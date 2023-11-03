https://ria.ru/20231103/dollar-1907243956.html

Официальный курс доллара с субботы составит 93,04 рубля

Официальный курс доллара с субботы составит 93,04 рубля - РИА Новости, 03.11.2023

Официальный курс доллара с субботы составит 93,04 рубля

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 1,31 копейки, до 12,6911 рубля, курс доллара - на 13,79 копейки, до 93,0351 рубля,... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T16:07

2023-11-03T16:07

2023-11-03T16:07

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859533659_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_fb1921b548fcc43dfaf45daeae60ca94.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 1,31 копейки, до 12,6911 рубля, курс доллара - на 13,79 копейки, до 93,0351 рубля, курс евро вырос на 1,16 копейки, до 99,0111 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)