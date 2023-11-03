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Герцог: Израиль будет бороться с ХАМАС, несмотря на страдания мирных людей - РИА Новости, 03.11.2023
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21:54 03.11.2023 (обновлено: 22:24 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/borba-1907337382.html
Герцог: Израиль будет бороться с ХАМАС, несмотря на страдания мирных людей
Герцог: Израиль будет бороться с ХАМАС, несмотря на страдания мирных людей - РИА Новости, 03.11.2023
Герцог: Израиль будет бороться с ХАМАС, несмотря на страдания мирных людей
Израиль не прекратит борьбу с палестинским движением ХАМАС до его исчезновения, несмотря на страдания мирных жителей сектора Газа, заявил израильский президент... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T21:54
2023-11-03T22:24
в мире
израиль
россия
восточный иерусалим
владимир путин
ицхак герцог
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хамас
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Израиль не прекратит борьбу с палестинским движением ХАМАС до его исчезновения, несмотря на страдания мирных жителей сектора Газа, заявил израильский президент Ицхак Герцог, добавив, что только после этого прекратятся страдания палестинцев. "Каждый, кто думает, что циничное эксплуатирование страданий мирных жителей свяжет наши руки и выиграет время для ХАМАС - ошибается", - написал президент Израиля в своей колонке, опубликованной в пятницу в газете New York Times. Герцог отметил, что и для израильтян, и для палестинцев "страдания прекратятся только с исчезновением ХАМАС". "Каждый, кто пытается связать наши руки, намеренно или нет, подрывает не только обороноспособность Израиля, но и любую надежду на мир, в котором эти ужасы не смогут случиться", - добавил он. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231103/voyna-1907285017.html
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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, ицхак герцог, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, Ицхак Герцог, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Герцог: Израиль будет бороться с ХАМАС, несмотря на страдания мирных людей

Ицхак Герцог: Израиль не прекратит борьбу с ХАМАС, несмотря на страдания мирных

© AP Photo / Manuel Balce CenetaИцхак Герцог
Ицхак Герцог - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Ицхак Герцог. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Израиль не прекратит борьбу с палестинским движением ХАМАС до его исчезновения, несмотря на страдания мирных жителей сектора Газа, заявил израильский президент Ицхак Герцог, добавив, что только после этого прекратятся страдания палестинцев.
«
"Каждый, кто думает, что циничное эксплуатирование страданий мирных жителей свяжет наши руки и выиграет время для ХАМАС - ошибается", - написал президент Израиля в своей колонке, опубликованной в пятницу в газете New York Times.
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Герцог отметил, что и для израильтян, и для палестинцев "страдания прекратятся только с исчезновением ХАМАС".
«
"Каждый, кто пытается связать наши руки, намеренно или нет, подрывает не только обороноспособность Израиля, но и любую надежду на мир, в котором эти ужасы не смогут случиться", - добавил он.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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