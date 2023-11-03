https://ria.ru/20231103/belorussiya-1907109360.html

В Белоруссии возбудили дело против латвийских силовиков

В Белоруссии возбудили дело против латвийских силовиков - РИА Новости, 03.11.2023

В Белоруссии возбудили дело против латвийских силовиков

В Белоруссии возбуждено уголовное дело по статье "преступления против безопасности человечества" по фактам действий латвийских силовиков, вытеснявших мигрантов... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T10:17

2023-11-03T10:17

2023-11-03T10:17

в мире

белоруссия

латвия

прибалтика

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152615/26/1526152618_0:11:837:482_1920x0_80_0_0_525720571140fa12ce389b47612de6aa.jpg

МИНСК, 3 ноя - РИА Новости. В Белоруссии возбуждено уголовное дело по статье "преступления против безопасности человечества" по фактам действий латвийских силовиков, вытеснявших мигрантов через границу на белорусскую территорию, сообщил официальный представитель Следственного комитета Белоруссии Сергей Кабакович. "Наемники в форме на латвийской границе отличились своей особой жестокостью и остервенением в отношении мигрантов, которые пытаются попасть в страны Евросоюза через Прибалтику. В нарушение требований международных договоров, в том числе Конвенции о статусе беженцев, Международного пакта о гражданских и политических правах, Всеобщей декларации прав человека, последователи еврофашизма на системной основе осуществляют незаконную депортацию, акты жестокости и насилия, вооруженное вытеснение, пытки и издевательства в отношении иностранцев", - сказал Кабакович в комментарии, опубликованном в пятницу в Telegram-канале ведомства. Представитель белорусского следкома подчеркнул, что некоторые жертвы умирают в попытках пересечь границу, а их тела выбрасывают за забор "карательные батальоны" Евросоюза. "Данный беспредел обусловлен молчаливым согласием должностных лиц Латвийской Республики, продвигающих идеи расового превосходства и авторитаризма. Именно они считают, что европейская культура и нация являются высшими и должны быть защищены от влияния других культур и народов, которые не соответствуют их представлениям о "чистоте" нации", - отметил Кабакович. Он напомнил, что жертвами доминирующей идеологии властей Латвии, пропагандирующей расовую ненависть, дискриминацию и насилие, стали уже 12 человек, для которых попытка пересечь границу стала летальной. "Главным следственным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ст.128 (преступления против безопасности человечества) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Проводятся необходимые следственные действия", - сообщил представитель ведомства. В конце октября латвийские силовики избили и вытеснили через границу на территорию Белоруссии двух мигрантов, об этом заявлял Госпогранкомитет Белоруссии. Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Пограничники Белоруссии заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на белорусскую территорию. По данным белорусского погранкомитета, в 2022 году было пресечено более 3,8 тысячи попыток незаконного вытеснения в Белоруссию групп иностранцев с территории сопредельных государств ЕС общим количеством более 31 тысячи человек.

https://ria.ru/20231028/minsk-1905858263.html

https://ria.ru/20230815/mobilizatsiya-1890313451.html

белоруссия

латвия

прибалтика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, латвия, прибалтика, евросоюз