https://ria.ru/20231103/belaes-1907139071.html
Гендиректор "Росатома" передал Лукашенко паспорт Белорусской АЭС
Гендиректор "Росатома" передал Лукашенко паспорт Белорусской АЭС - РИА Новости, 03.11.2023
Гендиректор "Росатома" передал Лукашенко паспорт Белорусской АЭС
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев передал президенту Белоруссии Александру Лукашенко символический паспорт Белорусской АЭС, который... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T11:47
2023-11-03T11:47
2023-11-03T12:00
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
белорусская аэс
в мире
белоруссия
гродненская область
алексей лихачев
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907163272_281:139:1531:842_1920x0_80_0_0_9ef5bd045dd3c52165ec559e2c0f9869.jpg
МИНСК, 3 ноя - РИА Новости. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев передал президенту Белоруссии Александру Лукашенко символический паспорт Белорусской АЭС, который свидетельствует о готовности объекта, сообщило в пятницу агентство Sputnik Беларусь."Срок службы от 60 лет. Рассчитываем, что до 100 будет работать", - передает агентство слова Лихачева.В среду министерство энергетики Белоруссии приняло второй энергоблок БелАЭС в промышленную эксплуатацию. Станция, построенная в городе Островец Гродненской области, стала первым полностью реализованным зарубежным проектом "Росатома" с реакторами ВВЭР-1200 новейшего поколения 3+. Два энергоблока Белорусской АЭС (суммарная мощность станции — 2400 МВт) смогут обеспечить около 40 % потребностей республики в электроэнергии, что выведет страну в число мировых лидеров по доле атомной генерации в общем энергобалансе.
https://ria.ru/20231103/aes-1907140197.html
белоруссия
гродненская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907163272_387:83:1422:859_1920x0_80_0_0_b1e7f721957884cf4df4ce25b3191758.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
государственная корпорация по атомной энергии "росатом", белорусская аэс, в мире, белоруссия, гродненская область, алексей лихачев, александр лукашенко
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Белорусская АЭС, В мире, Белоруссия, Гродненская область, Алексей Лихачев, Александр Лукашенко
Гендиректор "Росатома" передал Лукашенко паспорт Белорусской АЭС
Гендиректор "Росатома" Лихачев передал Лукашенко символический паспорт БелАЭС