https://ria.ru/20231103/dela-1907317105.html

Из-за беспорядков в Ереване возбудили дела в отношении 60 человек

Из-за беспорядков в Ереване возбудили дела в отношении 60 человек - РИА Новости, 03.11.2023

Из-за беспорядков в Ереване возбудили дела в отношении 60 человек

Уголовные дела после сентябрьских стычек демонстрантов с полицией в Ереване возбуждены в отношении 60 человек, под арестом находятся 28 обвиняемых, сообщили в... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T19:07

2023-11-03T19:07

2023-11-03T19:07

в мире

ереван

армения

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕРЕВАН, 3 ноя – РИА Новости. Уголовные дела после сентябрьских стычек демонстрантов с полицией в Ереване возбуждены в отношении 60 человек, под арестом находятся 28 обвиняемых, сообщили в пятницу в пресс-службе Следственного комитета Армения. Акции протеста в Ереване проходили с 19 сентября в течение нескольких дней. Их участники требовали от властей защитить карабахских армян. "В рамках уголовного производства по факту массовых беспорядков 19 и 20 сентября уголовное преследование было возбуждено в общей сложности в отношении 60 человек, из них четверо несовершеннолетних и две женщины", - говорится на сайте СК. Отмечается, что 46 человек обвиняются в участии в массовых беспорядках, семеро - в публичные призывах к массовым беспорядкам, четверо - воспрепятствовании законной деятельности должностного лица, трое – хулиганстве. "Арест в качестве меры пресечения был применен в отношении 42 обвиняемых. Позднее к 14 мера пресечения была изменена на несвязанную с лишением свободы. Восемь человек объявлены розыск", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231025/dogovor-1905123658.html

ереван

армения

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в мире, ереван, армения, следственный комитет россии (ск рф)