https://ria.ru/20231103/boepripasy-1907086717.html

Из моря в Севастополе достали 6,1 тысячи старых боеприпасов

Из моря в Севастополе достали 6,1 тысячи старых боеприпасов - РИА Новости, 03.11.2023

Из моря в Севастополе достали 6,1 тысячи старых боеприпасов

Сотрудники МЧС России достали более 6 тысяч боеприпасов со дна бухты Гильзовая в Севастополе, где во время Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои,... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T05:37

2023-11-03T05:37

2023-11-03T05:37

севастополь

россия

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Сотрудники МЧС России достали более 6 тысяч боеприпасов со дна бухты Гильзовая в Севастополе, где во время Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои, сообщил глава МЧС Александр Куренков. Отмечается, что поиск боеприпасов велся с конца мая. "За это время водолазы МЧС России достали порядка 6,1 тысячи взрывоопасных предметов: артиллерийские снаряды, минометные мины, ручные гранаты, взрыватели немецкого и советского производства ... В бухте Гильзовая и на ближайшем побережье в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои", - приводятся слова Куренкова в Telegram-канале МЧС. Он уточнил, что специалисты погружались более 600 раз и обследовали более трех гектаров морского дна. По его словам, за три года в бухте удалось ликвидировать более 12,4 тысячи опасных находок.

https://ria.ru/20230511/snaryad-1871155416.html

севастополь

россия

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севастополь, россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)