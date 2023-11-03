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"Хезболла" объяснила атаки на американские базы - РИА Новости, 03.11.2023
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17:13 03.11.2023 (обновлено: 17:14 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/ataki-1907283361.html
"Хезболла" объяснила атаки на американские базы
"Хезболла" объяснила атаки на американские базы - РИА Новости, 03.11.2023
"Хезболла" объяснила атаки на американские базы
Атаки на базы США в Ираке и Сирии происходят из-за того, что Америка ответственна за преступления в Палестине, Сирии и Ираке, это "мудрое решение... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T17:13
2023-11-03T17:14
в мире
ирак
сирия
сша
хасан насрулла
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТУНИС, 3 ноя - РИА Новости. Атаки на базы США в Ираке и Сирии происходят из-за того, что Америка ответственна за преступления в Палестине, Сирии и Ираке, это "мудрое решение сопротивления", заявил генсек ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла. "Атаки на базы США в Ираке и Сирии происходят из-за того, что Америка ответственна за преступления в Палестине, Сирии и Ираке, это мудрое решение сопротивления", - сказал Насрулла, выступая перед своими сторонниками. Генсек ливанского шиитского движения "Хезболлах" в пятницу выступает с речью впервые с момента резкого обострения палестино-израильского противостояния, региональные СМИ не исключали даже объявления войны Израилю со стороны движения.
https://ria.ru/20231103/ogon-1907273655.html
ирак
сирия
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в мире, ирак, сирия, сша, хасан насрулла, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ирак, Сирия, США, Хасан Насрулла, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Хезболла" объяснила атаки на американские базы

Генсек "Хезболлы": атаки на базы США происходят из-за преступлений в Палестине

© Фото : Staff Sgt. Jacob ConnorАмериканские военные на базе в провинции Хомс, Сирия
Американские военные на базе в провинции Хомс, Сирия - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
Американские военные на базе в провинции Хомс, Сирия. Архивное фото
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ТУНИС, 3 ноя - РИА Новости. Атаки на базы США в Ираке и Сирии происходят из-за того, что Америка ответственна за преступления в Палестине, Сирии и Ираке, это "мудрое решение сопротивления", заявил генсек ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла.
«
"Атаки на базы США в Ираке и Сирии происходят из-за того, что Америка ответственна за преступления в Палестине, Сирии и Ираке, это мудрое решение сопротивления", - сказал Насрулла, выступая перед своими сторонниками.
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Вчера, 16:53
Генсек ливанского шиитского движения "Хезболлах" в пятницу выступает с речью впервые с момента резкого обострения палестино-израильского противостояния, региональные СМИ не исключали даже объявления войны Израилю со стороны движения.
 
В миреИракСирияСШАХасан НасруллаХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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