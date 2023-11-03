https://ria.ru/20231103/avtomarshruty-1907020784.html

Эксперты назвали условия создания автомаршрутов для туристов-колясочников

Эксперты назвали условия создания автомаршрутов для туристов-колясочников - РИА Новости, 03.11.2023

Эксперты назвали условия создания автомаршрутов для туристов-колясочников

Туристические автомаршруты для колясочников и рекреационные для участников специальной военной операции (СВО) необходимо создать в России, заявил РИА Новости... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T10:39

2023-11-03T10:39

2023-11-03T10:39

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Туристические автомаршруты для колясочников и рекреационные для участников специальной военной операции (СВО) необходимо создать в России, заявил РИА Новости президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев."Предлагаем обсудить эти вопросы на уровне правительства. Инклюзивные путешествия должны войти в концепцию развития автомобильного туризма и придорожного сервиса. Также нужно выяснить, в каких мерах социализации и реинтеграции в общество с помощью турпоездок по инклюзивным маршрутам нуждаются участники СВО, определить их предпочтения по территориям для отдыха", – сказал Лобарев.В России проживает около 11 миллионов граждан с инвалидностью, отметил член правления Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Вячеслав Васильчев.Развитие инклюзивного туризма зависит от ключевых составляющих создания безбарьерной среды – это доступность инфраструктуры и услуг, добавил он."Экспертное сообщество понимает объемы дополнительных вложений в инфраструктуру со стороны бизнеса и выступает за сбалансированный подход. Однако есть еще и доступность услуг, которая зависит от подготовки персонала гостиниц и других сервисов, от желания и умения оказать помощь. Простое человеческое общение снимает многие барьеры, и даже недостатки по инфраструктуре компенсируются за счет этого", – подчеркнул эксперт.

https://ria.ru/20230703/avto-1881588225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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