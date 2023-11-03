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Оверчук ответил на вопрос об участии делегации России в саммите АТЭС - РИА Новости, 03.11.2023
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09:17 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/ates-1907098341.html
Оверчук ответил на вопрос об участии делегации России в саммите АТЭС
Оверчук ответил на вопрос об участии делегации России в саммите АТЭС - РИА Новости, 03.11.2023
Оверчук ответил на вопрос об участии делегации России в саммите АТЭС
Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что вопрос участия российской делегации после очередного витка санкций в саммите АТЭС в Сан-Франциско ждет решения. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T09:17
2023-11-03T09:17
россия
сан-франциско
алексей оверчук
в мире
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САМАРКАНД, 3 ноя - РИА Новости. Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что вопрос участия российской делегации после очередного витка санкций в саммите АТЭС в Сан-Франциско ждет решения. Саммит АТЭС пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско. "Сейчас ждем решения", - ответил Оверчук на вопрос, не откажется ли РФ от участия в саммите АТЭС после очередного пакета санкций.
https://ria.ru/20231103/sanktsii-1907076948.html
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россия, сан-франциско, алексей оверчук, в мире
Россия, Сан-Франциско, Алексей Оверчук, В мире
Оверчук ответил на вопрос об участии делегации России в саммите АТЭС

Оверчук: российская делегация ждет решения об участии в саммите АТЭС

© AP Photo / Mark SchiefelbeinФлаги с символикой АТЭС
Флаги с символикой АТЭС - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Флаги с символикой АТЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРКАНД, 3 ноя - РИА Новости. Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что вопрос участия российской делегации после очередного витка санкций в саммите АТЭС в Сан-Франциско ждет решения.
Саммит АТЭС пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско.
"Сейчас ждем решения", - ответил Оверчук на вопрос, не откажется ли РФ от участия в саммите АТЭС после очередного пакета санкций.
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Антонов отметил алогичность и хаотичность новых санкций со стороны США
Вчера, 01:05
 
РоссияСан-ФранцискоАлексей ОверчукВ мире
 
 
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