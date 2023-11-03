https://ria.ru/20231103/belorussiya-1907305667.html

МИД Белоруссии выразил протест Польше из-за нарушения воздушной границы

МИД Белоруссии выразил протест Польше из-за нарушения воздушной границы - РИА Новости, 03.11.2023

МИД Белоруссии выразил протест Польше из-за нарушения воздушной границы

МИД Белоруссии сообщил, что вызвал временного поверенного в делах Польши Мартина Войцеховского из-за очередного факта нарушения белорусской госграницы воздушным РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T18:28

2023-11-03T18:28

2023-11-03T18:28

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МИНСК, 3 ноя – РИА Новости. МИД Белоруссии сообщил, что вызвал временного поверенного в делах Польши Мартина Войцеховского из-за очередного факта нарушения белорусской госграницы воздушным судном с польской стороны. "Третьего ноября в МИД был вызван временный поверенный в делах Республики Польша в Республике Беларусь Мартин Войцеховский. В ходе встречи польскому дипломату заявлен решительный протест в связи с очередным фактом нарушения 2 ноября 2023 года государственной границы Республики Беларусь воздушным судном со стороны Республики Польша", - говорится в сообщении на сайте белорусского внешнеполитического ведомства. Отмечается, что белорусская сторона потребовала проведения тщательного расследования данного инцидента и принятия действенных мер по исключению подобных случаев в будущем. "Решительно указали на принципиальную недопустимость халатного отношения к выполнению полетов в приграничной зоне", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230917/lukashenko-1896832204.html

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белоруссия, польша, в мире