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Официальный курс доллара с субботы составит 93,04 рубля - РИА Новости, 03.11.2023
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
16:07 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/dollar-1907243956.html
Официальный курс доллара с субботы составит 93,04 рубля
Официальный курс доллара с субботы составит 93,04 рубля - РИА Новости, 03.11.2023
Официальный курс доллара с субботы составит 93,04 рубля
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 1,31 копейки, до 12,6911 рубля, курс доллара - на 13,79 копейки, до 93,0351 рубля,... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T16:07
2023-11-03T16:07
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 1,31 копейки, до 12,6911 рубля, курс доллара - на 13,79 копейки, до 93,0351 рубля, курс евро вырос на 1,16 копейки, до 99,0111 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Официальный курс доллара с субботы составит 93,04 рубля

Официальный курс доллара с субботы составит 93,04 рубля, евро — 99,01 рубля

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 1,31 копейки, до 12,6911 рубля, курс доллара - на 13,79 копейки, до 93,0351 рубля, курс евро вырос на 1,16 копейки, до 99,0111 рубля, следует из данных Банка России.
ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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