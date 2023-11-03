https://ria.ru/20231103/belaes-1907139071.html

Гендиректор "Росатома" передал Лукашенко паспорт Белорусской АЭС

Гендиректор "Росатома" передал Лукашенко паспорт Белорусской АЭС - РИА Новости, 03.11.2023

Гендиректор "Росатома" передал Лукашенко паспорт Белорусской АЭС

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев передал президенту Белоруссии Александру Лукашенко символический паспорт Белорусской АЭС, который... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T11:47

2023-11-03T11:47

2023-11-03T12:00

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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алексей лихачев

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МИНСК, 3 ноя - РИА Новости. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев передал президенту Белоруссии Александру Лукашенко символический паспорт Белорусской АЭС, который свидетельствует о готовности объекта, сообщило в пятницу агентство Sputnik Беларусь."Срок службы от 60 лет. Рассчитываем, что до 100 будет работать", - передает агентство слова Лихачева.В среду министерство энергетики Белоруссии приняло второй энергоблок БелАЭС в промышленную эксплуатацию. Станция, построенная в городе Островец Гродненской области, стала первым полностью реализованным зарубежным проектом "Росатома" с реакторами ВВЭР-1200 новейшего поколения 3+. Два энергоблока Белорусской АЭС (суммарная мощность станции — 2400 МВт) смогут обеспечить около 40 % потребностей республики в электроэнергии, что выведет страну в число мировых лидеров по доле атомной генерации в общем энергобалансе.

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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", белорусская аэс, в мире, белоруссия, гродненская область, алексей лихачев, александр лукашенко