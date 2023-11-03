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На юго-западе Москвы появилась новая зона отдыха - РИА Новости, 03.11.2023
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На юго-западе Москвы появилась новая зона отдыха
На юго-западе Москвы появилась новая зона отдыха - РИА Новости, 03.11.2023
На юго-западе Москвы появилась новая зона отдыха
Зона отдыха появилась в результате благоустройства парка 40-летия ВЛКСМ на юго-западе столицы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T09:26
2023-11-03T09:26
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Зона отдыха появилась в результате благоустройства парка 40-летия ВЛКСМ на юго-западе столицы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В этом году провели работы по обновлению парка 40-летия ВЛКСМ, который является объектом культурного наследия регионального значения. При разработке проекта благоустройства учитывался особый охранный статус этой территории. В результате проведенных работ сделали в парке зону отдыха, отреставрировали сохранившиеся и воссоздали утраченные парковые скульптуры, восстановили три фонтана, организовали детские площадки, скейт-парк и зону воркаута. При этом сохранили планировочную структуру парка", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в рамках проекта заменили покрытие дорожек, часть "народных троп" включили в общее пешеходное пространство, отремонтировали заезд и парковку возле Большого Московского цирка, лестницы и подпорные стены на территории парка. "Около памятника Джавахарлалу Неру создали современную зону отдыха общей площадью более 2 тысяч квадратных метров. Раньше эта часть парка использовалась исключительно как транзитная, через нее жители близлежащих домов добирались до станции метро "Университет". В ходе благоустройства восстановили две дорожки из пошаговой плитки, которые ведут к памятнику, замостили основные маршруты в зоне монумента плиткой, отреставрировали исторический гранитный бортовой камень, восстановили цветник, установили лавочки для отдыха", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в парке обновили систему освещения, в зоне отдыха оборудовали фонари торшерного типа каждый высотой четыре метра. Для памятника Джавахарлалу Неру смонтировали архитектурно-художественную подсветку, теперь в вечернее время он подсвечивается тремя парково-декоративными фонарями прожекторного типа.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
На юго-западе Москвы появилась новая зона отдыха

Зона отдыха появилась после благоустройства парка 40-летия ВЛКСМ в Москве

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЖенщина гуляет с собакой
Женщина гуляет с собакой - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Женщина гуляет с собакой. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Зона отдыха появилась в результате благоустройства парка 40-летия ВЛКСМ на юго-западе столицы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В этом году провели работы по обновлению парка 40-летия ВЛКСМ, который является объектом культурного наследия регионального значения. При разработке проекта благоустройства учитывался особый охранный статус этой территории. В результате проведенных работ сделали в парке зону отдыха, отреставрировали сохранившиеся и воссоздали утраченные парковые скульптуры, восстановили три фонтана, организовали детские площадки, скейт-парк и зону воркаута. При этом сохранили планировочную структуру парка", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что в рамках проекта заменили покрытие дорожек, часть "народных троп" включили в общее пешеходное пространство, отремонтировали заезд и парковку возле Большого Московского цирка, лестницы и подпорные стены на территории парка.
"Около памятника Джавахарлалу Неру создали современную зону отдыха общей площадью более 2 тысяч квадратных метров. Раньше эта часть парка использовалась исключительно как транзитная, через нее жители близлежащих домов добирались до станции метро "Университет". В ходе благоустройства восстановили две дорожки из пошаговой плитки, которые ведут к памятнику, замостили основные маршруты в зоне монумента плиткой, отреставрировали исторический гранитный бортовой камень, восстановили цветник, установили лавочки для отдыха", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в парке обновили систему освещения, в зоне отдыха оборудовали фонари торшерного типа каждый высотой четыре метра. Для памятника Джавахарлалу Неру смонтировали архитектурно-художественную подсветку, теперь в вечернее время он подсвечивается тремя парково-декоративными фонарями прожекторного типа.
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