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Гендиректор "Росатома" передал Лукашенко паспорт Белорусской АЭС - РИА Новости, 03.11.2023
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11:47 03.11.2023 (обновлено: 12:00 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/belaes-1907139071.html
Гендиректор "Росатома" передал Лукашенко паспорт Белорусской АЭС
Гендиректор "Росатома" передал Лукашенко паспорт Белорусской АЭС - РИА Новости, 03.11.2023
Гендиректор "Росатома" передал Лукашенко паспорт Белорусской АЭС
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев передал президенту Белоруссии Александру Лукашенко символический паспорт Белорусской АЭС, который... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T11:47
2023-11-03T12:00
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
белорусская аэс
в мире
белоруссия
гродненская область
алексей лихачев
александр лукашенко
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МИНСК, 3 ноя - РИА Новости. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев передал президенту Белоруссии Александру Лукашенко символический паспорт Белорусской АЭС, который свидетельствует о готовности объекта, сообщило в пятницу агентство Sputnik Беларусь."Срок службы от 60 лет. Рассчитываем, что до 100 будет работать", - передает агентство слова Лихачева.В среду министерство энергетики Белоруссии приняло второй энергоблок БелАЭС в промышленную эксплуатацию. Станция, построенная в городе Островец Гродненской области, стала первым полностью реализованным зарубежным проектом "Росатома" с реакторами ВВЭР-1200 новейшего поколения 3+. Два энергоблока Белорусской АЭС (суммарная мощность станции — 2400 МВт) смогут обеспечить около 40 % потребностей республики в электроэнергии, что выведет страну в число мировых лидеров по доле атомной генерации в общем энергобалансе.
https://ria.ru/20231103/aes-1907140197.html
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", белорусская аэс, в мире, белоруссия, гродненская область, алексей лихачев, александр лукашенко
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Белорусская АЭС, В мире, Белоруссия, Гродненская область, Алексей Лихачев, Александр Лукашенко
Гендиректор "Росатома" передал Лукашенко паспорт Белорусской АЭС

Гендиректор "Росатома" Лихачев передал Лукашенко символический паспорт БелАЭС

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко и генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев на Белорусской АЭС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и генеральный директор Росатома Алексей Лихачев на Белорусской АЭС - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев на Белорусской АЭС
Читать ria.ru в
МИНСК, 3 ноя - РИА Новости. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев передал президенту Белоруссии Александру Лукашенко символический паспорт Белорусской АЭС, который свидетельствует о готовности объекта, сообщило в пятницу агентство Sputnik Беларусь.
«
"Срок службы от 60 лет. Рассчитываем, что до 100 будет работать", - передает агентство слова Лихачева.
В среду министерство энергетики Белоруссии приняло второй энергоблок БелАЭС в промышленную эксплуатацию. Станция, построенная в городе Островец Гродненской области, стала первым полностью реализованным зарубежным проектом "Росатома" с реакторами ВВЭР-1200 новейшего поколения 3+. Два энергоблока Белорусской АЭС (суммарная мощность станции — 2400 МВт) смогут обеспечить около 40 % потребностей республики в электроэнергии, что выведет страну в число мировых лидеров по доле атомной генерации в общем энергобалансе.
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Лукашенко заявил, что не хочет отпускать главу "Росатома" из Белоруссии
Вчера, 11:51
 
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Белорусская АЭСВ миреБелоруссияГродненская областьАлексей ЛихачевАлександр Лукашенко
 
 
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