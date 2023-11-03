https://ria.ru/20231103/dollar-1907243956.html
Официальный курс доллара с субботы составит 93,04 рубля
Официальный курс доллара с субботы составит 93,04 рубля - РИА Новости, 03.11.2023
Официальный курс доллара с субботы составит 93,04 рубля
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 1,31 копейки, до 12,6911 рубля, курс доллара - на 13,79 копейки, до 93,0351 рубля,... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T16:07
2023-11-03T16:07
2023-11-03T16:07
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859533659_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_fb1921b548fcc43dfaf45daeae60ca94.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 1,31 копейки, до 12,6911 рубля, курс доллара - на 13,79 копейки, до 93,0351 рубля, курс евро вырос на 1,16 копейки, до 99,0111 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859533659_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_95727059c8c1ae65261346b792ecc884.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Официальный курс доллара с субботы составит 93,04 рубля
Официальный курс доллара с субботы составит 93,04 рубля, евро — 99,01 рубля