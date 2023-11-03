https://ria.ru/20231103/boytsy-1907298790.html

В "Хезболле" назвали число погибших в сражениях бойцов движения и Палестины

В "Хезболле" назвали число погибших в сражениях бойцов движения и Палестины - РИА Новости, 03.11.2023

В "Хезболле" назвали число погибших в сражениях бойцов движения и Палестины

Порядка 57 бойцов погибли в результате противостояния на границе Израиля и Ливана, включая бойцов палестинских формирований в Ливане, сообщил генеральный... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T17:58

2023-11-03T17:58

2023-11-03T17:58

в мире

палестина

израиль

ливан

хасан насрулла

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДОХА, 3 ноя - РИА Новости. Порядка 57 бойцов погибли в результате противостояния на границе Израиля и Ливана, включая бойцов палестинских формирований в Ливане, сообщил генеральный секретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла, выступая перед сторонниками в Южном Бейруте в связи с обстановкой в секторе Газа. Его выступление транслировал телеканал Al Jazeera. "Примерно 57 бойцов, включая бойцов ливанских отделений "Бригад Аль-Кассама" и "Бригад Аль-Кудса, погибли в сражениях с врагом", - отметил Насрулла. По его словам, израильским властям пришлось эвакуировать "43 еврейских поселения на севере страны из-за действий со стороны движений сопротивления в Ливане". Он отметил, что присутствие ливанских сил сопротивления на северной границе Израиля является сдерживающим фактором для израильской армии. "Действия наших бойцов на севере оккупированной Палестины помогают оттянуть силы врага от сектора Газа", - добавил Насрулла.

https://ria.ru/20231103/gotovnost-1907291941.html

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израиль

ливан

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в мире, палестина, израиль, ливан, хасан насрулла, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году