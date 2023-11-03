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Антонов оценил шансы договориться с США о стратегической безопасности - РИА Новости, 03.11.2023
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00:32 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/bezopasnost-1907074624.html
Антонов оценил шансы договориться с США о стратегической безопасности
Антонов оценил шансы договориться с США о стратегической безопасности - РИА Новости, 03.11.2023
Антонов оценил шансы договориться с США о стратегической безопасности
Доверие для разговора о стратегической безопасности и проблемам контроля над вооружениями между Россией и США сегодня полностью разрушено, заявил российский... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T00:32
2023-11-03T00:32
анатолий антонов
вашингтон (штат)
россия
сша
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Доверие для разговора о стратегической безопасности и проблемам контроля над вооружениями между Россией и США сегодня полностью разрушено, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Для того, чтобы решить вопрос, что, как, в каком формате, можно ли вообще говорить с американцами по проблемам контроля над вооружениями,… нужно доверие. Как ни странно, доверие образуется в результате диалога, взаимодействия, а на сегодняшний день доверие между нами полностью разрушено", - сказал Антонов в эфире Первого канала. Он подчеркнул, что это именно Вашингтон отказался от серьезного разговора по стратегической безопасности, а не Москва.
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анатолий антонов, вашингтон (штат), россия, сша
Анатолий Антонов, Вашингтон (штат), Россия, США
Антонов оценил шансы договориться с США о стратегической безопасности

Антонов: доверие между США и Россией для разговора о стратбезопасности разрушено

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАнатолий Антонов
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Анатолий Антонов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Доверие для разговора о стратегической безопасности и проблемам контроля над вооружениями между Россией и США сегодня полностью разрушено, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Для того, чтобы решить вопрос, что, как, в каком формате, можно ли вообще говорить с американцами по проблемам контроля над вооружениями,… нужно доверие. Как ни странно, доверие образуется в результате диалога, взаимодействия, а на сегодняшний день доверие между нами полностью разрушено", - сказал Антонов в эфире Первого канала.
Посол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Россия работает над компенсацией всей суммы ядерных сил США, заявил Антонов
00:14
Он подчеркнул, что это именно Вашингтон отказался от серьезного разговора по стратегической безопасности, а не Москва.
 
Анатолий АнтоновВашингтон (штат)РоссияСША
 
 
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