https://ria.ru/20231103/diviziya-1907177800.html
Польша создаст новую механизированную дивизию на юге страны
Польша создаст новую механизированную дивизию на юге страны - РИА Новости, 03.11.2023
Польша создаст новую механизированную дивизию на юге страны
Вооруженные силы Польши создают новую механизированную дивизию на юге страны, сообщил журналистам министр национальной обороны республики Мариуш Блащак. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T14:06
2023-11-03T14:06
2023-11-03T14:06
польша
в мире
мариуш блащак
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ВАРШАВА, 3 ноя – РИА Новости. Вооруженные силы Польши создают новую механизированную дивизию на юге страны, сообщил журналистам министр национальной обороны республики Мариуш Блащак. В настоящее время вооруженные силы Польши располагают четырьмя дивизиями. "Очень важная новость в контексте безопасности нашей родины. Здесь, в Новом месте над Пилицей создается командование новой, 8-й механизированной дивизии", - сказал Блащак, отметив, что в данном населенном пункте размещалась воинская часть ВВС, но потом была ликвидирована. При этом польский министр напомнил, что целью властей Польши является увеличение численности армии до 300 тысяч человек. "Новая дивизия необходима. Те, кто говорит, что 300-тысячное Войско польское невозможно, не понимают, что над этим нужно очень много работать и все возможно", - заявил он. Блащак уточнил, что новая механизированная дивизия будет вооружена среди прочего боевыми машинами пехоты "Borsuk", самоходными гаубицами "Krab", а также ракетной артиллерией.
https://ria.ru/20231102/polsha-1907025367.html
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польша, в мире, мариуш блащак
Польша, В мире, Мариуш Блащак
Польша создаст новую механизированную дивизию на юге страны
Блащак: вооруженные силы Польши создают новую механизированную дивизию на юге
ВАРШАВА, 3 ноя – РИА Новости. Вооруженные силы Польши создают новую механизированную дивизию на юге страны, сообщил журналистам министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.
В настоящее время вооруженные силы Польши располагают четырьмя дивизиями.
"Очень важная новость в контексте безопасности нашей родины. Здесь, в Новом месте над Пилицей создается командование новой, 8-й механизированной дивизии", - сказал Блащак, отметив, что в данном населенном пункте размещалась воинская часть ВВС, но потом была ликвидирована.
При этом польский министр напомнил, что целью властей Польши является увеличение численности армии до 300 тысяч человек. "Новая дивизия необходима. Те, кто говорит, что 300-тысячное Войско польское невозможно, не понимают, что над этим нужно очень много работать и все возможно", - заявил он.
Блащак уточнил, что новая механизированная дивизия будет вооружена среди прочего боевыми машинами пехоты "Borsuk", самоходными гаубицами "Krab", а также ракетной артиллерией.
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