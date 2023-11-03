https://ria.ru/20231103/bezopasnost-1907074624.html

Антонов оценил шансы договориться с США о стратегической безопасности

Антонов оценил шансы договориться с США о стратегической безопасности - РИА Новости, 03.11.2023

Антонов оценил шансы договориться с США о стратегической безопасности

Доверие для разговора о стратегической безопасности и проблемам контроля над вооружениями между Россией и США сегодня полностью разрушено, заявил российский... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T00:32

2023-11-03T00:32

2023-11-03T00:32

анатолий антонов

вашингтон (штат)

россия

сша

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Доверие для разговора о стратегической безопасности и проблемам контроля над вооружениями между Россией и США сегодня полностью разрушено, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Для того, чтобы решить вопрос, что, как, в каком формате, можно ли вообще говорить с американцами по проблемам контроля над вооружениями,… нужно доверие. Как ни странно, доверие образуется в результате диалога, взаимодействия, а на сегодняшний день доверие между нами полностью разрушено", - сказал Антонов в эфире Первого канала. Он подчеркнул, что это именно Вашингтон отказался от серьезного разговора по стратегической безопасности, а не Москва.

https://ria.ru/20231103/antonov-1907073565.html

вашингтон (штат)

россия

сша

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анатолий антонов, вашингтон (штат), россия, сша