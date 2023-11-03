https://ria.ru/20231103/ataki-1907283361.html
"Хезболла" объяснила атаки на американские базы
"Хезболла" объяснила атаки на американские базы - РИА Новости, 03.11.2023
"Хезболла" объяснила атаки на американские базы
Атаки на базы США в Ираке и Сирии происходят из-за того, что Америка ответственна за преступления в Палестине, Сирии и Ираке, это "мудрое решение... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T17:13
2023-11-03T17:13
2023-11-03T17:14
в мире
ирак
сирия
сша
хасан насрулла
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТУНИС, 3 ноя - РИА Новости. Атаки на базы США в Ираке и Сирии происходят из-за того, что Америка ответственна за преступления в Палестине, Сирии и Ираке, это "мудрое решение сопротивления", заявил генсек ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла. "Атаки на базы США в Ираке и Сирии происходят из-за того, что Америка ответственна за преступления в Палестине, Сирии и Ираке, это мудрое решение сопротивления", - сказал Насрулла, выступая перед своими сторонниками. Генсек ливанского шиитского движения "Хезболлах" в пятницу выступает с речью впервые с момента резкого обострения палестино-израильского противостояния, региональные СМИ не исключали даже объявления войны Израилю со стороны движения.
https://ria.ru/20231103/ogon-1907273655.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирак, сирия, сша, хасан насрулла, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ирак, Сирия, США, Хасан Насрулла, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Хезболла" объяснила атаки на американские базы
Генсек "Хезболлы": атаки на базы США происходят из-за преступлений в Палестине