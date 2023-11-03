https://ria.ru/20231103/boeing-1907087494.html

Boeing 737 АК "Якутия" возвращается в Якутск из-за неисправности

Boeing 737 АК "Якутия" возвращается в Якутск из-за неисправности - РИА Новости, 03.11.2023

Boeing 737 АК "Якутия" возвращается в Якутск из-за неисправности

Boeing 737 АК "Якутия" возвращается в аэропорт вылета в Якутск из-за неустойчивой работы автопилота, на борту воздушного судна 128 человек, сообщает... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T06:03

2023-11-03T06:03

2023-11-03T06:14

происшествия

якутск

boeing 737

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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ЯКУТСК, 3 ноя - РИА Новости. Boeing 737 АК "Якутия" возвращается в аэропорт вылета в Якутск из-за неустойчивой работы автопилота, на борту воздушного судна 128 человек, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по региону."В Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о том, что у воздушного судна Боинг-737 АК "Якутия", вылетевшего по маршруту Якутск – Москва, обнаружилась неисправность: неустойчивая работа автопилота. Было принято решение о возврате судна в аэропорт вылета. На борту находится 128 человек: 123 пассажира и 5 членов экипажа. Посадка в аэропорту "Якутск" планируется в 12.30 (якт)", - говорится в сообщении.Отмечается, что для обеспечения безопасности к месту посадки убыли силы и средства Якутского пожарно-спасательного гарнизона, СПАСОП аэропорта города Якутск, службы спасения республики.

https://ria.ru/20231102/samolet-1906886068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, якутск, boeing 737, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, москва