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В "Хезболле" назвали число погибших в сражениях бойцов движения и Палестины
В "Хезболле" назвали число погибших в сражениях бойцов движения и Палестины - РИА Новости, 03.11.2023
В "Хезболле" назвали число погибших в сражениях бойцов движения и Палестины
Порядка 57 бойцов погибли в результате противостояния на границе Израиля и Ливана, включая бойцов палестинских формирований в Ливане, сообщил генеральный... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T17:58
2023-11-03T17:58
2023-11-03T17:58
в мире
палестина
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ливан
хасан насрулла
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 3 ноя - РИА Новости. Порядка 57 бойцов погибли в результате противостояния на границе Израиля и Ливана, включая бойцов палестинских формирований в Ливане, сообщил генеральный секретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла, выступая перед сторонниками в Южном Бейруте в связи с обстановкой в секторе Газа. Его выступление транслировал телеканал Al Jazeera. "Примерно 57 бойцов, включая бойцов ливанских отделений "Бригад Аль-Кассама" и "Бригад Аль-Кудса, погибли в сражениях с врагом", - отметил Насрулла. По его словам, израильским властям пришлось эвакуировать "43 еврейских поселения на севере страны из-за действий со стороны движений сопротивления в Ливане". Он отметил, что присутствие ливанских сил сопротивления на северной границе Израиля является сдерживающим фактором для израильской армии. "Действия наших бойцов на севере оккупированной Палестины помогают оттянуть силы врага от сектора Газа", - добавил Насрулла.
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в мире, палестина, израиль, ливан, хасан насрулла, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, Израиль, Ливан, Хасан Насрулла, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В "Хезболле" назвали число погибших в сражениях бойцов движения и Палестины
"Хезболла": около 57 бойцов движения и Палестины погибли, противостоя Израилю
ДОХА, 3 ноя - РИА Новости. Порядка 57 бойцов погибли в результате противостояния на границе Израиля и Ливана, включая бойцов палестинских формирований в Ливане, сообщил генеральный секретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла, выступая перед сторонниками в Южном Бейруте в связи с обстановкой в секторе Газа. Его выступление транслировал телеканал Al Jazeera.
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"Примерно 57 бойцов, включая бойцов ливанских отделений "Бригад Аль-Кассама" и "Бригад Аль-Кудса, погибли в сражениях с врагом", - отметил Насрулла.
По его словам, израильским властям пришлось эвакуировать "43 еврейских поселения на севере страны из-за действий со стороны движений сопротивления в Ливане".
Он отметил, что присутствие ливанских сил сопротивления на северной границе Израиля является сдерживающим фактором для израильской армии. "Действия наших бойцов на севере оккупированной Палестины помогают оттянуть силы врага от сектора Газа", - добавил Насрулла.
В "Хезболле" объявили всеобщую готовность к изменениям на ливанском фронте