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Антонов оценил шансы договориться с США о стратегической безопасности
Антонов оценил шансы договориться с США о стратегической безопасности - РИА Новости, 03.11.2023
Антонов оценил шансы договориться с США о стратегической безопасности
Доверие для разговора о стратегической безопасности и проблемам контроля над вооружениями между Россией и США сегодня полностью разрушено, заявил российский... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T00:32
2023-11-03T00:32
2023-11-03T00:32
анатолий антонов
вашингтон (штат)
россия
сша
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Доверие для разговора о стратегической безопасности и проблемам контроля над вооружениями между Россией и США сегодня полностью разрушено, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Для того, чтобы решить вопрос, что, как, в каком формате, можно ли вообще говорить с американцами по проблемам контроля над вооружениями,… нужно доверие. Как ни странно, доверие образуется в результате диалога, взаимодействия, а на сегодняшний день доверие между нами полностью разрушено", - сказал Антонов в эфире Первого канала. Он подчеркнул, что это именно Вашингтон отказался от серьезного разговора по стратегической безопасности, а не Москва.
https://ria.ru/20231103/antonov-1907073565.html
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анатолий антонов, вашингтон (штат), россия, сша
Анатолий Антонов, Вашингтон (штат), Россия, США
Антонов оценил шансы договориться с США о стратегической безопасности
Антонов: доверие между США и Россией для разговора о стратбезопасности разрушено