https://ria.ru/20231103/demografiya-1907285420.html

Путин ответил на предложение создать единый орган, отвечающий за демографию

Путин ответил на предложение создать единый орган, отвечающий за демографию - РИА Новости, 03.11.2023

Путин ответил на предложение создать единый орган, отвечающий за демографию

Президент России Владимир Путин назвал чрезвычайно важным вопросом создание стратегии по безопасности демографии в стране, подчеркнув, что за последние годы... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T17:19

2023-11-03T17:19

2023-11-03T17:19

россия

владимир путин

общество

демография

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907265208_0:246:3072:1974_1920x0_80_0_0_7b6cad1e11a663ec4e23a7c7f5b6ed98.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал чрезвычайно важным вопросом создание стратегии по безопасности демографии в стране, подчеркнув, что за последние годы государство очень многое сделало для поддержки семей с детьми. "Вопрос чрезвычайно важный. Нужна стратегия по безопасности в области демографии. Надо подумать. Все, что государство делает, это и есть стратегия. Конечно, нужно это концентрировать... Правительство концентрирует это в социальном блоке", - сказал Путин во время встречи с новым составом Общественной палаты РФ на форуме "Сообщество", отвечая на предложение создать единый орган, который будет отвечать за демографию в стране.Президент напомнил, что в России существует множество разных направлений деятельности по поддержке материнства и детства, подчеркнув, что за последние годы государство очень многое сделало для поддержки семей с детьми. "Я согласен, что нужно постоянно уделять этому внимание, не останавливаться на том, что сделано, реагировать на реалии нашей жизни. Нужно делать это ежедневно, генерируя новые и новые соображения", - заключил он.

https://ria.ru/20231103/putin-1907266537.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, общество, демография