https://ria.ru/20231103/donbass-1907163710.html

Пасечник поблагодарил Орловскую область за помощь в восстановлении ЛНР

Пасечник поблагодарил Орловскую область за помощь в восстановлении ЛНР - РИА Новости, 03.11.2023

Пасечник поблагодарил Орловскую область за помощь в восстановлении ЛНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале поблагодарил губернатора Орловской области Андрея Клычкова и его команду за постоянную поддержку и помощь... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T13:12

2023-11-03T13:12

2023-11-03T13:12

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орловская область

луганская народная республика

леонид пасечник

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ЛУГАНСК, 3 ноя - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале поблагодарил губернатора Орловской области Андрея Клычкова и его команду за постоянную поддержку и помощь республике. "Признателен Андрею Евгеньевичу и его команде за постоянную поддержку Луганской Народной Республики. Отдельно хочу поблагодарить Орловскую область за гуманитарную помощь для наших мирных жителей и бойцов, которые сражаются на передовой", - говорится в сообщении Пасечника после его встречи с губернатором. Глава республики также сообщил, что были обсуждены ряд вопросов, в том числе вопросы восстановления Троицкого района ЛНР, которому Орловская область оказывает поддержку в подготовке к осенне-зимнему периоду. Кроме того, помощь оказывается и в восстановлении дорог Луганщины - специалисты Орловской области восстановили 200 километров дорожного полотна на территории республики. В планах республики сотрудничать также и в направлении сельского хозяйства. "Обсудили с Андреем Евгеньевичем и вопросы дальнейшего взаимодействия. Орловская область – аграрный регион, сельское хозяйство нашей республики тоже активно развивается. Будем сотрудничать с Орловщиной в этом направлении, обмениваться знаниями и опытом", - добавил Пасечник.

https://ria.ru/20231103/remont-1907116875.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, орловская область, луганская народная республика, леонид пасечник