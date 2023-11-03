https://ria.ru/20231103/ates-1907098341.html

Оверчук ответил на вопрос об участии делегации России в саммите АТЭС

Оверчук ответил на вопрос об участии делегации России в саммите АТЭС - РИА Новости, 03.11.2023

Оверчук ответил на вопрос об участии делегации России в саммите АТЭС

Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что вопрос участия российской делегации после очередного витка санкций в саммите АТЭС в Сан-Франциско ждет решения. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T09:17

2023-11-03T09:17

2023-11-03T09:17

россия

сан-франциско

алексей оверчук

в мире

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САМАРКАНД, 3 ноя - РИА Новости. Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что вопрос участия российской делегации после очередного витка санкций в саммите АТЭС в Сан-Франциско ждет решения. Саммит АТЭС пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско. "Сейчас ждем решения", - ответил Оверчук на вопрос, не откажется ли РФ от участия в саммите АТЭС после очередного пакета санкций.

https://ria.ru/20231103/sanktsii-1907076948.html

россия

сан-франциско

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сан-франциско, алексей оверчук, в мире