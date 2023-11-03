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Boeing 737 АК "Якутия" возвращается в Якутск из-за неисправности - РИА Новости, 03.11.2023
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06:03 03.11.2023 (обновлено: 06:14 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/boeing-1907087494.html
Boeing 737 АК "Якутия" возвращается в Якутск из-за неисправности
Boeing 737 АК "Якутия" возвращается в Якутск из-за неисправности - РИА Новости, 03.11.2023
Boeing 737 АК "Якутия" возвращается в Якутск из-за неисправности
Boeing 737 АК "Якутия" возвращается в аэропорт вылета в Якутск из-за неустойчивой работы автопилота, на борту воздушного судна 128 человек, сообщает... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T06:03
2023-11-03T06:14
происшествия
якутск
boeing 737
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
москва
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ЯКУТСК, 3 ноя - РИА Новости. Boeing 737 АК "Якутия" возвращается в аэропорт вылета в Якутск из-за неустойчивой работы автопилота, на борту воздушного судна 128 человек, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по региону."В Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о том, что у воздушного судна Боинг-737 АК "Якутия", вылетевшего по маршруту Якутск – Москва, обнаружилась неисправность: неустойчивая работа автопилота. Было принято решение о возврате судна в аэропорт вылета. На борту находится 128 человек: 123 пассажира и 5 членов экипажа. Посадка в аэропорту "Якутск" планируется в 12.30 (якт)", - говорится в сообщении.Отмечается, что для обеспечения безопасности к месту посадки убыли силы и средства Якутского пожарно-спасательного гарнизона, СПАСОП аэропорта города Якутск, службы спасения республики.
https://ria.ru/20231102/samolet-1906886068.html
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происшествия, якутск, boeing 737, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, москва
Происшествия, Якутск, Boeing 737, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Москва
Boeing 737 АК "Якутия" возвращается в Якутск из-за неисправности

Boeing 737 АК "Якутия" возвращается в аэропорт в Якутске из-за неисправности

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПассажирский самолет Boeing 737-800
Пассажирский самолет Boeing 737-800 - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Пассажирский самолет Boeing 737-800. Архивное фото
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ЯКУТСК, 3 ноя - РИА Новости. Boeing 737 АК "Якутия" возвращается в аэропорт вылета в Якутск из-за неустойчивой работы автопилота, на борту воздушного судна 128 человек, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по региону.
"В Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о том, что у воздушного судна Боинг-737 АК "Якутия", вылетевшего по маршруту Якутск – Москва, обнаружилась неисправность: неустойчивая работа автопилота. Было принято решение о возврате судна в аэропорт вылета. На борту находится 128 человек: 123 пассажира и 5 членов экипажа. Посадка в аэропорту "Якутск" планируется в 12.30 (якт)", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что для обеспечения безопасности к месту посадки убыли силы и средства Якутского пожарно-спасательного гарнизона, СПАСОП аэропорта города Якутск, службы спасения республики.
 
ПроисшествияЯкутскBoeing 737МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияМосква
 
 
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