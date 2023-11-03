Рейтинг@Mail.ru
Пасечник поблагодарил Орловскую область за помощь в восстановлении ЛНР - РИА Новости, 03.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:12 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/donbass-1907163710.html
Пасечник поблагодарил Орловскую область за помощь в восстановлении ЛНР
Пасечник поблагодарил Орловскую область за помощь в восстановлении ЛНР - РИА Новости, 03.11.2023
Пасечник поблагодарил Орловскую область за помощь в восстановлении ЛНР
Глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале поблагодарил губернатора Орловской области Андрея Клычкова и его команду за постоянную поддержку и помощь... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T13:12
2023-11-03T13:12
в мире
орловская область
луганская народная республика
леонид пасечник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878279227_0:68:3402:1982_1920x0_80_0_0_8a383fc2aa9b5e6204d428dbcf8b9a43.jpg
ЛУГАНСК, 3 ноя - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале поблагодарил губернатора Орловской области Андрея Клычкова и его команду за постоянную поддержку и помощь республике. "Признателен Андрею Евгеньевичу и его команде за постоянную поддержку Луганской Народной Республики. Отдельно хочу поблагодарить Орловскую область за гуманитарную помощь для наших мирных жителей и бойцов, которые сражаются на передовой", - говорится в сообщении Пасечника после его встречи с губернатором. Глава республики также сообщил, что были обсуждены ряд вопросов, в том числе вопросы восстановления Троицкого района ЛНР, которому Орловская область оказывает поддержку в подготовке к осенне-зимнему периоду. Кроме того, помощь оказывается и в восстановлении дорог Луганщины - специалисты Орловской области восстановили 200 километров дорожного полотна на территории республики. В планах республики сотрудничать также и в направлении сельского хозяйства. "Обсудили с Андреем Евгеньевичем и вопросы дальнейшего взаимодействия. Орловская область – аграрный регион, сельское хозяйство нашей республики тоже активно развивается. Будем сотрудничать с Орловщиной в этом направлении, обмениваться знаниями и опытом", - добавил Пасечник.
https://ria.ru/20231103/remont-1907116875.html
https://ria.ru/20231021/lnr-1904404285.html
орловская область
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878279227_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_5ef0664f67aac8e4c2d675d418170ef0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, орловская область, луганская народная республика, леонид пасечник
В мире, Орловская область, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник
Пасечник поблагодарил Орловскую область за помощь в восстановлении ЛНР

Пасечник поблагодарил главу Орловской области Клычкова за помощь республике

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВрио главы ЛНР Леонид Пасечник на ПМЭФ
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник на ПМЭФ
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник на ПМЭФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 3 ноя - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале поблагодарил губернатора Орловской области Андрея Клычкова и его команду за постоянную поддержку и помощь республике.
"Признателен Андрею Евгеньевичу и его команде за постоянную поддержку Луганской Народной Республики. Отдельно хочу поблагодарить Орловскую область за гуманитарную помощь для наших мирных жителей и бойцов, которые сражаются на передовой", - говорится в сообщении Пасечника после его встречи с губернатором.
Ремонт федеральной трассы Р-260 в Луганской Народной Республике - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
В ЛНР и Херсонской области досрочно начали ремонт автодорог
Вчера, 10:49
Глава республики также сообщил, что были обсуждены ряд вопросов, в том числе вопросы восстановления Троицкого района ЛНР, которому Орловская область оказывает поддержку в подготовке к осенне-зимнему периоду. Кроме того, помощь оказывается и в восстановлении дорог Луганщины - специалисты Орловской области восстановили 200 километров дорожного полотна на территории республики.
В планах республики сотрудничать также и в направлении сельского хозяйства. "Обсудили с Андреем Евгеньевичем и вопросы дальнейшего взаимодействия. Орловская область – аграрный регион, сельское хозяйство нашей республики тоже активно развивается. Будем сотрудничать с Орловщиной в этом направлении, обмениваться знаниями и опытом", - добавил Пасечник.
В ЛНР запустили дополнительный водозабор, начав восстановление схемы водоснабжения республики, которая действовала до 2014 года
Пасечник сообщил о запуске нового водозабора в ЛНР
21 октября, 19:22
 
В миреОрловская областьЛуганская Народная РеспубликаЛеонид Пасечник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала