрея Клычкова и его команду за постоянную поддержку и помощь республике. "Признателен Андрею Евгеньевичу и его команде за постоянную поддержку Луганской Народной Республики. Отдельно хочу поблагодарить Орловскую область за гуманитарную помощь для наших мирных жителей и бойцов, которые сражаются на передовой", - говорится в сообщении Пасечника после его встречи с губернатором. Глава республики также сообщил, что были обсуждены ряд вопросов, в том числе вопросы восстановления Троицкого района ЛНР, которому Орловская область оказывает поддержку в подготовке к осенне-зимнему периоду. Кроме того, помощь оказывается и в восстановлении дорог Луганщины - специалисты Орловской области восстановили 200 километров дорожного полотна на территории республики. В планах республики сотрудничать также и в направлении сельского хозяйства. "Обсудили с Андреем Евгеньевичем и вопросы дальнейшего взаимодействия. Орловская область – аграрный регион, сельское хозяйство нашей республики тоже активно развивается. Будем сотрудничать с Орловщиной в этом направлении, обмениваться знаниями и опытом", - добавил Пасечник.
https://ria.ru/20231103/remont-1907116875.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, орловская область, луганская народная республика, леонид пасечник
В мире, Орловская область, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник
Пасечник поблагодарил Орловскую область за помощь в восстановлении ЛНР
Пасечник поблагодарил главу Орловской области Клычкова за помощь республике
ЛУГАНСК, 3 ноя - РИА Новости.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале
поблагодарил губернатора Орловской области Андрея Клычкова и его команду за постоянную поддержку и помощь республике.
"Признателен Андрею Евгеньевичу и его команде за постоянную поддержку Луганской Народной Республики. Отдельно хочу поблагодарить Орловскую область за гуманитарную помощь для наших мирных жителей и бойцов, которые сражаются на передовой", - говорится в сообщении Пасечника после его встречи с губернатором.
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Глава республики также сообщил, что были обсуждены ряд вопросов, в том числе вопросы восстановления Троицкого района ЛНР, которому Орловская область оказывает поддержку в подготовке к осенне-зимнему периоду. Кроме того, помощь оказывается и в восстановлении дорог Луганщины - специалисты Орловской области восстановили 200 километров дорожного полотна на территории республики.
В планах республики сотрудничать также и в направлении сельского хозяйства. "Обсудили с Андреем Евгеньевичем и вопросы дальнейшего взаимодействия. Орловская область – аграрный регион, сельское хозяйство нашей республики тоже активно развивается. Будем сотрудничать с Орловщиной в этом направлении, обмениваться знаниями и опытом", - добавил Пасечник.
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