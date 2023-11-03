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Путин ответил на предложение создать единый орган, отвечающий за демографию - РИА Новости, 03.11.2023
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17:19 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/demografiya-1907285420.html
Путин ответил на предложение создать единый орган, отвечающий за демографию
Путин ответил на предложение создать единый орган, отвечающий за демографию - РИА Новости, 03.11.2023
Путин ответил на предложение создать единый орган, отвечающий за демографию
Президент России Владимир Путин назвал чрезвычайно важным вопросом создание стратегии по безопасности демографии в стране, подчеркнув, что за последние годы... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T17:19
2023-11-03T17:19
россия
владимир путин
общество
демография
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал чрезвычайно важным вопросом создание стратегии по безопасности демографии в стране, подчеркнув, что за последние годы государство очень многое сделало для поддержки семей с детьми. &quot;Вопрос чрезвычайно важный. Нужна стратегия по безопасности в области демографии. Надо подумать. Все, что государство делает, это и есть стратегия. Конечно, нужно это концентрировать... Правительство концентрирует это в социальном блоке&quot;, - сказал Путин во время встречи с новым составом Общественной палаты РФ на форуме &quot;Сообщество&quot;, отвечая на предложение создать единый орган, который будет отвечать за демографию в стране.Президент напомнил, что в России существует множество разных направлений деятельности по поддержке материнства и детства, подчеркнув, что за последние годы государство очень многое сделало для поддержки семей с детьми. "Я согласен, что нужно постоянно уделять этому внимание, не останавливаться на том, что сделано, реагировать на реалии нашей жизни. Нужно делать это ежедневно, генерируя новые и новые соображения", - заключил он.
https://ria.ru/20231103/putin-1907266537.html
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россия, владимир путин, общество, демография
Россия, Владимир Путин, Общество, Демография
Путин ответил на предложение создать единый орган, отвечающий за демографию

Путин назвал стратегию по безопасности демографии чрезвычайно важным вопросом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты РФ нового состава в Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты РФ нового состава в Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты РФ нового состава в Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал чрезвычайно важным вопросом создание стратегии по безопасности демографии в стране, подчеркнув, что за последние годы государство очень многое сделало для поддержки семей с детьми.
«

"Вопрос чрезвычайно важный. Нужна стратегия по безопасности в области демографии. Надо подумать. Все, что государство делает, это и есть стратегия. Конечно, нужно это концентрировать... Правительство концентрирует это в социальном блоке", - сказал Путин во время встречи с новым составом Общественной палаты РФ на форуме "Сообщество", отвечая на предложение создать единый орган, который будет отвечать за демографию в стране.

Президент напомнил, что в России существует множество разных направлений деятельности по поддержке материнства и детства, подчеркнув, что за последние годы государство очень многое сделало для поддержки семей с детьми.
«
"Я согласен, что нужно постоянно уделять этому внимание, не останавливаться на том, что сделано, реагировать на реалии нашей жизни. Нужно делать это ежедневно, генерируя новые и новые соображения", - заключил он.
Президент Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты нового состава в Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Путин провел встречу с членами Общественной палаты
Вчера, 16:38
 
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