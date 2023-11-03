Путин ответил на предложение создать единый орган, отвечающий за демографию
Путин назвал стратегию по безопасности демографии чрезвычайно важным вопросом
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты РФ нового состава в Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты РФ нового состава в Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал чрезвычайно важным вопросом создание стратегии по безопасности демографии в стране, подчеркнув, что за последние годы государство очень многое сделало для поддержки семей с детьми.
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"Вопрос чрезвычайно важный. Нужна стратегия по безопасности в области демографии. Надо подумать. Все, что государство делает, это и есть стратегия. Конечно, нужно это концентрировать... Правительство концентрирует это в социальном блоке", - сказал Путин во время встречи с новым составом Общественной палаты РФ на форуме "Сообщество", отвечая на предложение создать единый орган, который будет отвечать за демографию в стране.
Президент напомнил, что в России существует множество разных направлений деятельности по поддержке материнства и детства, подчеркнув, что за последние годы государство очень многое сделало для поддержки семей с детьми.
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"Я согласен, что нужно постоянно уделять этому внимание, не останавливаться на том, что сделано, реагировать на реалии нашей жизни. Нужно делать это ежедневно, генерируя новые и новые соображения", - заключил он.