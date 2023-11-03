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Из моря в Севастополе достали 6,1 тысячи старых боеприпасов - РИА Новости, 03.11.2023
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05:37 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/boepripasy-1907086717.html
Из моря в Севастополе достали 6,1 тысячи старых боеприпасов
Из моря в Севастополе достали 6,1 тысячи старых боеприпасов - РИА Новости, 03.11.2023
Из моря в Севастополе достали 6,1 тысячи старых боеприпасов
Сотрудники МЧС России достали более 6 тысяч боеприпасов со дна бухты Гильзовая в Севастополе, где во время Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои,... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T05:37
2023-11-03T05:37
севастополь
россия
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Сотрудники МЧС России достали более 6 тысяч боеприпасов со дна бухты Гильзовая в Севастополе, где во время Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои, сообщил глава МЧС Александр Куренков. Отмечается, что поиск боеприпасов велся с конца мая. "За это время водолазы МЧС России достали порядка 6,1 тысячи взрывоопасных предметов: артиллерийские снаряды, минометные мины, ручные гранаты, взрыватели немецкого и советского производства ... В бухте Гильзовая и на ближайшем побережье в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои", - приводятся слова Куренкова в Telegram-канале МЧС. Он уточнил, что специалисты погружались более 600 раз и обследовали более трех гектаров морского дна. По его словам, за три года в бухте удалось ликвидировать более 12,4 тысячи опасных находок.
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севастополь, россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Севастополь, Россия, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Из моря в Севастополе достали 6,1 тысячи старых боеприпасов

Из моря в Севастополе подняли 6,1 тысячи снарядов времен Великой Отечественной

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Сотрудники МЧС России достали более 6 тысяч боеприпасов со дна бухты Гильзовая в Севастополе, где во время Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои, сообщил глава МЧС Александр Куренков.
Отмечается, что поиск боеприпасов велся с конца мая.
"За это время водолазы МЧС России достали порядка 6,1 тысячи взрывоопасных предметов: артиллерийские снаряды, минометные мины, ручные гранаты, взрыватели немецкого и советского производства ... В бухте Гильзовая и на ближайшем побережье в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои", - приводятся слова Куренкова в Telegram-канале МЧС.
Он уточнил, что специалисты погружались более 600 раз и обследовали более трех гектаров морского дна. По его словам, за три года в бухте удалось ликвидировать более 12,4 тысячи опасных находок.
Взрывотехническая лаборатория - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Найденный у ТЭЦ в Москве предмет оказался болванкой старого снаряда
11 мая, 21:06
 
СевастопольРоссияАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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