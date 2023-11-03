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Над Белгородской областью уничтожили беспилотник
Над Белгородской областью уничтожили беспилотник - РИА Новости, 03.11.2023
Над Белгородской областью уничтожили беспилотник
Дежурные средства российской ПВО не дали Украине провести террористическую атаку по территории России с помощью беспилотника, аппарат уничтожен над Белгородской РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T19:41
2023-11-03T19:41
2023-11-03T19:46
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
украина
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО не дали Украине провести террористическую атаку по территории России с помощью беспилотника, аппарат уничтожен над Белгородской областью, сообщили в Telegram-канале Минобороны России."Сегодня около 19.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области.
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россия, белгородская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Украина
Над Белгородской областью уничтожили беспилотник
Минобороны: ПВО уничтожила украинский дрон над Белгородской областью