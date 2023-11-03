Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии возбудили дело против латвийских силовиков - РИА Новости, 03.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:17 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/belorussiya-1907109360.html
В Белоруссии возбудили дело против латвийских силовиков
В Белоруссии возбудили дело против латвийских силовиков - РИА Новости, 03.11.2023
В Белоруссии возбудили дело против латвийских силовиков
В Белоруссии возбуждено уголовное дело по статье "преступления против безопасности человечества" по фактам действий латвийских силовиков, вытеснявших мигрантов... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T10:17
2023-11-03T10:17
в мире
белоруссия
латвия
прибалтика
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152615/26/1526152618_0:11:837:482_1920x0_80_0_0_525720571140fa12ce389b47612de6aa.jpg
МИНСК, 3 ноя - РИА Новости. В Белоруссии возбуждено уголовное дело по статье "преступления против безопасности человечества" по фактам действий латвийских силовиков, вытеснявших мигрантов через границу на белорусскую территорию, сообщил официальный представитель Следственного комитета Белоруссии Сергей Кабакович. "Наемники в форме на латвийской границе отличились своей особой жестокостью и остервенением в отношении мигрантов, которые пытаются попасть в страны Евросоюза через Прибалтику. В нарушение требований международных договоров, в том числе Конвенции о статусе беженцев, Международного пакта о гражданских и политических правах, Всеобщей декларации прав человека, последователи еврофашизма на системной основе осуществляют незаконную депортацию, акты жестокости и насилия, вооруженное вытеснение, пытки и издевательства в отношении иностранцев", - сказал Кабакович в комментарии, опубликованном в пятницу в Telegram-канале ведомства. Представитель белорусского следкома подчеркнул, что некоторые жертвы умирают в попытках пересечь границу, а их тела выбрасывают за забор "карательные батальоны" Евросоюза. "Данный беспредел обусловлен молчаливым согласием должностных лиц Латвийской Республики, продвигающих идеи расового превосходства и авторитаризма. Именно они считают, что европейская культура и нация являются высшими и должны быть защищены от влияния других культур и народов, которые не соответствуют их представлениям о "чистоте" нации", - отметил Кабакович. Он напомнил, что жертвами доминирующей идеологии властей Латвии, пропагандирующей расовую ненависть, дискриминацию и насилие, стали уже 12 человек, для которых попытка пересечь границу стала летальной. "Главным следственным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ст.128 (преступления против безопасности человечества) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Проводятся необходимые следственные действия", - сообщил представитель ведомства. В конце октября латвийские силовики избили и вытеснили через границу на территорию Белоруссии двух мигрантов, об этом заявлял Госпогранкомитет Белоруссии. Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Пограничники Белоруссии заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на белорусскую территорию. По данным белорусского погранкомитета, в 2022 году было пресечено более 3,8 тысячи попыток незаконного вытеснения в Белоруссию групп иностранцев с территории сопредельных государств ЕС общим количеством более 31 тысячи человек.
https://ria.ru/20231028/minsk-1905858263.html
https://ria.ru/20230815/mobilizatsiya-1890313451.html
белоруссия
латвия
прибалтика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152615/26/1526152618_90:0:749:494_1920x0_80_0_0_18d5e35c3e5ce052305295ad02a4a5d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, латвия, прибалтика, евросоюз
В мире, Белоруссия, Латвия, Прибалтика, Евросоюз
В Белоруссии возбудили дело против латвийских силовиков

В Белоруссии возбудили уголовное дело против латвийских силовиков

© Фото : Следственный комитет Республики БеларусьАвтомобиль Следственного комитета Белоруссии
Автомобиль Следственного комитета Белоруссии - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© Фото : Следственный комитет Республики Беларусь
Автомобиль Следственного комитета Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 3 ноя - РИА Новости. В Белоруссии возбуждено уголовное дело по статье "преступления против безопасности человечества" по фактам действий латвийских силовиков, вытеснявших мигрантов через границу на белорусскую территорию, сообщил официальный представитель Следственного комитета Белоруссии Сергей Кабакович.
"Наемники в форме на латвийской границе отличились своей особой жестокостью и остервенением в отношении мигрантов, которые пытаются попасть в страны Евросоюза через Прибалтику. В нарушение требований международных договоров, в том числе Конвенции о статусе беженцев, Международного пакта о гражданских и политических правах, Всеобщей декларации прав человека, последователи еврофашизма на системной основе осуществляют незаконную депортацию, акты жестокости и насилия, вооруженное вытеснение, пытки и издевательства в отношении иностранцев", - сказал Кабакович в комментарии, опубликованном в пятницу в Telegram-канале ведомства.
Сотрудник пограничной службы Белоруссии на границе
Белоруссия сообщила о телах двух беженцев на границе с Латвией
28 октября, 17:18
Представитель белорусского следкома подчеркнул, что некоторые жертвы умирают в попытках пересечь границу, а их тела выбрасывают за забор "карательные батальоны" Евросоюза. "Данный беспредел обусловлен молчаливым согласием должностных лиц Латвийской Республики, продвигающих идеи расового превосходства и авторитаризма. Именно они считают, что европейская культура и нация являются высшими и должны быть защищены от влияния других культур и народов, которые не соответствуют их представлениям о "чистоте" нации", - отметил Кабакович.
Он напомнил, что жертвами доминирующей идеологии властей Латвии, пропагандирующей расовую ненависть, дискриминацию и насилие, стали уже 12 человек, для которых попытка пересечь границу стала летальной.
"Главным следственным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ст.128 (преступления против безопасности человечества) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Проводятся необходимые следственные действия", - сообщил представитель ведомства.
В конце октября латвийские силовики избили и вытеснили через границу на территорию Белоруссии двух мигрантов, об этом заявлял Госпогранкомитет Белоруссии.
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Пограничники Белоруссии заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на белорусскую территорию. По данным белорусского погранкомитета, в 2022 году было пресечено более 3,8 тысячи попыток незаконного вытеснения в Белоруссию групп иностранцев с территории сопредельных государств ЕС общим количеством более 31 тысячи человек.
Сотрудник Государственной пограничной службы патрулирует латвийско-белорусскую границу - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Латвия усилила мобилизацию пограничников для охраны границы с Белоруссией
15 августа, 23:29
 
В миреБелоруссияЛатвияПрибалтикаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала