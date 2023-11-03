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СМИ сообщили о встрече Блинкена с Нетаньяху в Израиле - РИА Новости, 03.11.2023
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12:17 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/blinken-1907149959.html
СМИ сообщили о встрече Блинкена с Нетаньяху в Израиле
СМИ сообщили о встрече Блинкена с Нетаньяху в Израиле - РИА Новости, 03.11.2023
СМИ сообщили о встрече Блинкена с Нетаньяху в Израиле
Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Тель-Авиве, сообщила в пятницу газета Haaretz. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T12:17
2023-11-03T12:17
в мире
израиль
сша
энтони блинкен
тель-авив
биньямин нетаньяху
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Тель-Авиве, сообщила в пятницу газета Haaretz. Это уже второй визит госсекретаря в Израиль после обострения палестино-израильского конфликта. Блинкен провел встречу с Нетаньяху 12 октября в штабе минобороны Израиля в Тель-Авиве. Затем 18 октября страну посещал президент США Джо Байден, где в ходе визита заявил о полной поддержке Израиля. "Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и госсекретарь США Энтони Блинкен проводят встречу в Тель-Авиве спустя примерно два часа, как последний приземлился в Израиле", - пишет издание. Блинкен отправился в зарубежное турне, в рамках которого рассчитывает посетить Израиль, Иорданию, Японию, Южную Корею и Индию. Первой остановкой в рамках турне стал Тель-Авив, где госсекретарь намерен "заявить о поддержке США в отношении права Израиля защищать себя от терроризма в соответствии с международным гуманитарным правом". Помимо этого, Блинкен рассчитывает обсудить с израильскими должностными лицами меры по освобождению захваченных движением ХАМАС заложников, а также то, как сторонам не допустить разрастание палестино-израильского конфликта. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html
https://ria.ru/20231020/bayden-1903987340.html
https://ria.ru/20231102/ssha-1906692311.html
израиль
сша
тель-авив
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в мире, израиль, сша, энтони блинкен, тель-авив, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Энтони Блинкен, Тель-Авив, Биньямин Нетаньяху, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ сообщили о встрече Блинкена с Нетаньяху в Израиле

Haaretz: Блинкен в Тель-Авиве встретился с Нетаньяху

© AP Photo / Leah MillisГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP Photo / Leah Millis
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Тель-Авиве, сообщила в пятницу газета Haaretz.
Это уже второй визит госсекретаря в Израиль после обострения палестино-израильского конфликта. Блинкен провел встречу с Нетаньяху 12 октября в штабе минобороны Израиля в Тель-Авиве. Затем 18 октября страну посещал президент США Джо Байден, где в ходе визита заявил о полной поддержке Израиля.
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"Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и госсекретарь США Энтони Блинкен проводят встречу в Тель-Авиве спустя примерно два часа, как последний приземлился в Израиле", - пишет издание.
Блинкен отправился в зарубежное турне, в рамках которого рассчитывает посетить Израиль, Иорданию, Японию, Южную Корею и Индию. Первой остановкой в рамках турне стал Тель-Авив, где госсекретарь намерен "заявить о поддержке США в отношении права Израиля защищать себя от терроризма в соответствии с международным гуманитарным правом". Помимо этого, Блинкен рассчитывает обсудить с израильскими должностными лицами меры по освобождению захваченных движением ХАМАС заложников, а также то, как сторонам не допустить разрастание палестино-израильского конфликта.
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Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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В миреИзраильСШАЭнтони БлинкенТель-АвивБиньямин НетаньяхуОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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